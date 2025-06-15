"Строятся в виде эшелонированной обороны": в DeepState показали фортификационные сооружения на границе Днепропетровской и Донецкой областей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Проект DeepState показал подготовленные к обороне инженерно-фортификационные сооружения на административной границе Днепропетровской и Донецкой областей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал проекта.

"В сети стали все больше обсуждать проблемы построения обороны и вполне справедливо часто звучали вопросы и призывы по подготовке ИФС на Днепропетровщине с подходом к ней противника... В разговорах с бойцами мы видели и знали, что ИФС на админгранице готовится, довольно качественно, но не знали масштабов. Мы выбрали наиболее надежный способ - поехать и убедиться в наличии лично", - сказано в сообщении.

Аналитики DeepState рассказали, что они посетили вторую из трех линий инженерно-фортификационных сооружений, которые выстраиваются как в Днепропетровской, так и в Донецкой областях.

"Как показала практика, эффективность продемонстрировали, в первую очередь, инженерные заграждения, которые позволяют задержать врага и осуществлять поражение по нему в процессе преодоления таких заграждений... Поэтому большое внимание уделяется выстраиванию инженерных заграждений, где сочетаются различные виды препятствий: противотанковые рвы, бетонные тетраэдры (они же "зубы дракона"), егоза, МЗП, минные заграждения и тому подобное. Они сочетаются также с выстраиванием позиций различного типа, и единственное, что можем здесь сказать - наконец строятся они под землей. Инженеры и ответственные люди за выстройку знают о проблемах с FPV-дронами, поэтому это все учитывается в процессе проведения работ. ИФС строится в виде эшелонированной обороны, которая имеет целью задержать и истощить врага, нанося ему максимальные потери. И это едва ли не единственная тактика борьбы с московитской ордой, которая полагается в основном на "бесконечное" давление пехотой", - рассказали эксперты DeepState.

По их словам, за каждый уровень фортификаций отвечают разные люди. Непосредственно на линии боевого соприкосновения этим занимаются боевые бригады, вторая линия находится в руках военных инженеров, которые строят все за счет ресурсов ОВА и государства. Третья линия находится под специальной ответственностью, где работами также занимаются военные специалисты с определенными ресурсами.

Кроме этого, к консультациям приобщаются западные партнеры.

"В заключении хотим сказать, что к обороне Днепропетровщины давно готовятся и ИФС там присутствуют", - заключают эксперты.

DeepState также опубликовали фотографии фортификационных сооружений на второй из трех линий обороны. В DeepState отметили, что все обнародованные фото и видео были предварительно согласованы.

