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Новости Атака БПЛА на Сумы
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Враг ударил БПЛА со шрапнелью по Сумам: ранены 2 человека

Россияне атаковали Сумы 18 июля

Днем 18 июля российские войска атаковали ударным беспилотником город Сумы. Есть раненые.

Об этом сообщил и.о. городского головы Сум Артем Кобзарь, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня произошло попадание БПЛА в нежилое помещение. В результате атаки ранены два человека. Последствия уточняются", - написал он.

По его словам, российский беспилотник был начинен шрапнелью.

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обстрел (28582) Сумская область (3469) Сумы (1208) Сумский район (325) война в Украине (5264)


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