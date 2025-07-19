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Новости Атака беспилотников на Сумщину
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Ночью Шосткинская громада подверглась массированному удару врага: разрушены объекты гражданской инфраструктуры

шахеды атаковали Шостку

В ночь на 19 июля российские захватчики массированно атаковали Шостку ударными БпЛА. Атака продолжалась в течение четырех часов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Григоров.

В результате атаки врага разрушены объекты гражданской инфраструктуры. Также есть повреждения в жилом секторе.

"Предварительно, обошлось без пострадавших. На месте работают профильные службы - продолжается обследование территории и ликвидация последствий ударов", - отметил Григоров.

За прошедшие сутки больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах. Под вражескими ударами оказались 32 населенных пункта. В Сумской общине из-за атаки БпЛА ранены три человека.

Враг активно применял управляемые авиационные бомбы и РСЗО. Зафиксировано более 20 ударов КАБов и 30 ударов РСЗО. Также враг совершил удары FPV-дронами, БПЛА по территории Сумщины.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

  • в Сумской громаде повреждены нежилые помещения, объекты гражданской инфраструктуры, заведение торговли;
  • в Краснопольской громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры;
  • в Шосткинской громаде повреждены нежилые помещения, жилые дома.

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Автор: 

обстрел (28604) Сумская область (3475) Шостка (86) Сумский район (327) Шосткинский район (55)


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А чому у відповідь не знищуються квартали в расії разом з цивільними кацапами?
Колишній президент зеленський не дає дозволу стріляти по своїх? Чи не хоче закінчення війни, після чого стане підсудним?
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19.07.2025 08:48 Ответить
Ще не винайшли катапульту, щоб асфальт так далеко зажбурити, та ще й з такими руйнуваннями, щоб аж цілі квартали знести.
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19.07.2025 09:08 Ответить
 
 