Окупанти вдарили дронами по Сумщині: загинула жінка, палали будинки. ФОТО

Напередодні ввечері війська РФ вчергове атакували територію Сумської області із застосуванням ударних дронів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.

Як зазначається, учора ввечері росіяни атакували село Свеської громади чотирма ударними БпЛА. Внаслідок влучань згоріли житлові будинки. Загинула 78-річна жінка.

"Унаслідок прямих влучань російських дронів миттєво зайнялися три житлові будинки – зупинити вогонь у них було неможливо. Рятувальникам вдалося не допустити поширення полум’я на сусідні оселі", - додали в ОВА.

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Також після масованої атаки по Шосткинській громаді до медиків звернулися двоє місцевих мешканців. Госпіталізації не потребували - допомогу надали амбулаторно.