Рашисти атакували мотоблок на Сумщині. Загинула людина, поранено чоловіка (оновлено)

Російські окупанти на Сумщині атакували безпілотником мотоблок, внаслідок чого один чоловік загинув, інший дістав поранення.

Про це повідомила пресслужба прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

"Близько 08:20 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог атакував безпілотником мотоблок, на якому їхав цивільний чоловік по території Білопільської громади Сумського району", - йдеться в повідомленні.

45-річний водій дістав тяжкі поранення.

Згодом глава ОВА Олег Григоров повідомив, що внаслідок удару росіян по мотоблоку було поранено двох чоловіків 56 та 72 років.

"Молодший, на жаль, помер від отриманих травм", - додав він.

