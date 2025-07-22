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Последствия вражеского удара по Сумам: ранены три человека, в том числе ребенок, повреждены многоэтажные дома и автомобили. ВИДЕО+ФОТО
Поздно вечером 21 июля российские захватчики ударили управляемыми авиабомбами по Сумам. По предварительной информации, ранены три человека, из них один ребенок. Всего к медикам за помощью обратилось 12 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Национальной полиции Украины и ГСЧС.
В результате попадания повреждены пять многоквартирных домов, торговый центр и 18 частных автомобилей.
На месте происшествия сразу начали работу все экстренные службы, чтобы как можно быстрее оказать помощь пострадавшим и обеспечить безопасность местным жителям.
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news 245 #510424
показать весь комментарий22.07.2025 08:11 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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