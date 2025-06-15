РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7909 посетителей онлайн
Новости Фото Фортификации на Днепропетровщине
15 211 61

"Строятся в виде эшелонированной обороны": в DeepState показали фортификационные сооружения на границе Днепропетровской и Донецкой областей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Проект DeepState показал подготовленные к обороне инженерно-фортификационные сооружения на административной границе Днепропетровской и Донецкой областей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал проекта.

"В сети стали все больше обсуждать проблемы построения обороны и вполне справедливо часто звучали вопросы и призывы по подготовке ИФС на Днепропетровщине с подходом к ней противника... В разговорах с бойцами мы видели и знали, что ИФС на админгранице готовится, довольно качественно, но не знали масштабов. Мы выбрали наиболее надежный способ - поехать и убедиться в наличии лично", - сказано в сообщении.

Аналитики DeepState рассказали, что они посетили вторую из трех линий инженерно-фортификационных сооружений, которые выстраиваются как в Днепропетровской, так и в Донецкой областях.

фортификации

"Как показала практика, эффективность продемонстрировали, в первую очередь, инженерные заграждения, которые позволяют задержать врага и осуществлять поражение по нему в процессе преодоления таких заграждений... Поэтому большое внимание уделяется выстраиванию инженерных заграждений, где сочетаются различные виды препятствий: противотанковые рвы, бетонные тетраэдры (они же "зубы дракона"), егоза, МЗП, минные заграждения и тому подобное. Они сочетаются также с выстраиванием позиций различного типа, и единственное, что можем здесь сказать - наконец строятся они под землей. Инженеры и ответственные люди за выстройку знают о проблемах с FPV-дронами, поэтому это все учитывается в процессе проведения работ. ИФС строится в виде эшелонированной обороны, которая имеет целью задержать и истощить врага, нанося ему максимальные потери. И это едва ли не единственная тактика борьбы с московитской ордой, которая полагается в основном на "бесконечное" давление пехотой", - рассказали эксперты DeepState.

фортификации

По их словам, за каждый уровень фортификаций отвечают разные люди. Непосредственно на линии боевого соприкосновения этим занимаются боевые бригады, вторая линия находится в руках военных инженеров, которые строят все за счет ресурсов ОВА и государства. Третья линия находится под специальной ответственностью, где работами также занимаются военные специалисты с определенными ресурсами.

Кроме этого, к консультациям приобщаются западные партнеры.

"В заключении хотим сказать, что к обороне Днепропетровщины давно готовятся и ИФС там присутствуют", - заключают эксперты.

DeepState также опубликовали фотографии фортификационных сооружений на второй из трех линий обороны. В DeepState отметили, что все обнародованные фото и видео были предварительно согласованы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россиянам не удается продвинуться к админгранице Днепропетровщины. На Новопавловском направлении аномально много боев, - ОСУВ "Хортица"

Автор: 

Донецкая область (10819) фортификации (153) Днепропетровская область (4471) DeepState (275)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+20
Може підключишся і зробиш все, як треба?
показать весь комментарий
15.06.2025 18:06 Ответить
+18
Это не траншеи. Это противотанковый ров. Глубина 3 метра, ширина 3 метра. Можешь попробовать к нему подойти, предварительно пройдя мимо "зубов", между которых уложена "егоза", а потом если удастся подойти - можно попробовать в этот ров залезть и потом из него вылезти. При этом естественно что обороняющиеся не будут сидеть и смотреть. А шансы того что ко рву через зубы дракона и мины сможет доехать ИМР, и у нее будет достаточно времени пожить чтобы попробовать сделать проход, и засыпать такой ров - скажем так - небольшой. И все равно - этот потенциальный проход - это будет то же самое что у Мадяра "раколовка". Любое узкое место вызывает концентрацию сил противника, а значит их там можно и нужно ждать. Прорывать такие линии обороны в десятках мест через каждые 200 метров не хватит ни инженерной техники ни одноразовых прорывателей. Та же Первая Мировая война скатилась в патовую с точки зрения военного искусства ситуацию именно из за развития фортификации, когда даже появление танков уже ничего не решало. А дальше уже чисто экономика.
показать весь комментарий
15.06.2025 18:14 Ответить
+9
Аналитики хреновы, а ну бегом лично инспектировать эти линии обороны, желательно через военкомат, падлы писючие!
показать весь комментарий
15.06.2025 18:16 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Посеред поля траншей нарили. Кацапи подякують, що є куди заскочити
показать весь комментарий
15.06.2025 18:02 Ответить
Може підключишся і зробиш все, як треба?
показать весь комментарий
15.06.2025 18:06 Ответить
Як ви це собі уявляєте? Приходить він такий до ОВА й каже: ваші фортифікації погані, бо <перелік аргументів>, а вони такі: добре, ось вам посада, гроші та ресурси, робіть як треба?
показать весь комментарий
15.06.2025 18:15 Ответить
нащо посада?
чому обов'язково посада?
посада це б'юрократія, б'юрократія це болото.
треба почати купувати ідеї, ідеї іноваційних іфс принесуть, далі тільки перевірка і масштабування.
нащо посада?
показать весь комментарий
15.06.2025 18:47 Ответить
Не можу, бо по-перше я в бойовому підрозділі, по-друге медиків заборонили залучати до невластивих їм завдань.
показать весь комментарий
15.06.2025 18:47 Ответить
По власному бажанню можна.
показать весь комментарий
15.06.2025 21:47 Ответить
Занадто багато бажаючих у тил перевестися…
показать весь комментарий
15.06.2025 23:13 Ответить
Друже, я розумію, що питань і проблем багато, але неконструктивною критикою мало чим допоможеш, а якщо є гарні ідеї, то можна спробувати їх донести до тих, хто цим займається.
показать весь комментарий
16.06.2025 00:48 Ответить
Это не траншеи. Это противотанковый ров. Глубина 3 метра, ширина 3 метра. Можешь попробовать к нему подойти, предварительно пройдя мимо "зубов", между которых уложена "егоза", а потом если удастся подойти - можно попробовать в этот ров залезть и потом из него вылезти. При этом естественно что обороняющиеся не будут сидеть и смотреть. А шансы того что ко рву через зубы дракона и мины сможет доехать ИМР, и у нее будет достаточно времени пожить чтобы попробовать сделать проход, и засыпать такой ров - скажем так - небольшой. И все равно - этот потенциальный проход - это будет то же самое что у Мадяра "раколовка". Любое узкое место вызывает концентрацию сил противника, а значит их там можно и нужно ждать. Прорывать такие линии обороны в десятках мест через каждые 200 метров не хватит ни инженерной техники ни одноразовых прорывателей. Та же Первая Мировая война скатилась в патовую с точки зрения военного искусства ситуацию именно из за развития фортификации, когда даже появление танков уже ничего не решало. А дальше уже чисто экономика.
показать весь комментарий
15.06.2025 18:14 Ответить
І таке було, коли кацапи використовували протитанкові рови як укриття для накопичення.
показать весь комментарий
15.06.2025 18:48 Ответить
Вони й так усе використовують для накопичення , наприклад вирви від кабів. Але такі укриття не дають сховатися від дронів. На відміну від величезних ротних оп з бліндажами, які копали раніше, та замість роти їх захищало 2-4 людини, або й взагалі нікого.
показать весь комментарий
15.06.2025 21:33 Ответить
Без військ це ніщо.Тепер все це треба заповнити піхотою.
показать весь комментарий
15.06.2025 18:04 Ответить
І ту піхоту ще прикити вогнем
показать весь комментарий
15.06.2025 18:08 Ответить
Без БПЛА зараз нікуди! А ще б щось придумати проти КАБів…
показать весь комментарий
15.06.2025 18:51 Ответить
а уяви що є ***** нарита на межі миколаївської та одеської областей...отам бабла відмито!
показать весь комментарий
15.06.2025 18:38 Ответить
Ну, напевно вже треба випускати ішака на екскурсію, щоб воно у вечірньому відосіку прокукурікало, як йому все сподобалось.
показать весь комментарий
15.06.2025 18:07 Ответить
Вот такие укрепления получаются, когда строить Зеленский доверяет Тимошенко и кварталовцам.
российские огнеметные системы, вакуумные бомбы, ФАБЫ-1500 такие укрепления выжгут за несколько часов (дней).
Даже в 2-ю мировую войну знали, что нельзя строить окопы (траншеи) в одну линию, так как ударная волна от крупного калибра, попавшего в траншею, смете все и всех.
Поэтому окопы (траншеи) строили зигзагообразно.
показать весь комментарий
15.06.2025 18:09 Ответить
Это не окопы, это - противотанковые рвы. Рву все равно как далеко в нем пролетит осколок попавшего в него снаряда. Хотя в данном случае это уже противожигулевые и противомотоциклетные рвы. Я какое то время назад посмотрел вблизи на канаву примерно такого размера. Если ты в нее упадешь - ты из нее сам будешь выбираться неделю, и то если ты упал в нее с лопатой. Перелезть через нее без использования каких то конструкций типа лестниц длиной от 4 метров - невозможно в принципе, ни в прыжке, ни раком, ни боком. А если это еще нужно сделать перейдя предварительно через колючую проволоку, мины, под минометным обстрелом, когда над тобой жужжат дроны, в полной экипировке да на жаре - это превращается в очень сложное мероприятие с почти гарантированным печальным для оккупанта исходом.
показать весь комментарий
15.06.2025 18:18 Ответить
Бл, ви зелені ....... за рублі від падалЬяка щось як по нарозказуєте, то хоч стій хоч падай.
показать весь комментарий
15.06.2025 18:42 Ответить
В данном случае, ахинею пищите только вы. Человек описал свой взгляд на предоставленную новость. Вашего инфантильного "интеллекта" хватило лишь на оскорбления.
показать весь комментарий
15.06.2025 18:58 Ответить
Та не пзди мені тут бл собакоязичний німець.
показать весь комментарий
15.06.2025 19:34 Ответить
Сподіваюсь, захист від FPV не забудуть додати.
показать весь комментарий
15.06.2025 18:09 Ответить
Треба дуже багато колючки проти мотоциклів та піхоти
показать весь комментарий
15.06.2025 18:14 Ответить
Дуже схоже на фортифікації на Сумщині.
показать весь комментарий
15.06.2025 18:15 Ответить
Аналитики хреновы, а ну бегом лично инспектировать эти линии обороны, желательно через военкомат, падлы писючие!
показать весь комментарий
15.06.2025 18:16 Ответить
Після того як падалЬяк з тебе бронь слимака зніме і відправте на влк.
показать весь комментарий
15.06.2025 18:43 Ответить
ВЛК, дебил рашистский, пишется заглавными буквами, идиот путлеровский. Как и у вас на рабссее. Передай товарищу майорут ФСБ что ты идиот продажпый.
показать весь комментарий
15.06.2025 18:50 Ответить
З великої пишеться ПадалЬяк, коли тобі зарплату своїм пісюном виплачує гнида ти шашлична.
показать весь комментарий
15.06.2025 19:33 Ответить
"Як показала практика, ефективність продемонстрували, в першу чергу, інженерні загородження, які дають змогу затримати ворога і здійснювати ураження по ньому в процесі подолання таких загороджень... Тому велика увага приділяється вибудові інженерних загороджень, де поєднуються різні види перешкод: протитанкові рови, бетонні тетраедри (вони ж "зуби дракона"), єгоза, МЗП, мінні загородження тощо."
Кто разминировал Чонгар??? Кто за это до сих пор не сидит или не лежит???
показать весь комментарий
15.06.2025 18:36 Ответить
показать весь комментарий
15.06.2025 18:38 Ответить
про це сповіщає поважний ресурс...спираючісь на комунікації з поважними людьми тож критиканам варто помовчати. Та й фото( як вони сповістили) всі погодженні. Тож і з цього приводу не слід волати
показать весь комментарий
15.06.2025 18:40 Ответить
Зараз всі поважні ресурси або залякані сидять або куплені. Не потрібно цих високопарних слів, цілком випадково з'являються фото коли потрібно щось пояснювати щашличним убл...ам. Звичайно ,савпадєніє.
показать весь комментарий
15.06.2025 18:47 Ответить
Без щільного протипіхотного мінування, усі ці споруди нажаль мало чого варті...
показать весь комментарий
15.06.2025 18:50 Ответить
+ Без прикриття антидронового РЕБу.
Порох заявив, що Нацбанк дав телефонний дзвінок банку припинити обслуговування виробника РЕБ АйПетрі
показать весь комментарий
15.06.2025 19:31 Ответить
І чого такого на Сумщині не зробили, падли зелені.
показать весь комментарий
15.06.2025 18:54 Ответить
Хто сказав що не зробили??? Звідки така ексклюзивна інформація???
показать весь комментарий
15.06.2025 18:59 Ответить
Звідки така ексклюзивна інформація? Ти що, тільки сьогодні вилупився? Новин про Сумщіну не бачиш?
З моїх вух інформація. Прям з околиць Сум, де дуже вже добре чутно, що підарасня дуже близько. Такий ексклюзив влаштовує?
показать весь комментарий
15.06.2025 19:56 Ответить
Відкрию тобі таємницю, мій необізнаний з військовою наукою Друже. За всіме каноми військової науки перед лінією оборони в обов'язковому порядку має розгортатися смуга забезпечення глибиною 15км мінімум, то ж враховуючи що дстань від Сум до кордону з підарами варьюється від 20 до 30км, то логічно, що на околицях міста чути відголоски бойових дій. Враховуючи ж, що організація якісної смуги забезпечення, передбачає повне відселення з даної зони цивільних (лютіший квест в наших умовах), то припускаю, що смуга ця організована не на повну глибину, та досить посередньо, а місцями вона і взагалі відсутня, як наслідок ведення оборони ускладнюється в рази ...
показать весь комментарий
16.06.2025 12:02 Ответить
Забираю свої слова назад, запалив щось в попередньому коментар, вибачаюся.
І по темі. Тобто, ми дійшли висновку, що смуги, як такої, немає. І в твоїх розрахунках, про км, теж все вірно, але є маленьке але.
Ми були в курській області, не день, не два. За цей час, можно було зробити цю лінію оборони. Бо навіть діти розуміють що ми з відти вийдемо, і вони підуть на Суми. І не фіга, грубо кажучи, не було зроблено.
От така лінія як на Дніпропетровщині, повинна була побудована бути і на Сумщині, поки наші на курщіні були.
показать весь комментарий
17.06.2025 01:02 Ответить
Смуга як така зазвичай є, але вона не є суцільною в силу вищезазначених обставин і звісно через ці самі обставину не на повну глибину, та дуже часто без всіх засобів загородження, як того хотілося б.(умовно: є село у 2км від кордону по якому протікає річка смердючка та через яке від кордону проходить дорога з містком через ту смердючку. По логіці північну частину села треба частково розібрати, частину разом з дорогою замінувати, а місток підірвати. Південну ж замінувати та виставити СП для контролю. Але ж для початку звідти треба відселити усіх 10-12 жителів, щоб вони не топталися по тих мінах та не палили СП, а це найскладніша справа з можливих, ).
У курську область заходили на вузькій ділянці і безпосередньо у зеленій зоні де було можливо за військами будівництво велось, але уздовж всієї лінії кордону це було знов таки проблематично через перебування ворога у прямій видимості. Чому при наступі у курській області рухалися у глиб, а не у здовж кордону щоб прикрити таким чином будівництво, думаю ми зможемо дізнатися лише після війни але думаю що якісь об'єктивні причини для цього були.
показать весь комментарий
17.06.2025 12:29 Ответить
Об'єктивні причини це корупція і розпіздяйство.
Не пам'ятаю де, десь білопільский район. Це коли ще наші були на курщіні. Завезли зуби дракона, викинули купою, так і лежать.
Я не кажу що треба було все заливати бетоном мінувати кожен метр скрізь і так далі.
Треба було щось будувати враховуючи місцевість. Мінувати там де можливо і так далі. Но і це навіть не зроблено нормально, на двійку.
показать весь комментарий
17.06.2025 16:47 Ответить
Сьогоднішня новина
https://censor.net/ua/news/3558488/fortyfikatsiyi-na-sumschyni-deepstate-proanalizuvav-pered-nastupom-rf
показать весь комментарий
17.06.2025 22:48 Ответить
Так а їх там і не має бути, бо дистанція від кордону від 0,9 до 8км. Це все має бути смугою забезпечення з тотальним мінуванням та системою штучниз боліт і озер, які в ідеалі мають бути хімічно та радіактивно забрудненими, з винесенем в неї на окремих ділянках СП.
Уявляєте, що буде, якщо тіхто не схотів виїхати поснуть масово підриватись на мінах, а наші військові заявлять, що хочуть засипати прикордонні території радіактивним та хімічним лайном??? ...
показать весь комментарий
18.06.2025 13:55 Ответить
Тоді DeepState не компетентні, і ті військові які там самі будували теж.
Ті хто не захотів виїхати, масово почнуть підриватися на мінах? Це їх проблеми. У них був шанс.
Тобто, через купку людей, які не захотіли виїхати, може навіть чекають срашку, не треба там ні чого роботи. Хай срашка заходить далі, щоб діставати до Сум, і з Сум потім тисячі будуть виїжджати. Ну так собі.
показать весь комментарий
18.06.2025 15:05 Ответить
строят там где еще орки далеко от границы,т.е через жопу все,как обычно
показать весь комментарий
15.06.2025 19:22 Ответить
"Маленьке" питання:
Хоч ОДИН офіцер ІНЖЕНЕРНИХ ВІЙСЬК приймав участь у ПРОЕКТУВАННІ цих оборонних споруд?!!
(краще викладач академії ЗСУ)
показать весь комментарий
15.06.2025 19:01 Ответить
"... фортифікаційні споруди на межі Дніпропетровської та Донецької областей."

Я так розумію, що це буде наш новий кордон на цьому напрямку?
показать весь комментарий
15.06.2025 19:12 Ответить
Аби це був кордон, то з таким ЛІдором було б за щастя... Бо жодних гарантій немає:
Що допомога збережеться
Що державне управління прийде у вміняжмий стан
Що трампони не висунуть ультиматум ( розподіл світу)
Що вціліють виробництва ракет і магур - при таких Селфістах the проклятих
показать весь комментарий
15.06.2025 19:27 Ответить
Всоте повторюю: наша надія тільки на Господа Бога
показать весь комментарий
15.06.2025 21:22 Ответить
Добре якби лише Кордон а не кілометри вглиб випаленої зруйнованої території
показать весь комментарий
15.06.2025 19:28 Ответить
Поздно,уже ее пересекли кацапы,раньше нельзя было это делать? Уже пора перед Днепром ее строить...
показать весь комментарий
15.06.2025 19:21 Ответить
Завдяки Потужним блогериням ворог має змогу краще планувати просування. Щоб не впертись у піар-споруди а пройти в дірках...

П.с.
Чи правда що Буба засвітив якийсь підвал зі складанням дронів і рашисти знайшли в Гуглі де є саме такий цех і обстріляли те підприємство ???
показать весь комментарий
15.06.2025 19:24 Ответить
чому коли ловлят агента якій знімае на телефон оборонні споруди то він шпіон і йому дают срок а як знімают на камеру то це журналісти проводят репортаж?
показать весь комментарий
15.06.2025 19:30 Ответить
Ми вбились саме об таку, в чистому полі вибудувану рашистами ешелоновану оборону. З "смішними" персональними дотами, зубами дракона, тотальним мінуванням. А зараз її ще накрили сіточками, побудували лазні, шпиталі підземні, кухні, склади, і взагалі нереально зрозуміти, де там той особовий склад бігає. Фортифікація, міни, і дрони, це наш єдиний шанс.
показать весь комментарий
15.06.2025 20:11 Ответить
Болтун - находка
показать весь комментарий
15.06.2025 21:20 Ответить
без бетона?

эшелонировано это что окоп от окопа в 10 метрах и стены овна, сеток и палок? поучитесь у х у йла, как они залили всю запорожскую область в бетон после успеха весны 2022
показать весь комментарий
15.06.2025 21:27 Ответить
Чому такі не будували на сумщині, харківщині, херсонщині і т.д?
показать весь комментарий
15.06.2025 21:56 Ответить
"Сойдёмся посередине"
показать весь комментарий
15.06.2025 23:15 Ответить
Тільки одного не розумію - чому таких укріплень не будували в донецькій області, а воюють по посадкам? Чи Донецьку область в своїх головах влада вже здала, а воювати будуть по адміністративних кордонах?
показать весь комментарий
16.06.2025 21:50 Ответить
 
 