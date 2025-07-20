Унаслідок атаки окупантів на Суми постраждали 7-річний хлопчик та його мама, частина будинків без світла. ФОТОрепортаж (оновлено)
Близько години тому російський ударний БпЛА атакував Сумську громаду.
Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, зафіксовано влучання в Зарічному районі обласного центру.
Унаслідок атаки пошкоджені вікна житлового будинку, автомобіль, мережа електропередач. Частина будинків залишилася без електропостачання.
"Попередньо, обійшлося без поранених, але до медиків звернулися батьки 7-річного хлопчика, який перебував поблизу місця вибуху та має скарги на самопочуття", - додав Григоров.
Нині триває обстеження території та ліквідація наслідків ворожої атаки.
"Загроза повторних ударів зберігається! Перебувайте у безпечних місцях", - закликав начальник ОВА.
Оновлена інформація
Пізніше Григоров повідомив, що до медиків по допомогу також звернулася 34-річна жінка, яка також була поряд з місцем влучання БпЛА у Сумах. Це мати 7-річного хлопчика. В обох гостра реакція на стрес. Жінці та дитині надали медичну допомогу. Лікуються вони амбулаторно.
Своєю чергою в ГУ Нацполіції в Сумській області розповіли, що вдень армія РФ завдала удару безпілотником по скверу в центральній частині Сум, поблизу навчального закладу.
Поранено двох місцевих мешканців, серед них - дитина 7 років. Люди зазнали тілесних ушкоджень та стресової реакції.
Унаслідок атаки пошкоджено цивільну інфраструктуру, приватні будинки та автомобілі.
На місці події працює слідчо-оперативна група поліції та вибухотехніки. Правоохоронці фіксують наслідки атаки.
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