Враг ударил БПЛА со шрапнелью по Сумам: ранены 2 человека

Днем 18 июля российские войска атаковали ударным беспилотником город Сумы. Есть раненые.

Об этом сообщил и.о. городского головы Сум Артем Кобзарь, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня произошло попадание БПЛА в нежилое помещение. В результате атаки ранены два человека. Последствия уточняются", - написал он.

По его словам, российский беспилотник был начинен шрапнелью.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Шахед" ударил по предприятию в Сумах (обновлено). ФОТО