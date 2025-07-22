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Новини Атака БпЛА на Суми
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Ворог атакував Ковпаківський район Сум: пошкоджені школа та поліклініка, двоє постраждалих (оновлено)

БпЛА атакували Суми

Вдень 22 липня російські загарбники атакували ударними безпілотниками Ковпаківський район Сум.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров.

Під удар потрапив один із навчальних закладів міста. У результаті удару вибито вікна в закладі та в поліклініці міської лікарні.

"Люди, попередньо, не постраждали. Наслідки атак уточнюються", - зазначив Григоров.

У регіоні зберігається загроза повторних атак ворога. Влада закликає усіх перебувати у безпечних місцях.

За інформацією міського голови Артема Кобзаря, зафіксовано два влучання БпЛА по місту.

"Пошкоджено дитячий майданчик, вікна будівлі, заклад охорони здоров’я та об’єкт цивільної інфраструктури.

Попередньо – двоє постраждалих, їх доставляють до лікарні", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Наслідки ворожого удару по Сумах: поранено три особи, з них одна дитина, пошкоджено багатоповерхівки та автівки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

безпілотник (4571) Сумська область (4042) Суми (954) Сумський район (340)


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Що характерно - шахед летів із південного заходу на схід ... ППО проводжали його гучними оплесками ...((
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22.07.2025 14:18 Відповісти
Воно довго над містом петляло.ППО щось пердіть почало перед падінням.
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22.07.2025 14:39 Відповісти
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22.07.2025 14:25 Відповісти
Ось так ворог знищує Україну ,гідної відповіді по рашиських чортах, на жаль немає.
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22.07.2025 15:09 Відповісти
 
 