Последствия вражеского удара по Сумам: ранены три человека, в том числе ребенок, повреждены многоэтажные дома и автомобили. ВИДЕО+ФОТО

Поздно вечером 21 июля российские захватчики ударили управляемыми авиабомбами по Сумам. По предварительной информации, ранены три человека, из них один ребенок. Всего к медикам за помощью обратилось 12 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Национальной полиции Украины и ГСЧС.

В результате попадания повреждены пять многоквартирных домов, торговый центр и 18 частных автомобилей.

На месте происшествия сразу начали работу все экстренные службы, чтобы как можно быстрее оказать помощь пострадавшим и обеспечить безопасность местным жителям.

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