Удар РФ по Сумам: погибла 60-летняя женщина, есть повреждения зданий. ФОТОрепортаж

В результате российских ударов беспилотниками по Сумам днем 22 июля погиб человек.

Об этом сообщили в ОВА и Сумской ГВА, информирует Цензор.НЕТ.

"Очередной удар российского БпЛА в Сумах унес жизнь 60-летней женщины. Искренние соболезнования семье погибшей. Враг ударил по объекту социальной сферы около 15:00. Есть повреждения зданий и автомобилей", - отметил начальник ОВА Олег Григоров.

Последствия атаки уточняются. Пострадавшим оказывается помощь.

Также до четырех возросло количество пострадавших в результате второго удара по Сумской громаде.

В ОВА предупредили, что сохраняется угроза повторных ударов.

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