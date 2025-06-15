УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7618 відвідувачів онлайн
Новини Фото Фортифікації на Дніпропетровщині
15 211 61

"Будуються у вигляді ешелонованої оборони": у DeepState показали фортифікаційні споруди на межі Дніпропетровської та Донецької областей. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Проєкт DeepState показав підготовлені до оборони інженерно-фортифікаційні споруди на адміністративному кордоні Дніпропетровської та Донецької областей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал проєкту.

"У мережі стали все більше обговорювати проблеми побудови оборони і цілком справедливо часто лунали питання і заклики щодо підготовки ІФС на Дніпропетровщині з підходом до неї противника... У розмовах з бійцями ми бачили і знали, що ІФС на адмінмежі готується, доволі якісно, але не знали масштабів. Ми обрали найбільш надійний спосіб - поїхати і переконатися в наявності особисто", - сказано в повідомленні.

Аналітики DeepState розповіли, що вони відвідали другу з трьох ліній інженерно-фортифікаційних споруд, які вибудовуються як у Дніпропетровській, так і в Донецькій областях.

фортифікації

"Як показала практика, ефективність продемонстрували, в першу чергу, інженерні загородження, які дають змогу затримати ворога і здійснювати ураження по ньому в процесі подолання таких загороджень... Тому велика увага приділяється вибудові інженерних загороджень, де поєднуються різні види перешкод: протитанкові рови, бетонні тетраедри (вони ж "зуби дракона"), єгоза, МЗП, мінні загородження тощо. Вони поєднуються також з вибудовою позицій різного типу, і єдине, що можемо тут сказати — нарешті будуються вони під землею. Інженери та відповідальні люди за вибудову знають про проблеми з FPV-дронами, тож це все враховується в процесі проведення робіт. ІФС будується у вигляді ешелонованої оборони, яка має на меті затримати та виснажити ворога, завдаючи йому максимальних втрат. І це ледь не єдина тактика боротьби з московитською ордою, яка покладається в основному на "безкінечний" тиск піхотою", - розповіли експерти DeepState.

фортифікації

За їхніми словами, за кожен рівень фортифікацій відповідають різні люди. Безпосередньо на лінії бойового зіткнення цим займаються бойові бригади, друга лінія перебуває в руках військових інженерів, які будують все за рахунок ресурсів ОВА та держави. Третя лінія перебуває під спеціальною відповідальністю, де роботами також займаються військові фахівці з визначеними ресурсами.

Окрім цього, до консультацій долучаються західні партнери.

"У висновку хочемо сказати, що до оборони Дніпропетровщини давно готуються та ІФС там присутні", - підсумовують експерти.

DeepState також опублікували фотографії фортифікаційних споруд на другій з трьох ліній оборони. У DeepState зазначили, що усі оприлюднені фото та відео були попередньо погоджені.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіянам не вдається просунутися до адмінкордону Дніпропетровщини. На Новопавлівському напрямку аномально багато боїв, - ОСУВ "Хортиця"

Автор: 

Донецька область (9643) фортифікації (185) Дніпропетровська область (4263) DeepState (276)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+20
Може підключишся і зробиш все, як треба?
показати весь коментар
15.06.2025 18:06 Відповісти
+18
Это не траншеи. Это противотанковый ров. Глубина 3 метра, ширина 3 метра. Можешь попробовать к нему подойти, предварительно пройдя мимо "зубов", между которых уложена "егоза", а потом если удастся подойти - можно попробовать в этот ров залезть и потом из него вылезти. При этом естественно что обороняющиеся не будут сидеть и смотреть. А шансы того что ко рву через зубы дракона и мины сможет доехать ИМР, и у нее будет достаточно времени пожить чтобы попробовать сделать проход, и засыпать такой ров - скажем так - небольшой. И все равно - этот потенциальный проход - это будет то же самое что у Мадяра "раколовка". Любое узкое место вызывает концентрацию сил противника, а значит их там можно и нужно ждать. Прорывать такие линии обороны в десятках мест через каждые 200 метров не хватит ни инженерной техники ни одноразовых прорывателей. Та же Первая Мировая война скатилась в патовую с точки зрения военного искусства ситуацию именно из за развития фортификации, когда даже появление танков уже ничего не решало. А дальше уже чисто экономика.
показати весь коментар
15.06.2025 18:14 Відповісти
+9
Аналитики хреновы, а ну бегом лично инспектировать эти линии обороны, желательно через военкомат, падлы писючие!
показати весь коментар
15.06.2025 18:16 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Посеред поля траншей нарили. Кацапи подякують, що є куди заскочити
показати весь коментар
15.06.2025 18:02 Відповісти
Може підключишся і зробиш все, як треба?
показати весь коментар
15.06.2025 18:06 Відповісти
Як ви це собі уявляєте? Приходить він такий до ОВА й каже: ваші фортифікації погані, бо <перелік аргументів>, а вони такі: добре, ось вам посада, гроші та ресурси, робіть як треба?
показати весь коментар
15.06.2025 18:15 Відповісти
нащо посада?
чому обов'язково посада?
посада це б'юрократія, б'юрократія це болото.
треба почати купувати ідеї, ідеї іноваційних іфс принесуть, далі тільки перевірка і масштабування.
нащо посада?
показати весь коментар
15.06.2025 18:47 Відповісти
Не можу, бо по-перше я в бойовому підрозділі, по-друге медиків заборонили залучати до невластивих їм завдань.
показати весь коментар
15.06.2025 18:47 Відповісти
По власному бажанню можна.
показати весь коментар
15.06.2025 21:47 Відповісти
Занадто багато бажаючих у тил перевестися…
показати весь коментар
15.06.2025 23:13 Відповісти
Друже, я розумію, що питань і проблем багато, але неконструктивною критикою мало чим допоможеш, а якщо є гарні ідеї, то можна спробувати їх донести до тих, хто цим займається.
показати весь коментар
16.06.2025 00:48 Відповісти
Это не траншеи. Это противотанковый ров. Глубина 3 метра, ширина 3 метра. Можешь попробовать к нему подойти, предварительно пройдя мимо "зубов", между которых уложена "егоза", а потом если удастся подойти - можно попробовать в этот ров залезть и потом из него вылезти. При этом естественно что обороняющиеся не будут сидеть и смотреть. А шансы того что ко рву через зубы дракона и мины сможет доехать ИМР, и у нее будет достаточно времени пожить чтобы попробовать сделать проход, и засыпать такой ров - скажем так - небольшой. И все равно - этот потенциальный проход - это будет то же самое что у Мадяра "раколовка". Любое узкое место вызывает концентрацию сил противника, а значит их там можно и нужно ждать. Прорывать такие линии обороны в десятках мест через каждые 200 метров не хватит ни инженерной техники ни одноразовых прорывателей. Та же Первая Мировая война скатилась в патовую с точки зрения военного искусства ситуацию именно из за развития фортификации, когда даже появление танков уже ничего не решало. А дальше уже чисто экономика.
показати весь коментар
15.06.2025 18:14 Відповісти
І таке було, коли кацапи використовували протитанкові рови як укриття для накопичення.
показати весь коментар
15.06.2025 18:48 Відповісти
Вони й так усе використовують для накопичення , наприклад вирви від кабів. Але такі укриття не дають сховатися від дронів. На відміну від величезних ротних оп з бліндажами, які копали раніше, та замість роти їх захищало 2-4 людини, або й взагалі нікого.
показати весь коментар
15.06.2025 21:33 Відповісти
Без військ це ніщо.Тепер все це треба заповнити піхотою.
показати весь коментар
15.06.2025 18:04 Відповісти
І ту піхоту ще прикити вогнем
показати весь коментар
15.06.2025 18:08 Відповісти
Без БПЛА зараз нікуди! А ще б щось придумати проти КАБів…
показати весь коментар
15.06.2025 18:51 Відповісти
а уяви що є ***** нарита на межі миколаївської та одеської областей...отам бабла відмито!
показати весь коментар
15.06.2025 18:38 Відповісти
Ну, напевно вже треба випускати ішака на екскурсію, щоб воно у вечірньому відосіку прокукурікало, як йому все сподобалось.
показати весь коментар
15.06.2025 18:07 Відповісти
Вот такие укрепления получаются, когда строить Зеленский доверяет Тимошенко и кварталовцам.
российские огнеметные системы, вакуумные бомбы, ФАБЫ-1500 такие укрепления выжгут за несколько часов (дней).
Даже в 2-ю мировую войну знали, что нельзя строить окопы (траншеи) в одну линию, так как ударная волна от крупного калибра, попавшего в траншею, смете все и всех.
Поэтому окопы (траншеи) строили зигзагообразно.
показати весь коментар
15.06.2025 18:09 Відповісти
Это не окопы, это - противотанковые рвы. Рву все равно как далеко в нем пролетит осколок попавшего в него снаряда. Хотя в данном случае это уже противожигулевые и противомотоциклетные рвы. Я какое то время назад посмотрел вблизи на канаву примерно такого размера. Если ты в нее упадешь - ты из нее сам будешь выбираться неделю, и то если ты упал в нее с лопатой. Перелезть через нее без использования каких то конструкций типа лестниц длиной от 4 метров - невозможно в принципе, ни в прыжке, ни раком, ни боком. А если это еще нужно сделать перейдя предварительно через колючую проволоку, мины, под минометным обстрелом, когда над тобой жужжат дроны, в полной экипировке да на жаре - это превращается в очень сложное мероприятие с почти гарантированным печальным для оккупанта исходом.
показати весь коментар
15.06.2025 18:18 Відповісти
Бл, ви зелені ....... за рублі від падалЬяка щось як по нарозказуєте, то хоч стій хоч падай.
показати весь коментар
15.06.2025 18:42 Відповісти
В данном случае, ахинею пищите только вы. Человек описал свой взгляд на предоставленную новость. Вашего инфантильного "интеллекта" хватило лишь на оскорбления.
показати весь коментар
15.06.2025 18:58 Відповісти
Та не пзди мені тут бл собакоязичний німець.
показати весь коментар
15.06.2025 19:34 Відповісти
Сподіваюсь, захист від FPV не забудуть додати.
показати весь коментар
15.06.2025 18:09 Відповісти
Треба дуже багато колючки проти мотоциклів та піхоти
показати весь коментар
15.06.2025 18:14 Відповісти
Дуже схоже на фортифікації на Сумщині.
показати весь коментар
15.06.2025 18:15 Відповісти
Аналитики хреновы, а ну бегом лично инспектировать эти линии обороны, желательно через военкомат, падлы писючие!
показати весь коментар
15.06.2025 18:16 Відповісти
Після того як падалЬяк з тебе бронь слимака зніме і відправте на влк.
показати весь коментар
15.06.2025 18:43 Відповісти
ВЛК, дебил рашистский, пишется заглавными буквами, идиот путлеровский. Как и у вас на рабссее. Передай товарищу майорут ФСБ что ты идиот продажпый.
показати весь коментар
15.06.2025 18:50 Відповісти
З великої пишеться ПадалЬяк, коли тобі зарплату своїм пісюном виплачує гнида ти шашлична.
показати весь коментар
15.06.2025 19:33 Відповісти
"Як показала практика, ефективність продемонстрували, в першу чергу, інженерні загородження, які дають змогу затримати ворога і здійснювати ураження по ньому в процесі подолання таких загороджень... Тому велика увага приділяється вибудові інженерних загороджень, де поєднуються різні види перешкод: протитанкові рови, бетонні тетраедри (вони ж "зуби дракона"), єгоза, МЗП, мінні загородження тощо."
Кто разминировал Чонгар??? Кто за это до сих пор не сидит или не лежит???
показати весь коментар
15.06.2025 18:36 Відповісти
показати весь коментар
15.06.2025 18:38 Відповісти
про це сповіщає поважний ресурс...спираючісь на комунікації з поважними людьми тож критиканам варто помовчати. Та й фото( як вони сповістили) всі погодженні. Тож і з цього приводу не слід волати
показати весь коментар
15.06.2025 18:40 Відповісти
Зараз всі поважні ресурси або залякані сидять або куплені. Не потрібно цих високопарних слів, цілком випадково з'являються фото коли потрібно щось пояснювати щашличним убл...ам. Звичайно ,савпадєніє.
показати весь коментар
15.06.2025 18:47 Відповісти
Без щільного протипіхотного мінування, усі ці споруди нажаль мало чого варті...
показати весь коментар
15.06.2025 18:50 Відповісти
+ Без прикриття антидронового РЕБу.
Порох заявив, що Нацбанк дав телефонний дзвінок банку припинити обслуговування виробника РЕБ АйПетрі
показати весь коментар
15.06.2025 19:31 Відповісти
І чого такого на Сумщині не зробили, падли зелені.
показати весь коментар
15.06.2025 18:54 Відповісти
Хто сказав що не зробили??? Звідки така ексклюзивна інформація???
показати весь коментар
15.06.2025 18:59 Відповісти
Звідки така ексклюзивна інформація? Ти що, тільки сьогодні вилупився? Новин про Сумщіну не бачиш?
З моїх вух інформація. Прям з околиць Сум, де дуже вже добре чутно, що підарасня дуже близько. Такий ексклюзив влаштовує?
показати весь коментар
15.06.2025 19:56 Відповісти
Відкрию тобі таємницю, мій необізнаний з військовою наукою Друже. За всіме каноми військової науки перед лінією оборони в обов'язковому порядку має розгортатися смуга забезпечення глибиною 15км мінімум, то ж враховуючи що дстань від Сум до кордону з підарами варьюється від 20 до 30км, то логічно, що на околицях міста чути відголоски бойових дій. Враховуючи ж, що організація якісної смуги забезпечення, передбачає повне відселення з даної зони цивільних (лютіший квест в наших умовах), то припускаю, що смуга ця організована не на повну глибину, та досить посередньо, а місцями вона і взагалі відсутня, як наслідок ведення оборони ускладнюється в рази ...
показати весь коментар
16.06.2025 12:02 Відповісти
Забираю свої слова назад, запалив щось в попередньому коментар, вибачаюся.
І по темі. Тобто, ми дійшли висновку, що смуги, як такої, немає. І в твоїх розрахунках, про км, теж все вірно, але є маленьке але.
Ми були в курській області, не день, не два. За цей час, можно було зробити цю лінію оборони. Бо навіть діти розуміють що ми з відти вийдемо, і вони підуть на Суми. І не фіга, грубо кажучи, не було зроблено.
От така лінія як на Дніпропетровщині, повинна була побудована бути і на Сумщині, поки наші на курщіні були.
показати весь коментар
17.06.2025 01:02 Відповісти
Смуга як така зазвичай є, але вона не є суцільною в силу вищезазначених обставин і звісно через ці самі обставину не на повну глибину, та дуже часто без всіх засобів загородження, як того хотілося б.(умовно: є село у 2км від кордону по якому протікає річка смердючка та через яке від кордону проходить дорога з містком через ту смердючку. По логіці північну частину села треба частково розібрати, частину разом з дорогою замінувати, а місток підірвати. Південну ж замінувати та виставити СП для контролю. Але ж для початку звідти треба відселити усіх 10-12 жителів, щоб вони не топталися по тих мінах та не палили СП, а це найскладніша справа з можливих, ).
У курську область заходили на вузькій ділянці і безпосередньо у зеленій зоні де було можливо за військами будівництво велось, але уздовж всієї лінії кордону це було знов таки проблематично через перебування ворога у прямій видимості. Чому при наступі у курській області рухалися у глиб, а не у здовж кордону щоб прикрити таким чином будівництво, думаю ми зможемо дізнатися лише після війни але думаю що якісь об'єктивні причини для цього були.
показати весь коментар
17.06.2025 12:29 Відповісти
Об'єктивні причини це корупція і розпіздяйство.
Не пам'ятаю де, десь білопільский район. Це коли ще наші були на курщіні. Завезли зуби дракона, викинули купою, так і лежать.
Я не кажу що треба було все заливати бетоном мінувати кожен метр скрізь і так далі.
Треба було щось будувати враховуючи місцевість. Мінувати там де можливо і так далі. Но і це навіть не зроблено нормально, на двійку.
показати весь коментар
17.06.2025 16:47 Відповісти
Сьогоднішня новина
https://censor.net/ua/news/3558488/fortyfikatsiyi-na-sumschyni-deepstate-proanalizuvav-pered-nastupom-rf
показати весь коментар
17.06.2025 22:48 Відповісти
Так а їх там і не має бути, бо дистанція від кордону від 0,9 до 8км. Це все має бути смугою забезпечення з тотальним мінуванням та системою штучниз боліт і озер, які в ідеалі мають бути хімічно та радіактивно забрудненими, з винесенем в неї на окремих ділянках СП.
Уявляєте, що буде, якщо тіхто не схотів виїхати поснуть масово підриватись на мінах, а наші військові заявлять, що хочуть засипати прикордонні території радіактивним та хімічним лайном??? ...
показати весь коментар
18.06.2025 13:55 Відповісти
Тоді DeepState не компетентні, і ті військові які там самі будували теж.
Ті хто не захотів виїхати, масово почнуть підриватися на мінах? Це їх проблеми. У них був шанс.
Тобто, через купку людей, які не захотіли виїхати, може навіть чекають срашку, не треба там ні чого роботи. Хай срашка заходить далі, щоб діставати до Сум, і з Сум потім тисячі будуть виїжджати. Ну так собі.
показати весь коментар
18.06.2025 15:05 Відповісти
строят там где еще орки далеко от границы,т.е через жопу все,как обычно
показати весь коментар
15.06.2025 19:22 Відповісти
"Маленьке" питання:
Хоч ОДИН офіцер ІНЖЕНЕРНИХ ВІЙСЬК приймав участь у ПРОЕКТУВАННІ цих оборонних споруд?!!
(краще викладач академії ЗСУ)
показати весь коментар
15.06.2025 19:01 Відповісти
"... фортифікаційні споруди на межі Дніпропетровської та Донецької областей."

Я так розумію, що це буде наш новий кордон на цьому напрямку?
показати весь коментар
15.06.2025 19:12 Відповісти
Аби це був кордон, то з таким ЛІдором було б за щастя... Бо жодних гарантій немає:
Що допомога збережеться
Що державне управління прийде у вміняжмий стан
Що трампони не висунуть ультиматум ( розподіл світу)
Що вціліють виробництва ракет і магур - при таких Селфістах the проклятих
показати весь коментар
15.06.2025 19:27 Відповісти
Всоте повторюю: наша надія тільки на Господа Бога
показати весь коментар
15.06.2025 21:22 Відповісти
Добре якби лише Кордон а не кілометри вглиб випаленої зруйнованої території
показати весь коментар
15.06.2025 19:28 Відповісти
Поздно,уже ее пересекли кацапы,раньше нельзя было это делать? Уже пора перед Днепром ее строить...
показати весь коментар
15.06.2025 19:21 Відповісти
Завдяки Потужним блогериням ворог має змогу краще планувати просування. Щоб не впертись у піар-споруди а пройти в дірках...

П.с.
Чи правда що Буба засвітив якийсь підвал зі складанням дронів і рашисти знайшли в Гуглі де є саме такий цех і обстріляли те підприємство ???
показати весь коментар
15.06.2025 19:24 Відповісти
чому коли ловлят агента якій знімае на телефон оборонні споруди то він шпіон і йому дают срок а як знімают на камеру то це журналісти проводят репортаж?
показати весь коментар
15.06.2025 19:30 Відповісти
Ми вбились саме об таку, в чистому полі вибудувану рашистами ешелоновану оборону. З "смішними" персональними дотами, зубами дракона, тотальним мінуванням. А зараз її ще накрили сіточками, побудували лазні, шпиталі підземні, кухні, склади, і взагалі нереально зрозуміти, де там той особовий склад бігає. Фортифікація, міни, і дрони, це наш єдиний шанс.
показати весь коментар
15.06.2025 20:11 Відповісти
Болтун - находка
показати весь коментар
15.06.2025 21:20 Відповісти
без бетона?

эшелонировано это что окоп от окопа в 10 метрах и стены овна, сеток и палок? поучитесь у х у йла, как они залили всю запорожскую область в бетон после успеха весны 2022
показати весь коментар
15.06.2025 21:27 Відповісти
Чому такі не будували на сумщині, харківщині, херсонщині і т.д?
показати весь коментар
15.06.2025 21:56 Відповісти
"Сойдёмся посередине"
показати весь коментар
15.06.2025 23:15 Відповісти
Тільки одного не розумію - чому таких укріплень не будували в донецькій області, а воюють по посадкам? Чи Донецьку область в своїх головах влада вже здала, а воювати будуть по адміністративних кордонах?
показати весь коментар
16.06.2025 21:50 Відповісти
 
 