"Будуються у вигляді ешелонованої оборони": у DeepState показали фортифікаційні споруди на межі Дніпропетровської та Донецької областей. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Проєкт DeepState показав підготовлені до оборони інженерно-фортифікаційні споруди на адміністративному кордоні Дніпропетровської та Донецької областей.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал проєкту.
"У мережі стали все більше обговорювати проблеми побудови оборони і цілком справедливо часто лунали питання і заклики щодо підготовки ІФС на Дніпропетровщині з підходом до неї противника... У розмовах з бійцями ми бачили і знали, що ІФС на адмінмежі готується, доволі якісно, але не знали масштабів. Ми обрали найбільш надійний спосіб - поїхати і переконатися в наявності особисто", - сказано в повідомленні.
Аналітики DeepState розповіли, що вони відвідали другу з трьох ліній інженерно-фортифікаційних споруд, які вибудовуються як у Дніпропетровській, так і в Донецькій областях.
"Як показала практика, ефективність продемонстрували, в першу чергу, інженерні загородження, які дають змогу затримати ворога і здійснювати ураження по ньому в процесі подолання таких загороджень... Тому велика увага приділяється вибудові інженерних загороджень, де поєднуються різні види перешкод: протитанкові рови, бетонні тетраедри (вони ж "зуби дракона"), єгоза, МЗП, мінні загородження тощо. Вони поєднуються також з вибудовою позицій різного типу, і єдине, що можемо тут сказати — нарешті будуються вони під землею. Інженери та відповідальні люди за вибудову знають про проблеми з FPV-дронами, тож це все враховується в процесі проведення робіт. ІФС будується у вигляді ешелонованої оборони, яка має на меті затримати та виснажити ворога, завдаючи йому максимальних втрат. І це ледь не єдина тактика боротьби з московитською ордою, яка покладається в основному на "безкінечний" тиск піхотою", - розповіли експерти DeepState.
За їхніми словами, за кожен рівень фортифікацій відповідають різні люди. Безпосередньо на лінії бойового зіткнення цим займаються бойові бригади, друга лінія перебуває в руках військових інженерів, які будують все за рахунок ресурсів ОВА та держави. Третя лінія перебуває під спеціальною відповідальністю, де роботами також займаються військові фахівці з визначеними ресурсами.
Окрім цього, до консультацій долучаються західні партнери.
"У висновку хочемо сказати, що до оборони Дніпропетровщини давно готуються та ІФС там присутні", - підсумовують експерти.
DeepState також опублікували фотографії фортифікаційних споруд на другій з трьох ліній оборони. У DeepState зазначили, що усі оприлюднені фото та відео були попередньо погоджені.
чому обов'язково посада?
посада це б'юрократія, б'юрократія це болото.
треба почати купувати ідеї, ідеї іноваційних іфс принесуть, далі тільки перевірка і масштабування.
нащо посада?
российские огнеметные системы, вакуумные бомбы, ФАБЫ-1500 такие укрепления выжгут за несколько часов (дней).
Даже в 2-ю мировую войну знали, что нельзя строить окопы (траншеи) в одну линию, так как ударная волна от крупного калибра, попавшего в траншею, смете все и всех.
Поэтому окопы (траншеи) строили зигзагообразно.
Кто разминировал Чонгар??? Кто за это до сих пор не сидит или не лежит???
Порох заявив, що Нацбанк дав телефонний дзвінок банку припинити обслуговування виробника РЕБ АйПетрі
З моїх вух інформація. Прям з околиць Сум, де дуже вже добре чутно, що підарасня дуже близько. Такий ексклюзив влаштовує?
І по темі. Тобто, ми дійшли висновку, що смуги, як такої, немає. І в твоїх розрахунках, про км, теж все вірно, але є маленьке але.
Ми були в курській області, не день, не два. За цей час, можно було зробити цю лінію оборони. Бо навіть діти розуміють що ми з відти вийдемо, і вони підуть на Суми. І не фіга, грубо кажучи, не було зроблено.
От така лінія як на Дніпропетровщині, повинна була побудована бути і на Сумщині, поки наші на курщіні були.
У курську область заходили на вузькій ділянці і безпосередньо у зеленій зоні де було можливо за військами будівництво велось, але уздовж всієї лінії кордону це було знов таки проблематично через перебування ворога у прямій видимості. Чому при наступі у курській області рухалися у глиб, а не у здовж кордону щоб прикрити таким чином будівництво, думаю ми зможемо дізнатися лише після війни але думаю що якісь об'єктивні причини для цього були.
Не пам'ятаю де, десь білопільский район. Це коли ще наші були на курщіні. Завезли зуби дракона, викинули купою, так і лежать.
Я не кажу що треба було все заливати бетоном мінувати кожен метр скрізь і так далі.
Треба було щось будувати враховуючи місцевість. Мінувати там де можливо і так далі. Но і це навіть не зроблено нормально, на двійку.
https://censor.net/ua/news/3558488/fortyfikatsiyi-na-sumschyni-deepstate-proanalizuvav-pered-nastupom-rf
Уявляєте, що буде, якщо тіхто не схотів виїхати поснуть масово підриватись на мінах, а наші військові заявлять, що хочуть засипати прикордонні території радіактивним та хімічним лайном??? ...
Ті хто не захотів виїхати, масово почнуть підриватися на мінах? Це їх проблеми. У них був шанс.
Тобто, через купку людей, які не захотіли виїхати, може навіть чекають срашку, не треба там ні чого роботи. Хай срашка заходить далі, щоб діставати до Сум, і з Сум потім тисячі будуть виїжджати. Ну так собі.
Хоч ОДИН офіцер ІНЖЕНЕРНИХ ВІЙСЬК приймав участь у ПРОЕКТУВАННІ цих оборонних споруд?!!
(краще викладач академії ЗСУ)
Я так розумію, що це буде наш новий кордон на цьому напрямку?
Що допомога збережеться
Що державне управління прийде у вміняжмий стан
Що трампони не висунуть ультиматум ( розподіл світу)
Що вціліють виробництва ракет і магур - при таких Селфістах the проклятих
П.с.
Чи правда що Буба засвітив якийсь підвал зі складанням дронів і рашисти знайшли в Гуглі де є саме такий цех і обстріляли те підприємство ???
эшелонировано это что окоп от окопа в 10 метрах и стены овна, сеток и палок? поучитесь у х у йла, как они залили всю запорожскую область в бетон после успеха весны 2022