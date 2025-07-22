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В результате атаки РФ в Сумах пострадали 12 человек, - ОВА. ВИДЕО

В результате российского удара по жилому району Сум повреждены 5 многоэтажных домов, торговый центр и 18 автомобилей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Олег Григоров.

В медицинское учреждение доставили двух жителей одного из наиболее поврежденных домов. 60-летнюю женщину и 38-летнего мужчину обследуют и оказывают медицинскую помощь.

"После удара врага многие жители спального района находятся в шоковом состоянии. Предварительно за помощью к медикам обратились 12 человек. На месте попадания работают медики, психологи, экстренные службы - пострадавшим оказывается вся необходимая помощь", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Возросло количество пострадавших в результате утренней атаки БпЛА на Сумы

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обстрел (28657) Сумская область (3485) Сумы (1212) Сумский район (334) война в Украине (5307)


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