Ворог вдарив БпЛА зі шрапнеллю по Сумах: поранено двох людей

Удень 18 липня російські війська атакували ударним безпілотником місто Суми. Є поранені.

Про це повідомив в.о міського голови Сум Артем Кобзар, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні відбулося влучання БпЛА в нежитлове приміщення. Унаслідок атаки поранено двох людей. Наслідки уточнюються", - написав він.

За його словами, російський безпілотник був начинений шрапнеллю.

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