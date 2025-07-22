Удар РФ по Сумам: погибла 60-летняя женщина, есть повреждения зданий. ФОТОрепортаж
В результате российских ударов беспилотниками по Сумам днем 22 июля погиб человек.
Об этом сообщили в ОВА и Сумской ГВА, информирует Цензор.НЕТ.
"Очередной удар российского БпЛА в Сумах унес жизнь 60-летней женщины. Искренние соболезнования семье погибшей. Враг ударил по объекту социальной сферы около 15:00. Есть повреждения зданий и автомобилей", - отметил начальник ОВА Олег Григоров.
Последствия атаки уточняются. Пострадавшим оказывается помощь.
Также до четырех возросло количество пострадавших в результате второго удара по Сумской громаде.
В ОВА предупредили, что сохраняется угроза повторных ударов.
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