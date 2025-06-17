Перед наступом РФ на Сумщині були повністю відсутні фортифікації на тій ділянці, де зараз тисне ворожа піхота, - DeepState

Супутникові знімки від 25 квітня 2025 року демонструють повну відсутність інженерно-фортифікаційних споруд у відтинку Журавка – Новеньке – Басівка аж до Хотіні та Юнаківки. Саме тому російські окупанти здійснюють відповідний тиск на цю ділянку великою кількістю піхоти.

Про це повідомили аналітики проєкту DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

Як свідчать результати власних поїздок аналітиків на Сумщину восени 2024 року, збудовані споруди виявилися переважно символічними: окопи та підземні пункти, іноді накриті сітками від FPV-дронів, але без належних інженерних загороджень.

ІФС розташовані в загальному на відстані приблизно 20-25-ти кілометрів від держкордону, тобто в глибині території.

"З одного боку, можна побачити підземні опорні пункти та окопи, які накриті сіткою проти FPV-дронів. Але до інженерних загороджень, які є ефективним чинником у стримуванні ворога, на той момент поставилися халатно, і якщо порівнювати з тією ж Дніпровщиною, то просто ряд "зубів дракона" в полі – занадто просто і дешево. Зі слів деяких бійців, зараз, б'ючи на сполох, намагаються укріплювати цю лінію, але підтверджень цього у нас поки немає", - зазначає проєкт.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог лише на невеличкому відтинку кордону Сумщини продовжує застосовувати малі штурмові групи для заходу на українську територію, - Держприкордонслужб

Також вони навели приклад супутникового знімка за 25 квітня 2025 року, на якому можна побачити, що фортифікації на відтинку Журавка-Новеньке-Басівка повністю відсутні аж до лінії Хотінь – Писарівка – Кияниця – Храпівщина – Юнаківка.

Ці спостереження підтвердили й військові — оборонні позиції на цій лінії були створені здебільшого самими бійцями й лише для утримання окремих точок.

Читайте також: Росіяни просунулись біля 5 населених пунктів на Сумщині та Донеччині, - DeepState. КАРТИ

Також не спостерігалося й замінування територій, які могли б стати ефективними пастками для піхоти та техніки РФ.

Мінуванням у більшості займалися самі бригади вже після початку загострення.

"Це можна було також і бачити в публічних кадрах під час просувань противника біля кордону. На жаль, не було побудовано навіть інженерних загороджень у вигляді протитанкових ровів, тетраедрів (вони ж "зуби дракона"), єгози тощо", - зазначили у DeepState.

Як приклад, у публічному просторі неодноразово з’являлися кадри, де російські мотоциклісти злітають у повітря на мінах, встановлених безпосередньо на місцях.

Також читайте: Для будівництва фортифікаційних споруд на Сумщині залучать додаткові сили й засоби, - ОВА

Однією з причин слабкої укріпленості прикордонної зони експерти називають постійну активність ворожих дронів — "Ланцетів" та інших БПЛА, які знищували техніку на підходах.

Утім, як наголошують бійці, це не стало б критичною перешкодою: на інших напрямках, де загроза від БПЛА не менша, ІФС таки вдалося побудувати.

"У висновку можемо сказати, що обурення суспільства щодо побудови ІФС на Сумщині цілком виправдані і логічні. Ці проблеми кидають тінь на успішні результати побудови оборони на інших ділянках, а також продовжують вселяти недовіру суспільства до цих процесів. Отже, на Сумщину варто звернути увагу, бо зараз це є одним з прямих наслідків того, що сталося. Але також обов'язково хочемо зауважити, що це не основна і не єдина проблема, адже також є труднощі з людьми і про це ми неодноразово писали та із засобами ураження, зокрема, з FPV-дронами на оптоволокні", - резюмує DeepState.

Також читайте: Рашисти атакували мотоблок на Сумщині. Загинула людина, поранено чоловіка (оновлено)