Рашисты атаковали мотоблок на Сумщине. Погиб человек, ранен мужчина (обновлено)

Российские оккупанты в Сумской области атаковали беспилотником мотоблок, на котором ехал гражданский мужчина. Он получил тяжелые ранения.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

"Около 08:20 ч, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, враг атаковал беспилотником мотоблок, на котором ехал гражданский мужчина по территории Белопольской общины Сумского района", - говорится в сообщении.

45-летний водитель получил тяжелые ранения.

Позже глава ОВА Олег Григоров сообщил, что в результате удара россиян по мотоблоку были ранены двое мужчин 56 и 72 лет.

"Младший, к сожалению, скончался от полученных травм", - добавил он.

