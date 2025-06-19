Сбитая крылатая ракета РФ с 480-кг боевой частью упала посреди поля на Сумщине. ФОТО

На Сумщине сбитая российская крылатая ракета упала посреди поля и не взорвалась.

Об этом сообщил Департамент коммуникации Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.

Мобильная группа управления взрывотехнической службы полиции прибыла на место, чтобы ее обезвреживать.

"Проведя осмотр поврежденного корпуса ракеты, взрывотехники полиции установили, что ее 480-килограммовая боевая часть фугасно-осколочного действия является чрезвычайно опасной и не подлежит транспортировке. Полицейские взрывотехники обезвредили боевую часть на месте, и только тогда вывезли взрывчатку для уничтожения путем подрыва на специально отведенной площадке", - говорится в сообщении.

