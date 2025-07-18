Враг ударил БПЛА со шрапнелью по Сумам: ранены 2 человека
Днем 18 июля российские войска атаковали ударным беспилотником город Сумы. Есть раненые.
Об этом сообщил и.о. городского головы Сум Артем Кобзарь, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня произошло попадание БПЛА в нежилое помещение. В результате атаки ранены два человека. Последствия уточняются", - написал он.
По его словам, российский беспилотник был начинен шрапнелью.
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