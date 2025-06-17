УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9795 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли Сумщини
1 059 2

Рашисти атакували мотоблок на Сумщині. Загинула людина, поранено чоловіка (оновлено)

РФ вдарила по мотоблоку на Сумщині. Поранено чоловіка

Російські окупанти на Сумщині атакували безпілотником мотоблок, внаслідок чого один чоловік загинув, інший дістав поранення.

Про це повідомила пресслужба прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

"Близько 08:20 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог атакував безпілотником мотоблок, на якому їхав цивільний чоловік по території Білопільської громади Сумського району", - йдеться в повідомленні.

45-річний водій дістав тяжкі поранення.

Згодом глава ОВА Олег Григоров повідомив, що внаслідок удару росіян по мотоблоку було поранено двох чоловіків 56 та 72 років.

"Молодший, на жаль, помер від отриманих травм", - додав він.

Також читайте: Росіяни просунулись біля 5 населених пунктів на Сумщині та Донеччині, - DeepState. КАРТИ

Автор: 

обстріл (30978) Сумська область (4240) Сумський район (412)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мотоблок, страшна зброя.
показати весь коментар
17.06.2025 10:03 Відповісти
забудьте про міжнародні правила ведення війни ,їх не існує .
показати весь коментар
17.06.2025 10:05 Відповісти
 
 