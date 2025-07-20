Росіяни знову вдарили безпілотником по Сумах: постраждала жінка

Російські окупанти вдруге за день неділі, 20 липня, атакували Суми безпілотником. Постраждала жінка.

Про це в телеграм повідомив керівник Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Близько 15:00 ще один ворожий БпЛА атакував Сумську громаду. Під час його збиття в Ковпаківському районі міста була поранена 43-річна жінка", - сказано в повідомленні.

Постраждалу жінку доставили до лікарні та надали медичну допомогу. Загрози життю немає, жінка лікується амбулаторно.

Нагадаємо, що внаслідок ворожої дронової атаки 20 липня на Суми постраждали 7-річний хлопчик та його мама, частина будинків без світла.

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