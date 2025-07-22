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Новости Фото Атака БПЛА на Сумы
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Удар РФ по Сумам: погибла 60-летняя женщина, есть повреждения зданий. ФОТОрепортаж

В результате российских ударов беспилотниками по Сумам днем 22 июля погиб человек.

Об этом сообщили в ОВА и Сумской ГВА, информирует Цензор.НЕТ.

"Очередной удар российского БпЛА в Сумах унес жизнь 60-летней женщины. Искренние соболезнования семье погибшей. Враг ударил по объекту социальной сферы около 15:00. Есть повреждения зданий и автомобилей", - отметил начальник ОВА Олег Григоров.

Последствия атаки уточняются. Пострадавшим оказывается помощь.

Также до четырех возросло количество пострадавших в результате второго удара по Сумской громаде.

В ОВА предупредили, что сохраняется угроза повторных ударов.

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Сумы после обстрела 22 июля
Сумы после обстрела 22 июля
Сумы после обстрела 22 июля
Сумы после обстрела 22 июля
Сумы после обстрела 22 июля
Сумы после обстрела 22 июля

Автор: 

обстрел (28657) Сумская область (3485) Сумы (1215) Шахед (1323) Сумский район (334) война в Украине (5307)


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