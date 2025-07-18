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Новини Атака БпЛА на Суми
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Ворог вдарив БпЛА зі шрапнеллю по Сумах: поранено двох людей

Росіяни атакували Суми 18 липня

Удень 18 липня російські війська атакували ударним безпілотником місто Суми. Є поранені.

Про це повідомив  в.о міського голови Сум Артем Кобзар, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні відбулося влучання БпЛА в нежитлове приміщення. Унаслідок атаки поранено двох людей. Наслідки уточнюються", - написав він. 

За його словами, російський безпілотник був начинений шрапнеллю.

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обстріл (29906) Сумська область (4025) Суми (948) Сумський район (330) війна в Україні (5301)


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