Удар РФ по Сумах: загинула 60-річна жінка, є пошкодження будівель. ФОТОрепортаж
Унаслідок російських ударів безпілотниками по Сумах вдень 22 липня загинула людина.
Про це повідомили в ОВА та Сумській МВА, інформує Цензор.НЕТ.
"Черговий удар російського БпЛА у Сумах забрав життя 60-річної жінки. Щирі співчуття родині загиблої. Ворог вдарив по обʼєкту соціальної сфери близько 15:00. Є пошкодження будівель та автівок", - зазначив начальник ОВА Олег Григоров.
Наслідки атаки уточнюються. Постраждалим надається допомога.
Також до чотирьох зросла кількість постраждалих внаслідок другого удару по Сумській громаді.
В ОВА попередили, що зберігається загроза повторних ударів.
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