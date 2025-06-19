3 735 12
Антидроновые сетки устанавливают над дорогами на Сумщине, - ОВА
В Сумской области над дорогами устанавливают укрытия в виде антидронових сеток.
Об этом сообщил начальник Сумской ОГА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.
"Закрываем дороги Сумщины от вражеских глаз. Продолжаем укрывать дороги антидроновими сетками. Работы продолжаются на определенных направлениях, в частности в приграничных громадах, где враг не прекращает атак", - говорится в сообщении.
Как отмечается, такие укрытия затрудняют вражескую аэроразведку и защищают от дронов.
"Это еще один важный шаг для безопасности людей и сохранения логистики", - добавил Григоров.
чекаємо доповідь від гандона шмигаля, про кількість млрд виділених, на сітки.
При Артюху заробляди на "укріпленнях", які кацапи і не побачили коли заходили , а тепер новий буде заробляти на сітках !