Сбитая крылатая ракета РФ с 480-кг боевой частью упала посреди поля на Сумщине. ФОТО

На Сумщине сбитая российская крылатая ракета упала посреди поля и не взорвалась.

Об этом сообщил Департамент коммуникации Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.

Мобильная группа управления взрывотехнической службы полиции прибыла на место, чтобы ее обезвреживать.

"Проведя осмотр поврежденного корпуса ракеты, взрывотехники полиции установили, что ее 480-килограммовая боевая часть фугасно-осколочного действия является чрезвычайно опасной и не подлежит транспортировке. Полицейские взрывотехники обезвредили боевую часть на месте, и только тогда вывезли взрывчатку для уничтожения путем подрыва на специально отведенной площадке", - говорится в сообщении.

Крылатая ракета упала в поле в Сумской области
Крылатая ракета упала в поле в Сумской области

крылатые ракеты (904) ракеты (3722) Сумская область (3691)
Не в одному місці так падають... Тільки, частіше, при падінні, вибухають - хоч і посеред поля...
19.06.2025 10:37 Ответить
щось дуже схоже на корейську,з самої їх появи вже казали що багато браку навіть при прильотах,а тут ще й збили
19.06.2025 10:41 Ответить
Корейці (поки що), крилатих ракет не передають... Передають балістичні - практично, копії "Іскандерів"...
19.06.2025 10:48 Ответить
можливо..
19.06.2025 10:55 Ответить
Нашу кукурудзу шкода (( Краще б та ракета при старті над курськими ******* на голови любителів х#йла впала. А нашим ППО усе одно безмежна подяка.
19.06.2025 10:55 Ответить
з язика стягнили.. теж за рослини стало боляче... ну, кукурудза відновиться, а падла не долетіла
19.06.2025 11:09 Ответить
добре що кукуруза а не ячмінь...а в серпні ще й пшениця
19.06.2025 11:31 Ответить
Для чого ризикувати життями саперів ? Підірвіть її дистанційно і все - це ж поле . . .
