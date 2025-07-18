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Новини Удар по Сумах
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Частина Сум залишилася без світла через російські атаки

Частина Сум залишилася без світла

Унаслідок чергової атаки армії РФ по Сумах частина міста залишилася без електропостачання.

Про це повідомили в Сумській міськраді, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, один із медичних закладів міста перейшов на генератор.

Після короткої перерви об’єкти водоканалу повернулися до звичного режиму роботи.

У зв'язку з відсутністю електроенергії тролейбуси без автономного ходу призупинили рух. Тролейбуси з автономним ходом слідуватимуть скороченим маршрутом.

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"Енергетики АТ "Сумиобленерго" працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити розподіл електроенергії", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що з міркувань безпеки не розголошуються деталі інциденту та його наслідки, щоб не надати ворогу можливості скоригувати подальші удари.

Дивіться: Ворог вчергове вдарив по Середино-Будській громаді на Сумщині, - ОВА. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (29906) Сумська область (4025) Суми (948) електроенергія (6304) Сумський район (330)


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а де реація протермінованого преЗЕдента,чи призначеного ним "ручного"уряду
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18.07.2025 19:14 Відповісти
Скажіть мені, а чому це донецька ТЕС і кримська ТЕС досі працюють і забезпечують рашистів електроенергією? Тим більше що рашисти вже порушили енергетичне перемир'я да і ми запроста можемо доставати туди своїми ракетами. А то ми б'ємо по чкихось мілких підприємствах забувши що вся військова промисловість рашистів все одно зав'язана на електроенергії. Може якби рашисти бачили що не можуть забезпечити окуповані території електроенергією то вони б далі не так охоче лізли б.
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18.07.2025 19:23 Відповісти
 
 