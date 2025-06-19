РУС
атака дрона по Сумщине
3 735 12

Антидроновые сетки устанавливают над дорогами на Сумщине, - ОВА

Антидроновые сетки над дорогами в Сумской области

В Сумской области над дорогами устанавливают укрытия в виде антидронових сеток.

Об этом сообщил начальник Сумской ОГА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

"Закрываем дороги Сумщины от вражеских глаз. Продолжаем укрывать дороги антидроновими сетками. Работы продолжаются на определенных направлениях, в частности в приграничных громадах, где враг не прекращает атак", - говорится в сообщении.

Как отмечается, такие укрытия затрудняют вражескую аэроразведку и защищают от дронов.

Сбитая крылатая ракета РФ с 480-кг боевой частью упала посреди поля на Сумщине. ФОТО

"Это еще один важный шаг для безопасности людей и сохранения логистики", - добавил Григоров.

Сумская область (3691) дроны (4774)
Топ комментарии
+7
Трошки цікавого про шахеди
показать весь комментарий
19.06.2025 12:50 Ответить
+5
Ай-Петрі СВ - перспективний український комплекс протидії технічним засобам розвідки. Розроблений українською компанією, без фінансування з боку держави.
показать весь комментарий
19.06.2025 13:03 Ответить
+4
це ж круто і надпотужно,спустили тему фортефікацій і захайпити картопляні сітки на стовбах....
показать весь комментарий
19.06.2025 12:38 Ответить
Поки грім не гряне- мужик не перехреститься Коли клюнув петуха в жопу почали щось робити,в раніше про що думали,квіти садили?
показать весь комментарий
19.06.2025 12:44 Ответить
Треба було дочекатися поки росіяни знову полізуть?
показать весь комментарий
19.06.2025 12:45 Ответить
один прольот знищується дроном і все
показать весь комментарий
19.06.2025 12:48 Ответить
Кацапи в Курській обл вже давно над дорогами поставили
показать весь комментарий
19.06.2025 12:50 Ответить
точно про шахеди ?
показать весь комментарий
19.06.2025 14:11 Ответить
зелені дегенерати безкінечно талановиті та креативні.
чекаємо доповідь від гандона шмигаля, про кількість млрд виділених, на сітки.
показать весь комментарий
19.06.2025 13:01 Ответить
молодці. не лише доповіли, а й проілюстрували фото. А геолокацію також озвучили?
показать весь комментарий
19.06.2025 13:09 Ответить
Фильм "джентльмені удачи" : "Эй, гражданина! Ты туда не ходи, ты сюда ходи, а то снег башка попадёт - совсем мёртвый будешь!" - Дорогие российские дроны, вы сюда не летайте, а то там сетки.
показать весь комментарий
19.06.2025 13:13 Ответить
Дерибан не припиняється !
При Артюху заробляди на "укріпленнях", які кацапи і не побачили коли заходили , а тепер новий буде заробляти на сітках !
показать весь комментарий
19.06.2025 14:13 Ответить
 
 