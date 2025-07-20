Россияне снова ударили беспилотником по Сумам: пострадала женщина

Российские оккупанты второй раз за день воскресенья, 20 июля, атаковали Сумы беспилотником. Пострадала женщина.

Об этом в телеграм сообщил руководитель Сумской ОВА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Около 15:00 еще один вражеский БПЛА атаковал Сумскую громаду. Во время его сбивания в Ковпаковском районе города была ранена 43-летняя женщина", - сказано в сообщении.

Пострадавшую женщину доставили в больницу и оказали медицинскую помощь. Угрозы жизни нет, женщина лечится амбулаторно.

Напомним, что в результате вражеской дроновой атаки 20 июля на Сумы пострадали 7-летний мальчик и его мама, часть домов - без света.

Читайте также: Враг ударил БПЛА со шрапнелью по Сумах: ранены два человека