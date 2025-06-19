7 650 8
Сбитая крылатая ракета РФ с 480-кг боевой частью упала посреди поля на Сумщине. ФОТО
На Сумщине сбитая российская крылатая ракета упала посреди поля и не взорвалась.
Об этом сообщил Департамент коммуникации Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.
Мобильная группа управления взрывотехнической службы полиции прибыла на место, чтобы ее обезвреживать.
"Проведя осмотр поврежденного корпуса ракеты, взрывотехники полиции установили, что ее 480-килограммовая боевая часть фугасно-осколочного действия является чрезвычайно опасной и не подлежит транспортировке. Полицейские взрывотехники обезвредили боевую часть на месте, и только тогда вывезли взрывчатку для уничтожения путем подрыва на специально отведенной площадке", - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Яр Холодний
19.06.2025 10:37
Влад #584963
19.06.2025 10:41
Яр Холодний
19.06.2025 10:48
Влад #584963
19.06.2025 10:55
Alex O #513819
19.06.2025 10:55
Григорий Бондаренко #527937
19.06.2025 11:09
MrStepanovM
19.06.2025 11:31
Володимир Логойда
19.06.2025 11:25
