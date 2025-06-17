1 059 2
Рашисты атаковали мотоблок на Сумщине. Погиб человек, ранен мужчина (обновлено)
Российские оккупанты в Сумской области атаковали беспилотником мотоблок, на котором ехал гражданский мужчина. Он получил тяжелые ранения.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.
"Около 08:20 ч, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, враг атаковал беспилотником мотоблок, на котором ехал гражданский мужчина по территории Белопольской общины Сумского района", - говорится в сообщении.
45-летний водитель получил тяжелые ранения.
Позже глава ОВА Олег Григоров сообщил, что в результате удара россиян по мотоблоку были ранены двое мужчин 56 и 72 лет.
"Младший, к сожалению, скончался от полученных травм", - добавил он.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Оникс
показать весь комментарий17.06.2025 10:03 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Сергій Малецький
показать весь комментарий17.06.2025 10:05 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль