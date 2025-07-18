Часть Сум осталась без света из-за российских атак

Вследствие очередной атаки армии РФ по Сумам часть города осталась без электроснабжения.

Об этом сообщили в Сумском горсовете, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, одно из медицинских учреждений города перешло на генератор.



После короткого перерыва объекты водоканала вернулись к привычному режиму работы.



В связи с отсутствием электроэнергии троллейбусы без автономного хода приостановили движение. Троллейбусы с автономным ходом будут следовать по сокращенному маршруту.

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"Энергетики АО "Сумыоблэнерго" работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить распределение электроэнергии", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что из соображений безопасности не разглашаются детали инцидента и его последствия, чтобы не предоставить врагу возможности скорректировать дальнейшие удары.

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