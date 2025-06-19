Рашисти просунулися на Сумщині та Донеччині, - DeepState. МАПИ
Російські окупанти просуваються в Донецькій та Сумській областях.
Про це повідомили аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.
"Ворог просунувся в Юнаківці, біля Олександро-Калинового та Одрадного", - йдеться в повідомленні.
Міцно тримаймо в голові кордони 91 року та каву в Криму!
https://www.pravda.com.ua/news/2025/06/14/7517156/
Ніх...я
Пояснень цієї бездіяльності і реакціїї з боку президена прем'єра голови ВРУ обмаль і всі не на користь влади. Оман згадується все частіше.
женщин порa нaчинaть мобилизовывaть, чтобы фронт удержaть