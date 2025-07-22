Наслідки ворожого удару по Сумах: поранено три особи, з них одна дитина, пошкоджено багатоповерхівки та автівки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Пізно ввечері 21 липня російські загарбники вдарили керованими авіабомбами по Сумах. За попередньою інформацією, поранено три особи, з них одна дитина. Загалом до медиків за допомогою звернулося 12 людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Національній поліції України та ДСНС.

Внаслідок влучання пошкоджено п'ять багатоквартирних будинків, торговий центр та 18 приватних автомобілів.

На місці події одразу розпочали роботу всі екстрені служби, аби якнайшвидше надати допомогу постраждалим і гарантувати безпеку місцевим жителям.

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