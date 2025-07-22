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Новини Фото Атака БпЛА на Суми
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Удар РФ по Сумах: загинула 60-річна жінка, є пошкодження будівель. ФОТОрепортаж

Унаслідок російських ударів безпілотниками по Сумах вдень 22 липня загинула людина.

Про це повідомили в ОВА та Сумській МВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Черговий удар російського БпЛА у Сумах забрав життя 60-річної жінки. Щирі співчуття родині загиблої. Ворог вдарив по обʼєкту соціальної сфери близько 15:00. Є пошкодження будівель та автівок", - зазначив начальник ОВА Олег Григоров.

Наслідки атаки уточнюються. Постраждалим надається допомога.

Також до чотирьох зросла кількість постраждалих внаслідок другого удару по Сумській громаді.

В ОВА попередили, що зберігається загроза повторних ударів.

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Суми після обстрілу 22 липня
Суми після обстрілу 22 липня
Суми після обстрілу 22 липня
Суми після обстрілу 22 липня
Суми після обстрілу 22 липня
Суми після обстрілу 22 липня

Автор: 

обстріл (29981) Сумська область (4042) Суми (954) Шахед (1327) Сумський район (340) війна в Україні (5342)


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