Ночью Шосткинская громада подверглась массированному удару врага: разрушены объекты гражданской инфраструктуры

В ночь на 19 июля российские захватчики массированно атаковали Шостку ударными БпЛА. Атака продолжалась в течение четырех часов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Григоров.

В результате атаки врага разрушены объекты гражданской инфраструктуры. Также есть повреждения в жилом секторе.

"Предварительно, обошлось без пострадавших. На месте работают профильные службы - продолжается обследование территории и ликвидация последствий ударов", - отметил Григоров.

За прошедшие сутки больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах. Под вражескими ударами оказались 32 населенных пункта. В Сумской общине из-за атаки БпЛА ранены три человека.

Враг активно применял управляемые авиационные бомбы и РСЗО. Зафиксировано более 20 ударов КАБов и 30 ударов РСЗО. Также враг совершил удары FPV-дронами, БПЛА по территории Сумщины.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

в Сумской громаде повреждены нежилые помещения, объекты гражданской инфраструктуры, заведение торговли;

в Краснопольской громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры;

в Шосткинской громаде повреждены нежилые помещения, жилые дома.

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