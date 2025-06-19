УКР
Рашисти просунулися на Сумщині та Донеччині, - DeepState. МАПИ

Російські окупанти просуваються в Донецькій та Сумській областях.

Про це повідомили аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог просунувся в Юнаківці, біля Олександро-Калинового та Одрадного", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Перед наступом РФ на Сумщині були повністю відсутні фортифікації на тій ділянці, де зараз тисне ворожа піхота, - DeepState

Росіяни мають просування в Сумській та Донецькій областях
Юнаківка
Росіяни мають просування в Сумській та Донецькій областях
Олександро-Калинове
Росіяни мають просування в Сумській та Донецькій областях
Одрадне

Автор: 

Сумська область (4250) Донецька область (9660) Волноваський район (355) Краматорський район (725) Сумський район (418) Одрадне (7) Юнаківка (19) Олександро-Калинове (13) DeepState (280)
Топ коментарі
+20
Зеленський з Сирниковим будуть виконувати Оманські домовленності.
показати весь коментар
19.06.2025 10:02 Відповісти
+19
Схоже годі сподіватися з цими Верховним , головкомом і так званим міністром оборони що щось змінится на краще ,загрались з рейтингами ,лояльністю,піаром і аж ніяк не думали що країна в небезпеці.
показати весь коментар
19.06.2025 10:07 Відповісти
+10
Це гуйня.
Міцно тримаймо в голові кордони 91 року та каву в Криму!
показати весь коментар
19.06.2025 10:21 Відповісти
показати весь коментар
19.06.2025 10:02 Відповісти
😢
показати весь коментар
19.06.2025 10:45 Відповісти
показати весь коментар
19.06.2025 10:07 Відповісти
Інших в нас нема і не буде(
показати весь коментар
20.06.2025 10:33 Відповісти
Кремлівське єпсо, але рейтинг ні однієї бубочки не постраждав, бо "сили оборони потроху ************ окупантів", подушки бісером вишиваються, вєра проводніца співає...
показати весь коментар
19.06.2025 10:19 Відповісти
показати весь коментар
19.06.2025 10:21 Відповісти
Коли лідор коментував стан справ в Сумській області, він просто забув закінчити фразу "Сили оборони потрохи ************ окупантів... в сторону Києва".
показати весь коментар
19.06.2025 10:26 Відповісти
Але це не точно
показати весь коментар
19.06.2025 11:35 Відповісти
"Зеленський повідомив про звільнення Андріївки на Сумщині". Знову с п и Z д і в.

https://www.pravda.com.ua/news/2025/06/14/7517156/
показати весь коментар
19.06.2025 10:28 Відповісти
Знову ворог просунувся, а керівництво країни все на місці, ніби нічого не відбулося. Скільки так буде продовжуватися?
показати весь коментар
19.06.2025 10:40 Відповісти
Ти теж просуваєш руки коли друкуєш текст, але ти на місці при цьому залишаєшся. Тож не варто сприймати цей моральний тиск "новинами" від DeepState як щось "значне" та "впливове" на стратегічний розклад на полі бою. Навіщо "Цензор" робить з мухи слона я не знаю, але те що ТАКИЙ спосіб подачі інформації та постійний негативний тиск на українців нам, як країні, точно не на користь!!!
показати весь коментар
19.06.2025 11:27 Відповісти
10000% краще як по бидломарафону,розповідати що Україна перемагає,корупції немає,а потім робити круглі очі чому орки вже за 15 км від твого міста.Тиск в нього інформаційний блд. Поїдь подивись що коїться там,побалакай з місцевити,вони тобі такий тиск зроблять,забудеш як херню усяку писати.
показати весь коментар
19.06.2025 12:11 Відповісти
Я теж вважаю "телемарафон" ОПи тим що є пропагандистським засобом влади, але й скатуватись у протилежний бік та волати що "все пропало" не збираюсь. Дійсно не варто недооцінювати тяжкість становища на фронті, але й вдаватись до зрадофілівської риторики це таке ж безглуздя котре просто ТХНЕ рашистськими наративами. А що стосується твоїх "Andrei Andreev" висловлювань про те що "побалакай з місцевити,вони тобі такий тиск зроблять,забудеш як херню усяку писати", то НЕ ТОБІ ЦЕ ПИСАТИ, бо взагалі ти більше схожий на засланого козачка завдання котрого розповсюджувати поразницькі настрої серед українців чому, до речі, дуже сприяє те як саме доносить інформацію Цензор чи ми й користуєшся. Тож іди слідом за крейсером Москва посіпака кремлівський!!!
показати весь коментар
20.06.2025 12:45 Відповісти
Ні тобі РНБО в розширеному складі, ні тобі негайних змін головнокомандуючого, ні тобі навіть прибуття в раду міністрів.
Ніх...я
Пояснень цієї бездіяльності і реакціїї з боку президена прем'єра голови ВРУ обмаль і всі не на користь влади. Оман згадується все частіше.
показати весь коментар
19.06.2025 10:49 Відповісти
показати весь коментар
19.06.2025 10:53 Відповісти
Передивився історію останніх новин від DeepState на "Цензорі", знайшов багато повторень коли кажуть про просування ворога біля якихось населених пунктів котрі часто повторюються але в різному порядку і судячи з усього ворог їх так й не зміг захопити. В реальності на картах DeepState зміни за останні 6 місяців просування ворога досить малі а більшість "просувань" виявились заходженням на невелику глибину малих груп без закріплення з поверненням назад чи повним знешкодженням атакуючих та диверсійних груп рашистів. Тому я й не розумію чому саме такі сповіщення (навіть не новини) завжди редакція ресурсу викладає на перше місце в рядку "топ новин" бо реальні зміни лінії фронту останнім часом незначні, але викладаються так ніби йде якийсь регулярний і "значний" "відступ" сил ЗСУ. Це що, робиться заради пригнічення настроїв українців?! І кому з цих негативних, без явних причин, настроїв громадян України користь?! Якщо кожного дня сповіщати мати про те, що її дитина чимось укололась, десь порізалась, об щось вдарилась й т.д., то постає картина дитини котра вся покрита суцільними ранами а то й взагалі стала "калікою", але у реальності це не так. То чого ж бажає такими діями досягти редакція "Цензору"?!
показати весь коментар
19.06.2025 11:22 Відповісти
Підійми свою дупу і поїдь подивись,вумнику.
показати весь коментар
19.06.2025 12:13 Відповісти
Таким марно щось писати, сидить далеко і пише ахінею, війни не бачив. Їхати йому в Суми, так тут в вівторок вже були перші скиди з дронів, вкакається.
показати весь коментар
20.06.2025 11:22 Відповісти
Для того щоб бачити інформацію від DeepState треба перебувати у Сумах?! "Andrei Andreev" та "igor romanenko", це саме ви ТАКІ для котрих пишуть щось на кшталт подібного, аби був привід розповсюджувати всепропащі наративи, а я бачу в ТАКОМУ поданні інформації лише бажання пригнітити настрої українців котрім потрібна підтримка, а не постійна констатація негативу котрий не має таких масштабів як це викладається цим виданням!!!
показати весь коментар
20.06.2025 12:29 Відповісти
Мені не треба ніяких сайтів а також таких зелених казкарів про хороше як ти щоб знати реальне положення в області бо це все поряд і інформація іде швидко. Наприклад,Новеньке було захоплене в кінці лютого а всі "успокоітєлі" це сказали в кінці квітня щоб таких як ти не пригнічувати правдою.
показати весь коментар
20.06.2025 13:36 Відповісти
В лютому 22-го теж один казкар плів щось про шашлики, другий, пишучи дисертацію, розказував що вони якщо підуть то тільки на Донбасі. А вони плюючи на цих "успокоітєлєй" як вітер пролетіли через містечко в перший день.
показати весь коментар
20.06.2025 14:36 Відповісти
"регулярний і "значний" "відступ" сил ЗСУ" - це ви сказали, а не редактори сайту. Це плід вашої хворої уяви.
показати весь коментар
19.06.2025 14:26 Відповісти
Добре що ти "First" хоч звернув увагу на наявність лапок у тому що я написав, бо вони згідно правил написання вказують на СУМНІВНІСТЬ та НЕДОРЕЧНІСТЬ інформації котра може призводити до таких висновків. Якби було інакше, та не було б саме такої реакції на викладання новин у формі котру використовує Цензор, то не було б так багато зрадофілівських постів котрих під цією статтею чимало. Саме тому я й не розумію навіщо в першість топ-новин викладати усе це і тримати там постійно у той час як інші новини, серед яких є й позитивні, постійно прибирають замінюючи більш свіжими вважаючи їх НЕважливими, зате про ДІЙСНО незначні "просування" тримати будуть на першому місті завжди. ЗАРАДИ ЧОГО???!!!
показати весь коментар
20.06.2025 12:37 Відповісти
***.... сколько раз повторять : ГИНИТЕ сыркина обосцаными тряпками, это крот мацквы
показати весь коментар
19.06.2025 12:22 Відповісти
А Зе з Єрмаком хто?
показати весь коментар
19.06.2025 21:38 Відповісти
a что поменяется?

женщин порa нaчинaть мобилизовывaть, чтобы фронт удержaть
показати весь коментар
20.06.2025 03:32 Відповісти
Якщо у найближчі 3-4 тижні по всій Україні не оголосити повну загальну мобілізацію, без всіляких відстрочок, чоловіків 25-65 років, а також як виключення жінок 30-55 років, то Україну чекає повний кошмар та масштабна навала орків! Час йде на тижні!
показати весь коментар
19.06.2025 17:21 Відповісти
А далі , мобілізація 21+)))
показати весь коментар
19.06.2025 20:56 Відповісти
Не хочешь сейчас мобилизироваться в украинскую армию завтра орки тебя мобилизируют насильно в свою и погонят дальше на Европу как их пропагандисты говорят
показати весь коментар
20.06.2025 09:46 Відповісти
Ни чего не меняется в командование в стратегии у командования . Территория забирается на всегда и идет быстрое продвижения россии уничтожения Украины
показати весь коментар
20.06.2025 04:35 Відповісти
И когда это началось интересно.А помните когда то Херсон и область освобождали и в харьковской области тоже у орков свое отвоевывали и продвигались.Эх были времена не то ,что сейчас😠
показати весь коментар
20.06.2025 09:49 Відповісти
А що, багато чого "повернули" з того що у 2022-му вдалось відвоювати?! Поки виходячи з рахунку з початку контрнаступу ЗСУ з серпня 2022-го рахунок на користь України, те ж правобережжя Херсонської області під контролем України і рашисти зовсім не на околиці Харкова стоять!!!
показати весь коментар
20.06.2025 12:49 Відповісти
Таке враження, що стоку пофіг і все йде за планом. Чому мовчить безмозгла? Замовлення на сирка не надійшло?
показати весь коментар
20.06.2025 09:59 Відповісти
А що, ця тупенька в твоїх кумирах що ти її згадав, чекаєш коли в неї новий напад безумства почнеться?
показати весь коментар
20.06.2025 12:52 Відповісти
 
 