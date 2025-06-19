Антидронові сітки встановлюють над дорогами на Сумщині, - ОВА

У Сумській області над дорогами встановлюють укриття у вигляді антидронових сіток.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

"Закриваємо дороги Сумщини від ворожих очей. Продовжуємо укривати дороги антидроновими сітками. Роботи тривають на визначених напрямках, зокрема в прикордонних громадах, де ворог не припиняє атак", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, такі укриття ускладнюють ворожу аеророзвідку та захищають від дронів.

"Це ще один важливий крок для безпеки людей і збереження логістики", - додав Григоров.