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Новини Фото Удар по Сумах
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Наслідки ворожого удару по Сумах: поранено три особи, з них одна дитина, пошкоджено багатоповерхівки та автівки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Пізно ввечері 21 липня російські загарбники вдарили керованими авіабомбами по Сумах. За попередньою інформацією, поранено три особи, з них одна дитина. Загалом до медиків за допомогою звернулося 12 людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Національній поліції України та ДСНС.

Внаслідок влучання пошкоджено п'ять багатоквартирних будинків, торговий центр та 18 приватних автомобілів.

На місці події одразу розпочали роботу всі екстрені служби, аби якнайшвидше надати допомогу постраждалим і гарантувати безпеку місцевим жителям.

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Удар по Сумах 21 липня
Удар по Сумах 21 липня
Удар по Сумах 21 липня
Удар по Сумах 21 липня
Удар по Сумах 21 липня
Удар по Сумах 21 липня
Удар по Сумах 21 липня
Удар по Сумах 21 липня

Автор: 

Сумська область (4042) Суми (954) КАБ (411) Сумський район (340)


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Поки не буде трупів маскалів на мацквє, зе буде зрадником і ворогом українців.
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22.07.2025 08:11 Відповісти
 
 