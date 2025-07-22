За три доби на Сумщині внаслідок ворожих обстрілів постраждали понад 30 людей, одна людина загинула, - ОВА

За останні три доби на Сумщині 32 людини були доставлені до лікарень або самостійно звернулися по медичну допомогу. На жаль, сьогодні від отриманих травм померла літня жінка.

Як інформує Цензор.НЕТ, начальник ОВА Олег Григоров в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив про наслідки останніх атак на цивільну інфраструктуру Сумщини та дії, які вживаємо для ліквідації їхніх наслідків.

Наслідки атак на Сумщину за три дні

У неділю ворог атакував Суми дронами – п’ятеро людей звернулися до медзакладів.

У понеділок у Путивльській громаді внаслідок ударів БпЛА – 11 поранених.

Того ж вечора обласний центр атакували керованими авіабомбами – ще 6 людей отримали поранення.

Сьогодні під час масованого обстрілу Сумської громади ворожими БпЛА – 7 поранених.

У Середино-Будській громаді від удару БпЛА – двоє поранених.

У Миколаївській сільській громаді внаслідок удару КАБ – один поранений.

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"росія вкотре доводить: під її прицілом – цивільна інфраструктура і мирні мешканці", - наголосив Григоров.

Усім постраждалим надається необхідна допомога. Триває ліквідація наслідків атак, робиться все можливе для посилення безпеки в регіоні.

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