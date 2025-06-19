3 735 12
Антидронові сітки встановлюють над дорогами на Сумщині, - ОВА
У Сумській області над дорогами встановлюють укриття у вигляді антидронових сіток.
Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.
"Закриваємо дороги Сумщини від ворожих очей. Продовжуємо укривати дороги антидроновими сітками. Роботи тривають на визначених напрямках, зокрема в прикордонних громадах, де ворог не припиняє атак", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, такі укриття ускладнюють ворожу аеророзвідку та захищають від дронів.
"Це ще один важливий крок для безпеки людей і збереження логістики", - додав Григоров.
Топ коментарі
+7 Sophia-Maria Duglass #550966
показати весь коментар19.06.2025 12:50 Відповісти Посилання
+5 Чайка Київ
показати весь коментар19.06.2025 13:03 Відповісти Посилання
+4 Влад #584963
показати весь коментар19.06.2025 12:38 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
чекаємо доповідь від гандона шмигаля, про кількість млрд виділених, на сітки.
При Артюху заробляди на "укріпленнях", які кацапи і не побачили коли заходили , а тепер новий буде заробляти на сітках !