Перед наступом РФ на Сумщині були повністю відсутні фортифікації на тій ділянці, де зараз тисне ворожа піхота, - DeepState

Супутникові знімки від 25 квітня 2025 року демонструють повну відсутність інженерно-фортифікаційних споруд у відтинку Журавка – Новеньке – Басівка аж до Хотіні та Юнаківки. Саме тому російські окупанти здійснюють відповідний тиск на цю ділянку великою кількістю піхоти.

Про це повідомили аналітики проєкту DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

Як свідчать результати власних поїздок аналітиків на Сумщину восени 2024 року, збудовані споруди виявилися переважно символічними: окопи та підземні пункти, іноді накриті сітками від FPV-дронів, але без належних інженерних загороджень.

ІФС розташовані в загальному на відстані приблизно 20-25-ти кілометрів від держкордону, тобто в глибині території.

"З одного боку, можна побачити підземні опорні пункти та окопи, які накриті сіткою проти FPV-дронів. Але до інженерних загороджень, які є ефективним чинником у стримуванні ворога, на той момент поставилися халатно, і якщо порівнювати з тією ж Дніпровщиною, то просто ряд "зубів дракона" в полі – занадто просто і дешево. Зі слів деяких бійців, зараз, б'ючи на сполох, намагаються укріплювати цю лінію, але підтверджень цього у нас поки немає", - зазначає проєкт.

Фортифікації на Сумщині: DeepState проаналізував перед наступом РФ

Також вони навели приклад супутникового знімка за 25 квітня 2025 року, на якому можна побачити, що фортифікації на відтинку Журавка-Новеньке-Басівка повністю відсутні аж до лінії Хотінь – Писарівка – Кияниця – Храпівщина – Юнаківка.

Ці спостереження підтвердили й військові — оборонні позиції на цій лінії були створені здебільшого самими бійцями й лише для утримання окремих точок.

Фортифікації на Сумщині: DeepState проаналізував перед наступом РФ

Також не спостерігалося й замінування територій, які могли б стати ефективними пастками для піхоти та техніки РФ.

Мінуванням у більшості займалися самі бригади вже після початку загострення.

"Це можна було також і бачити в публічних кадрах під час просувань противника біля кордону. На жаль, не було побудовано навіть інженерних загороджень у вигляді протитанкових ровів, тетраедрів (вони ж "зуби дракона"), єгози тощо", - зазначили у DeepState.

Як приклад, у публічному просторі неодноразово з’являлися кадри, де російські мотоциклісти злітають у повітря на мінах, встановлених безпосередньо на місцях.

Однією з причин слабкої укріпленості прикордонної зони експерти називають постійну активність ворожих дронів — "Ланцетів" та інших БПЛА, які знищували техніку на підходах.

Утім, як наголошують бійці, це не стало б критичною перешкодою: на інших напрямках, де загроза від БПЛА не менша, ІФС таки вдалося побудувати.

"У висновку можемо сказати, що обурення суспільства щодо побудови ІФС на Сумщині цілком виправдані і логічні. Ці проблеми кидають тінь на успішні результати побудови оборони на інших ділянках, а також продовжують вселяти недовіру суспільства до цих процесів. Отже, на Сумщину варто звернути увагу, бо зараз це є одним з прямих наслідків того, що сталося. Але також обов'язково хочемо зауважити, що це не основна і не єдина проблема, адже також є труднощі з людьми і про це ми неодноразово писали та із засобами ураження, зокрема, з FPV-дронами на оптоволокні", - резюмує DeepState.

Топ коментарі
+69
Або винен Порошенко, або "ухилянти". Третього варіанту напевно немає.
показати весь коментар
17.06.2025 21:53 Відповісти
+51
Ох ці епсохі. Лідор потужній лічно казав шо всьо там в фортифіуаціях і мільярди пішли на них, УПА ******* лідор? Ну ******** для красивого словця подумаєш Суми…. Забирайте. Царь знає що робить.
показати весь коментар
17.06.2025 21:52 Відповісти
+42
Ну, відосики ж були- що вам ще потрібно?
показати весь коментар
17.06.2025 21:55 Відповісти
Тупий зелений каганат! Ви думаєте, ви самі хитрі !? Можливо, ви і здатні дурити ваших халуїв, але Бога ви не обдурите !!! уМєров, зєлєбобік (зеленський), татарин, шмигаль, єрмачєлло (єрмак),- на вас всіх чекає пекло !!!
показати весь коментар
18.06.2025 17:50 Відповісти
Хтось понесе покарання за відсутність фортифікацій?!
показати весь коментар
18.06.2025 18:44 Відповісти
Мешканці Сум хіба шо.
показати весь коментар
18.06.2025 22:28 Відповісти
Де карні справи та посадки? Де славетний генерал Артюх? Він так любив повозити президента по фортифікаціям, попіаритись. І не треба розповідати, що не можна було нічого робити біля кордону. До початку Курського прориву, в 1км від кордону сіяли та збирали врожаї.
показати весь коментар
18.06.2025 19:22 Відповісти
Оборонні комунікації не потрібні, коли є патужність та незламність
показати весь коментар
18.06.2025 19:52 Відповісти
