Часть Сум осталась без света из-за российских атак
Вследствие очередной атаки армии РФ по Сумам часть города осталась без электроснабжения.
Об этом сообщили в Сумском горсовете, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, одно из медицинских учреждений города перешло на генератор.
После короткого перерыва объекты водоканала вернулись к привычному режиму работы.
В связи с отсутствием электроэнергии троллейбусы без автономного хода приостановили движение. Троллейбусы с автономным ходом будут следовать по сокращенному маршруту.
"Энергетики АО "Сумыоблэнерго" работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить распределение электроэнергии", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что из соображений безопасности не разглашаются детали инцидента и его последствия, чтобы не предоставить врагу возможности скорректировать дальнейшие удары.
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