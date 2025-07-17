Ворог вчергове вдарив по Середино-Будській громаді на Сумщині, - ОВА. ФОТОрепортаж

Останні кілька днів Шосткинський район перебуває під щоденними обстрілами, 16 липня ворог вчергове вдарив по Середино-Будській громаді.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

Росіяни цілеспрямовано атакують житлову забудову, руйнуючи домівки мирних мешканців.

"Пробиті дахи, пошкоджені стіни, вигорілі оселі – наслідки чергового обстрілу. На щастя, постраждалих немає. Кожен такий удар – черговий доказ того, що Росія свідомо тероризує мирних мешканців прикордоння. Усі злочини проти цивільного населення фіксують відповідні служби", - йдеться в повідомленні.

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