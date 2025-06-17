РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9483 посетителя онлайн
Новости Обстрелы Сумщины
1 059 2

Рашисты атаковали мотоблок на Сумщине. Погиб человек, ранен мужчина (обновлено)

РФ ударила по мотоблоку в Сумской области. Ранен мужчина

Российские оккупанты в Сумской области атаковали беспилотником мотоблок, на котором ехал гражданский мужчина. Он получил тяжелые ранения.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

"Около 08:20 ч, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, враг атаковал беспилотником мотоблок, на котором ехал гражданский мужчина по территории Белопольской общины Сумского района", - говорится в сообщении.

45-летний водитель получил тяжелые ранения.

Позже глава ОВА Олег Григоров сообщил, что в результате удара россиян по мотоблоку были ранены двое мужчин 56 и 72 лет.

"Младший, к сожалению, скончался от полученных травм", - добавил он.

Также читайте: Россияне продвинулись возле 5 населенных пунктов в Сумской и Донецкой областях, - DeepState. КАРТЫ

Автор: 

обстрел (29640) Сумская область (3681) Сумский район (404)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мотоблок, страшна зброя.
показать весь комментарий
17.06.2025 10:03 Ответить
забудьте про міжнародні правила ведення війни ,їх не існує .
показать весь комментарий
17.06.2025 10:05 Ответить
 
 