Удар РФ по Сумах: загинула 60-річна жінка, є пошкодження будівель. ФОТОрепортаж

Унаслідок російських ударів безпілотниками по Сумах вдень 22 липня загинула людина.

Про це повідомили в ОВА та Сумській МВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Черговий удар російського БпЛА у Сумах забрав життя 60-річної жінки. Щирі співчуття родині загиблої. Ворог вдарив по обʼєкту соціальної сфери близько 15:00. Є пошкодження будівель та автівок", - зазначив начальник ОВА Олег Григоров.

Наслідки атаки уточнюються. Постраждалим надається допомога.

Також до чотирьох зросла кількість постраждалих внаслідок другого удару по Сумській громаді.

В ОВА попередили, що зберігається загроза повторних ударів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог атакував Ковпаківський район Сум: пошкоджені школа та поліклініка, двоє постраждалих (оновлено)











