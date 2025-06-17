Перед наступлением РФ на Сумщине полностью отсутствовали укрепления на участке, где сейчас давит вражеская пехота, - DeepState

Спутниковые снимки от 25 апреля 2025 года демонстрируют полное отсутствие инженерно-фортификационных сооружений в отрезке Журавка - Новенькое - Басовка - вплоть до Хотина и Юнаковки. Именно поэтому российские оккупанты осуществляют соответствующее давление на этот участок большим количеством пехоты.

Об этом сообщили аналитики проекта DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Как свидетельствуют результаты поездок аналитиков на Сумщину осенью 2024 года, построенные сооружения оказались преимущественно символическими: окопы и подземные пункты, иногда - накрытые сетками от FPV-дронов, но без надлежащих инженерных заграждений.

ИФС расположены в общем на расстоянии примерно 20-25-ти километров от госграницы, то есть в глубине территории.

"С одной стороны, можно увидеть подземные опорные пункты и окопы, накрытые сеткой против FPV-дронов. Но к инженерным заграждениям, являющимися эффективным фактором в сдерживании врага, на тот момент отнеслись халатно. И, если сравнивать с той же Днепровщиной, то просто ряд "зубов дракона" в поле - слишком просто и дешево. Со слов некоторых бойцов, сейчас, бьющие тревогу, пытаются укреплять эту линию, но подтверждений этому у нас пока нет", - отмечает проект.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг только на небольшом отрезке границы Сумщины продолжает применять малые штурмовые группы для захода на украинскую территорию, - Госпогранслужба

Также они привели пример спутникового снимка за 25 апреля 2025 года, на котором можно увидеть, что фортификации на отрезке Журавка-Новенькое-Басовка полностью отсутствуют вплоть до линии Хотень - Писаревка - Кияница - Храповщина - Юнаковка.

Эти наблюдения подтвердили и военные: оборонительные позиции на этой линии были созданы, в основном, самими бойцами и только для удержания отдельных точек.

Читайте также: Россияне продвинулись возле 5 населенных пунктов в Сумской и Донецкой областях, - DeepState. КАРТЫ

Также не наблюдалось и заминирования территорий, которые могли бы стать эффективными ловушками для пехоты и техники РФ.

Минированием в большинстве занимались сами бригады уже после начала обострения.

"Это можно было также видеть на публичных кадрах во время продвижений противника у границы. К сожалению, не было построено даже инженерных заграждений в виде противотанковых рвов, тетраэдров (они же - "зубы дракона"), егозы и т.д.", - отметили в DeepState.

В качестве примера, в публичном пространстве неоднократно появлялись кадры, где российские мотоциклисты взлетают в воздух на минах, установленных непосредственно на местах.

Также читайте: Для строительства фортификационных сооружений на Сумщине привлекут дополнительные силы и средства, - ОВА

Одной из причин слабой укрепленности пограничной зоны эксперты называют постоянную активность вражеских дронов - "Ланцетов" и других БПЛА, которые уничтожали технику на подходах.

Но, как отмечают бойцы, это не стало бы критическим препятствием: на других направлениях, где угроза от БПЛА - не меньше, ИФС таки удалось построить.

"В заключении можем сказать, что возмущение общества относительно построения ИФС на Сумщине вполне оправданы и логичны. Эти проблемы бросают тень на успешные результаты построения обороны на других участках, а также продолжают внушать недоверие общества к этим процессам. Итак, на Сумщину стоит обратить внимание, потому что сейчас это является одним из прямых последствий того, что произошло. Но также обязательно хотим заметить, что это - не основная и не единственная проблема, поскольку также есть трудности с людьми, и об этом мы неоднократно писали, и со средствами поражения, в частности - с FPV-дронами на оптоволокне", - резюмирует DeepState.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Строятся в виде эшелонированной обороны": в DeepState показали фортификационные сооружения на границе Днепропетровской и Донецкой областей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж