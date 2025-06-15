"Будуються у вигляді ешелонованої оборони": у DeepState показали фортифікаційні споруди на межі Дніпропетровської та Донецької областей. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Проєкт DeepState показав підготовлені до оборони інженерно-фортифікаційні споруди на адміністративному кордоні Дніпропетровської та Донецької областей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал проєкту.

"У мережі стали все більше обговорювати проблеми побудови оборони і цілком справедливо часто лунали питання і заклики щодо підготовки ІФС на Дніпропетровщині з підходом до неї противника... У розмовах з бійцями ми бачили і знали, що ІФС на адмінмежі готується, доволі якісно, але не знали масштабів. Ми обрали найбільш надійний спосіб - поїхати і переконатися в наявності особисто", - сказано в повідомленні.

Аналітики DeepState розповіли, що вони відвідали другу з трьох ліній інженерно-фортифікаційних споруд, які вибудовуються як у Дніпропетровській, так і в Донецькій областях.

"Як показала практика, ефективність продемонстрували, в першу чергу, інженерні загородження, які дають змогу затримати ворога і здійснювати ураження по ньому в процесі подолання таких загороджень... Тому велика увага приділяється вибудові інженерних загороджень, де поєднуються різні види перешкод: протитанкові рови, бетонні тетраедри (вони ж "зуби дракона"), єгоза, МЗП, мінні загородження тощо. Вони поєднуються також з вибудовою позицій різного типу, і єдине, що можемо тут сказати — нарешті будуються вони під землею. Інженери та відповідальні люди за вибудову знають про проблеми з FPV-дронами, тож це все враховується в процесі проведення робіт. ІФС будується у вигляді ешелонованої оборони, яка має на меті затримати та виснажити ворога, завдаючи йому максимальних втрат. І це ледь не єдина тактика боротьби з московитською ордою, яка покладається в основному на "безкінечний" тиск піхотою", - розповіли експерти DeepState.

За їхніми словами, за кожен рівень фортифікацій відповідають різні люди. Безпосередньо на лінії бойового зіткнення цим займаються бойові бригади, друга лінія перебуває в руках військових інженерів, які будують все за рахунок ресурсів ОВА та держави. Третя лінія перебуває під спеціальною відповідальністю, де роботами також займаються військові фахівці з визначеними ресурсами.

Окрім цього, до консультацій долучаються західні партнери.

"У висновку хочемо сказати, що до оборони Дніпропетровщини давно готуються та ІФС там присутні", - підсумовують експерти.

DeepState також опублікували фотографії фортифікаційних споруд на другій з трьох ліній оборони. У DeepState зазначили, що усі оприлюднені фото та відео були попередньо погоджені.

