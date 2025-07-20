Россияне снова ударили беспилотником по Сумам: пострадала женщина
Российские оккупанты второй раз за день воскресенья, 20 июля, атаковали Сумы беспилотником. Пострадала женщина.
Об этом в телеграм сообщил руководитель Сумской ОВА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.
"Около 15:00 еще один вражеский БПЛА атаковал Сумскую громаду. Во время его сбивания в Ковпаковском районе города была ранена 43-летняя женщина", - сказано в сообщении.
Пострадавшую женщину доставили в больницу и оказали медицинскую помощь. Угрозы жизни нет, женщина лечится амбулаторно.
Напомним, что в результате вражеской дроновой атаки 20 июля на Сумы пострадали 7-летний мальчик и его мама, часть домов - без света.
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