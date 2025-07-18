Ворог вдарив БпЛА зі шрапнеллю по Сумах: поранено двох людей
Удень 18 липня російські війська атакували ударним безпілотником місто Суми. Є поранені.
Про це повідомив в.о міського голови Сум Артем Кобзар, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні відбулося влучання БпЛА в нежитлове приміщення. Унаслідок атаки поранено двох людей. Наслідки уточнюються", - написав він.
За його словами, російський безпілотник був начинений шрапнеллю.
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