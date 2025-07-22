Враг атаковал Ковпаковский район Сум: повреждены объекты гражданской инфраструктуры

Днем 22 июля российские захватчики атаковали ударными беспилотниками Ковпаковский район Сум.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Григоров.

Под удар попало одно из учебных заведений города. В результате удара выбиты окна в заведении и в поликлинике городской больницы.

"Люди, предварительно, не пострадали. Последствия атак уточняются", - отметил Григоров.

В регионе сохраняется угроза повторных атак врага. Власти призывают всех находиться в безопасных местах.

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