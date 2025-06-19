Антидроновые сетки устанавливают над дорогами на Сумщине, - ОВА

В Сумской области над дорогами устанавливают укрытия в виде антидронових сеток.

Об этом сообщил начальник Сумской ОГА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

"Закрываем дороги Сумщины от вражеских глаз. Продолжаем укрывать дороги антидроновими сетками. Работы продолжаются на определенных направлениях, в частности в приграничных громадах, где враг не прекращает атак", - говорится в сообщении.

Как отмечается, такие укрытия затрудняют вражескую аэроразведку и защищают от дронов.

"Это еще один важный шаг для безопасности людей и сохранения логистики", - добавил Григоров.