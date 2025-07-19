Уночі Шосткинська громада зазнала масованого удару ворога: зруйновані об’єкти цивільної інфраструктури

У ніч проти 19 липня російські загарбники масовано атакували Шостку ударними БпЛА. Атака тривала протягом чотирьох годин.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров.

Внаслідок атаки ворога зруйновані об’єкти цивільної інфраструктури. Також є пошкодження у житловому секторі.

"Попередньо, обійшлося без постраждалих. На місці працюють профільні служби – триває обстеження території та ліквідація наслідків ударів", - зазначив Григоров.

Протягом минулої доби найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах. Під ворожими ударами опинилися 32 населені пункти. У Сумській громаді через атаку БпЛА поранено трьох людей.

Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби та РСЗВ. Зафіксовано понад 20 ударів КАБів та 30 ударів РСЗВ. Також ворог здійснив удари FPV-дронами, БпЛА по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

у Сумській громаді пошкоджено нежитлові приміщення, об’єкти цивільної інфраструктури, заклад торгівлі;

у Краснопільській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;

у Шосткинській громаді пошкоджено нежитлові приміщення, житлові будинки.

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