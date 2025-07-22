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Новости Атака БПЛА на Сумы
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Враг атаковал Ковпаковский район Сум: повреждены объекты гражданской инфраструктуры

БПЛА атаковали Сумы

Днем 22 июля российские захватчики атаковали ударными беспилотниками Ковпаковский район Сум.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Григоров.

Под удар попало одно из учебных заведений города. В результате удара выбиты окна в заведении и в поликлинике городской больницы.

"Люди, предварительно, не пострадали. Последствия атак уточняются", - отметил Григоров.

В регионе сохраняется угроза повторных атак врага. Власти призывают всех находиться в безопасных местах.

Читайте также: Последствия вражеского удара по Сумах: ранены три человека, из них - один ребенок, повреждены многоэтажки и машины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

беспилотник (3979) Сумская область (3485) Сумы (1215) Сумский район (334)


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Що характерно - шахед летів із південного заходу на схід ... ППО проводжали його гучними оплесками ...((
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22.07.2025 14:18 Ответить
Воно довго над містом петляло.ППО щось пердіть почало перед падінням.
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22.07.2025 14:39 Ответить
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22.07.2025 14:25 Ответить
Ось так ворог знищує Україну ,гідної відповіді по рашиських чортах, на жаль немає.
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22.07.2025 15:09 Ответить
 
 