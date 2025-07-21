РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11923 посетителя онлайн
Новости Атака беспилотников на Сумщину
259 0

Увеличилось количество пострадавших в результате вчерашней атаки БПЛА на Сумы

Взрывы раздаются в оккупированном Мариуполе

Возросло количество пострадавших в результате вчерашней атаки БпЛА на Сумы.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

К медикам обратилась еще одна пострадавшая - 75-летняя женщина. Ей предоставляется амбулаторное лечение.

"Всего в результате вражеских ударов 20 июля в Сумской громаде пострадали пять человек, среди них - 7-летний ребенок. Все получили необходимую медицинскую помощь", - рассказал он.

Напомним, 20 июля россияне атаковали Сумы беспилотником. Пострадала женщина.

Читайте: В результате атаки оккупантов на Сумы пострадали 7-летний мальчик и его мама, часть домов без света. ФОТОрепортаж (обновлено)

беспилотник (3972) Сумская область (3481) Сумы (1212) Сумский район (331) война в Украине (5289)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 