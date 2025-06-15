"Строятся в виде эшелонированной обороны": в DeepState показали фортификационные сооружения на границе Днепропетровской и Донецкой областей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Проект DeepState показал подготовленные к обороне инженерно-фортификационные сооружения на административной границе Днепропетровской и Донецкой областей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал проекта.
"В сети стали все больше обсуждать проблемы построения обороны и вполне справедливо часто звучали вопросы и призывы по подготовке ИФС на Днепропетровщине с подходом к ней противника... В разговорах с бойцами мы видели и знали, что ИФС на админгранице готовится, довольно качественно, но не знали масштабов. Мы выбрали наиболее надежный способ - поехать и убедиться в наличии лично", - сказано в сообщении.
Аналитики DeepState рассказали, что они посетили вторую из трех линий инженерно-фортификационных сооружений, которые выстраиваются как в Днепропетровской, так и в Донецкой областях.
"Как показала практика, эффективность продемонстрировали, в первую очередь, инженерные заграждения, которые позволяют задержать врага и осуществлять поражение по нему в процессе преодоления таких заграждений... Поэтому большое внимание уделяется выстраиванию инженерных заграждений, где сочетаются различные виды препятствий: противотанковые рвы, бетонные тетраэдры (они же "зубы дракона"), егоза, МЗП, минные заграждения и тому подобное. Они сочетаются также с выстраиванием позиций различного типа, и единственное, что можем здесь сказать - наконец строятся они под землей. Инженеры и ответственные люди за выстройку знают о проблемах с FPV-дронами, поэтому это все учитывается в процессе проведения работ. ИФС строится в виде эшелонированной обороны, которая имеет целью задержать и истощить врага, нанося ему максимальные потери. И это едва ли не единственная тактика борьбы с московитской ордой, которая полагается в основном на "бесконечное" давление пехотой", - рассказали эксперты DeepState.
По их словам, за каждый уровень фортификаций отвечают разные люди. Непосредственно на линии боевого соприкосновения этим занимаются боевые бригады, вторая линия находится в руках военных инженеров, которые строят все за счет ресурсов ОВА и государства. Третья линия находится под специальной ответственностью, где работами также занимаются военные специалисты с определенными ресурсами.
Кроме этого, к консультациям приобщаются западные партнеры.
"В заключении хотим сказать, что к обороне Днепропетровщины давно готовятся и ИФС там присутствуют", - заключают эксперты.
DeepState также опубликовали фотографии фортификационных сооружений на второй из трех линий обороны. В DeepState отметили, что все обнародованные фото и видео были предварительно согласованы.
чому обов'язково посада?
посада це б'юрократія, б'юрократія це болото.
треба почати купувати ідеї, ідеї іноваційних іфс принесуть, далі тільки перевірка і масштабування.
нащо посада?
российские огнеметные системы, вакуумные бомбы, ФАБЫ-1500 такие укрепления выжгут за несколько часов (дней).
Даже в 2-ю мировую войну знали, что нельзя строить окопы (траншеи) в одну линию, так как ударная волна от крупного калибра, попавшего в траншею, смете все и всех.
Поэтому окопы (траншеи) строили зигзагообразно.
Кто разминировал Чонгар??? Кто за это до сих пор не сидит или не лежит???
Порох заявив, що Нацбанк дав телефонний дзвінок банку припинити обслуговування виробника РЕБ АйПетрі
З моїх вух інформація. Прям з околиць Сум, де дуже вже добре чутно, що підарасня дуже близько. Такий ексклюзив влаштовує?
І по темі. Тобто, ми дійшли висновку, що смуги, як такої, немає. І в твоїх розрахунках, про км, теж все вірно, але є маленьке але.
Ми були в курській області, не день, не два. За цей час, можно було зробити цю лінію оборони. Бо навіть діти розуміють що ми з відти вийдемо, і вони підуть на Суми. І не фіга, грубо кажучи, не було зроблено.
От така лінія як на Дніпропетровщині, повинна була побудована бути і на Сумщині, поки наші на курщіні були.
У курську область заходили на вузькій ділянці і безпосередньо у зеленій зоні де було можливо за військами будівництво велось, але уздовж всієї лінії кордону це було знов таки проблематично через перебування ворога у прямій видимості. Чому при наступі у курській області рухалися у глиб, а не у здовж кордону щоб прикрити таким чином будівництво, думаю ми зможемо дізнатися лише після війни але думаю що якісь об'єктивні причини для цього були.
Не пам'ятаю де, десь білопільский район. Це коли ще наші були на курщіні. Завезли зуби дракона, викинули купою, так і лежать.
Я не кажу що треба було все заливати бетоном мінувати кожен метр скрізь і так далі.
Треба було щось будувати враховуючи місцевість. Мінувати там де можливо і так далі. Но і це навіть не зроблено нормально, на двійку.
https://censor.net/ua/news/3558488/fortyfikatsiyi-na-sumschyni-deepstate-proanalizuvav-pered-nastupom-rf
Уявляєте, що буде, якщо тіхто не схотів виїхати поснуть масово підриватись на мінах, а наші військові заявлять, що хочуть засипати прикордонні території радіактивним та хімічним лайном??? ...
Ті хто не захотів виїхати, масово почнуть підриватися на мінах? Це їх проблеми. У них був шанс.
Тобто, через купку людей, які не захотіли виїхати, може навіть чекають срашку, не треба там ні чого роботи. Хай срашка заходить далі, щоб діставати до Сум, і з Сум потім тисячі будуть виїжджати. Ну так собі.
Хоч ОДИН офіцер ІНЖЕНЕРНИХ ВІЙСЬК приймав участь у ПРОЕКТУВАННІ цих оборонних споруд?!!
(краще викладач академії ЗСУ)
Я так розумію, що це буде наш новий кордон на цьому напрямку?
Що допомога збережеться
Що державне управління прийде у вміняжмий стан
Що трампони не висунуть ультиматум ( розподіл світу)
Що вціліють виробництва ракет і магур - при таких Селфістах the проклятих
П.с.
Чи правда що Буба засвітив якийсь підвал зі складанням дронів і рашисти знайшли в Гуглі де є саме такий цех і обстріляли те підприємство ???
эшелонировано это что окоп от окопа в 10 метрах и стены овна, сеток и палок? поучитесь у х у йла, как они залили всю запорожскую область в бетон после успеха весны 2022