Враг в очередной раз ударил по Середино-Будской громаде на Сумщине, - ОВА. ФОТОрепортаж

Последние несколько дней Шосткинский район находится под ежедневными обстрелами, 16 июля враг в очередной раз ударил по Середино-Будской громаде.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

Россияне целенаправленно атакуют жилую застройку, разрушая дома мирных жителей.

"Пробитые крыши, поврежденные стены, выгоревшие дома - последствия очередного обстрела. К счастью, пострадавших нет. Каждый такой удар - очередное доказательство того, что Россия сознательно терроризирует мирных жителей приграничья. Все преступления против гражданского населения фиксируют соответствующие службы", - говорится в сообщении.

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