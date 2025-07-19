Ночью Шосткинская громада подверглась массированному удару врага: разрушены объекты гражданской инфраструктуры
В ночь на 19 июля российские захватчики массированно атаковали Шостку ударными БпЛА. Атака продолжалась в течение четырех часов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Григоров.
В результате атаки врага разрушены объекты гражданской инфраструктуры. Также есть повреждения в жилом секторе.
"Предварительно, обошлось без пострадавших. На месте работают профильные службы - продолжается обследование территории и ликвидация последствий ударов", - отметил Григоров.
За прошедшие сутки больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах. Под вражескими ударами оказались 32 населенных пункта. В Сумской общине из-за атаки БпЛА ранены три человека.
Враг активно применял управляемые авиационные бомбы и РСЗО. Зафиксировано более 20 ударов КАБов и 30 ударов РСЗО. Также враг совершил удары FPV-дронами, БПЛА по территории Сумщины.
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в Сумской громаде повреждены нежилые помещения, объекты гражданской инфраструктуры, заведение торговли;
- в Краснопольской громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры;
- в Шосткинской громаде повреждены нежилые помещения, жилые дома.
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