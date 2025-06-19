Рашисты продвинулись на Сумщине и Донетчине, - DeepState. КАРТЫ
Российские оккупанты продвигаются в Донецкой и Сумской областях.
Об этом сообщили аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.
"Враг продвинулся в Юнаковке, возле Александро-Калинового и Отрадного", - говорится в сообщении.
Міцно тримаймо в голові кордони 91 року та каву в Криму!
https://www.pravda.com.ua/news/2025/06/14/7517156/
Ніх...я
Пояснень цієї бездіяльності і реакціїї з боку президена прем'єра голови ВРУ обмаль і всі не на користь влади. Оман згадується все частіше.
женщин порa нaчинaть мобилизовывaть, чтобы фронт удержaть