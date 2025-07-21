Увеличилось количество пострадавших в результате вчерашней атаки БПЛА на Сумы
Возросло количество пострадавших в результате вчерашней атаки БпЛА на Сумы.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.
К медикам обратилась еще одна пострадавшая - 75-летняя женщина. Ей предоставляется амбулаторное лечение.
"Всего в результате вражеских ударов 20 июля в Сумской громаде пострадали пять человек, среди них - 7-летний ребенок. Все получили необходимую медицинскую помощь", - рассказал он.
Напомним, 20 июля россияне атаковали Сумы беспилотником. Пострадала женщина.
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