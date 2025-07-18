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Новости Удар по Сумам
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Часть Сум осталась без света из-за российских атак

Часть Сум осталась без света

Вследствие очередной атаки армии РФ по Сумам часть города осталась без электроснабжения.

Об этом сообщили в Сумском горсовете, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, одно из медицинских учреждений города перешло на генератор.

После короткого перерыва объекты водоканала вернулись к привычному режиму работы.

В связи с отсутствием электроэнергии троллейбусы без автономного хода приостановили движение. Троллейбусы с автономным ходом будут следовать по сокращенному маршруту.

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"Энергетики АО "Сумыоблэнерго" работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить распределение электроэнергии", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что из соображений безопасности не разглашаются детали инцидента и его последствия, чтобы не предоставить врагу возможности скорректировать дальнейшие удары.

Смотрите: Враг в очередной раз ударил по Середино-Будской общине на Сумщине, - ОВА. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (28582) Сумская область (3469) Сумы (1208) Тарифы на электроэнергию (2182) Сумский район (325)


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а де реація протермінованого преЗЕдента,чи призначеного ним "ручного"уряду
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18.07.2025 19:14 Ответить
Скажіть мені, а чому це донецька ТЕС і кримська ТЕС досі працюють і забезпечують рашистів електроенергією? Тим більше що рашисти вже порушили енергетичне перемир'я да і ми запроста можемо доставати туди своїми ракетами. А то ми б'ємо по чкихось мілких підприємствах забувши що вся військова промисловість рашистів все одно зав'язана на електроенергії. Може якби рашисти бачили що не можуть забезпечити окуповані території електроенергією то вони б далі не так охоче лізли б.
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18.07.2025 19:23 Ответить
 
 