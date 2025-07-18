Частина Сум залишилася без світла через російські атаки
Унаслідок чергової атаки армії РФ по Сумах частина міста залишилася без електропостачання.
Про це повідомили в Сумській міськраді, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, один із медичних закладів міста перейшов на генератор.
Після короткої перерви об’єкти водоканалу повернулися до звичного режиму роботи.
У зв'язку з відсутністю електроенергії тролейбуси без автономного ходу призупинили рух. Тролейбуси з автономним ходом слідуватимуть скороченим маршрутом.
"Енергетики АТ "Сумиобленерго" працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити розподіл електроенергії", - йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що з міркувань безпеки не розголошуються деталі інциденту та його наслідки, щоб не надати ворогу можливості скоригувати подальші удари.
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