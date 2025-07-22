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Последствия вражеского удара по Сумам: ранены три человека, в том числе ребенок, повреждены многоэтажные дома и автомобили. ВИДЕО+ФОТО

Поздно вечером 21 июля российские захватчики ударили управляемыми авиабомбами по Сумам. По предварительной информации, ранены три человека, из них один ребенок. Всего к медикам за помощью обратилось 12 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Национальной полиции Украины и ГСЧС.

В результате попадания повреждены пять многоквартирных домов, торговый центр и 18 частных автомобилей.

На месте происшествия сразу начали работу все экстренные службы, чтобы как можно быстрее оказать помощь пострадавшим и обеспечить безопасность местным жителям.

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Удар по Сумам 21 июля
Удар по Сумам 21 июля
Удар по Сумам 21 июля
Удар по Сумам 21 июля
Удар по Сумам 21 июля
Удар по Сумам 21 июля
Удар по Сумам 21 июля
Удар по Сумам 21 июля

Автор: 

Сумская область (3485) Сумы (1212) КАБ (412) Сумский район (334)


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Поки не буде трупів маскалів на мацквє, зе буде зрадником і ворогом українців.
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22.07.2025 08:11 Ответить
 
 