УКР
Новини атака дрона по Сумщині
3 735 12

Антидронові сітки встановлюють над дорогами на Сумщині, - ОВА

Антидронові сітки над дорогами на Сумщині

У Сумській області над дорогами встановлюють укриття у вигляді антидронових сіток.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

"Закриваємо дороги Сумщини від ворожих очей. Продовжуємо укривати дороги антидроновими сітками. Роботи тривають на визначених напрямках, зокрема в прикордонних громадах, де ворог не припиняє атак", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, такі укриття ускладнюють ворожу аеророзвідку та захищають від дронів.

"Це ще один важливий крок для безпеки людей і збереження логістики", - додав Григоров.

Автор: 

Сумська область (4250) дрони (5681)
це ж круто і надпотужно,спустили тему фортефікацій і захайпити картопляні сітки на стовбах....
показати весь коментар
19.06.2025 12:38 Відповісти
Поки грім не гряне- мужик не перехреститься Коли клюнув петуха в жопу почали щось робити,в раніше про що думали,квіти садили?
показати весь коментар
19.06.2025 12:44 Відповісти
Треба було дочекатися поки росіяни знову полізуть?
показати весь коментар
19.06.2025 12:45 Відповісти
один прольот знищується дроном і все
показати весь коментар
19.06.2025 12:48 Відповісти
Кацапи в Курській обл вже давно над дорогами поставили
показати весь коментар
19.06.2025 12:50 Відповісти
Трошки цікавого про шахеди
показати весь коментар
19.06.2025 12:50 Відповісти
точно про шахеди ?
показати весь коментар
19.06.2025 14:11 Відповісти
зелені дегенерати безкінечно талановиті та креативні.
чекаємо доповідь від гандона шмигаля, про кількість млрд виділених, на сітки.
показати весь коментар
19.06.2025 13:01 Відповісти
Ай-Петрі СВ - перспективний український комплекс протидії технічним засобам розвідки. Розроблений українською компанією, без фінансування з боку держави.
показати весь коментар
19.06.2025 13:03 Відповісти
молодці. не лише доповіли, а й проілюстрували фото. А геолокацію також озвучили?
показати весь коментар
19.06.2025 13:09 Відповісти
Фильм "джентльмені удачи" : "Эй, гражданина! Ты туда не ходи, ты сюда ходи, а то снег башка попадёт - совсем мёртвый будешь!" - Дорогие российские дроны, вы сюда не летайте, а то там сетки.
показати весь коментар
19.06.2025 13:13 Відповісти
Дерибан не припиняється !
При Артюху заробляди на "укріпленнях", які кацапи і не побачили коли заходили , а тепер новий буде заробляти на сітках !
показати весь коментар
19.06.2025 14:13 Відповісти
 
 