Ворог атакував Ковпаківський район Сум: пошкоджені школа та поліклініка, двоє постраждалих (оновлено)

Вдень 22 липня російські загарбники атакували ударними безпілотниками Ковпаківський район Сум.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров.

Під удар потрапив один із навчальних закладів міста. У результаті удару вибито вікна в закладі та в поліклініці міської лікарні.

"Люди, попередньо, не постраждали. Наслідки атак уточнюються", - зазначив Григоров.

У регіоні зберігається загроза повторних атак ворога. Влада закликає усіх перебувати у безпечних місцях.

За інформацією міського голови Артема Кобзаря, зафіксовано два влучання БпЛА по місту.

"Пошкоджено дитячий майданчик, вікна будівлі, заклад охорони здоров’я та об’єкт цивільної інфраструктури.

Попередньо – двоє постраждалих, їх доставляють до лікарні", - йдеться в повідомленні.

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