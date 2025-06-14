Для строительства фортификационных сооружений на Сумщине привлекут дополнительные силы и средства, - ОВА
После анализа текущей ситуации с безопасностью на Сумщине привлекут дополнительные силы и средства для строительства фортификаций.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров по итогам заседания Совета обороны области, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что во время заседания вместе с военным командованием был проведен анализ текущей ситуации с безопасностью и обозначили первоочередные задачи для усиления обороноспособности Сумщины.
В ОВА рассказали, что на заседании решили:
- привлечь дополнительные силы и средства для строительства фортификационных сооружений;
- определили пути укрытия важных объектов антидроновими сетками;
- обеспечить приоритетные потребности наших подразделений на передовых позициях.
"На этой неделе нам удалось привлечь 8 миллионов гривен для приобретения дронов для подразделений Вооруженных сил Украины, которые защищают Сумское направление. Отдельно рассмотрели вопрос усиления противовоздушной обороны области. Определили дополнительные потребности наших ПВО и направили средства на закупку необходимого оснащения", - рассказал руководитель ОВА.
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Але самої відповідальності, так і немає, у тому Кабінеті міністрів, лиша одна галіматня! Тому і має Україна, такі наслідки!! Одна облуда!!
http://www.investplan.com.ua/pdf/7_2021/16.pdf
Щетельней, скиглити треба, із сльозою… Халтурите!!
Сидять в Уряді за столом: Прем'єр міністр, міністр КМУ, міністри ЦОВВ, десятки Держсекретарів, смиренно лупають очима, про щось за Регламентом КМУ ритмічно голосують, і як наслідок, їх «премудрих» дій, з'являється рішення Уряду!! Через недовгий час, воно виявляється, як нікчемним, а іноді, і злочинним для України, зокрема тепер, і на Сумщині!! І так, ота група дивних мудрил, в Урядовому кварталі, так нічого КОРИСНОГО, не робить, отримуючи лише записи у свої трудові книжки та грошові виплати з численними накрутками!!
А Українці на фронті, власним життям і кров'ю, виправляють наслідки дій=рішень цих мудрил, на заброньованих посадах в тилу!!
Хто ж їх, таких «необхідних та фахових», і так расзаджуєтна посади, щоб Україна і Українці, мали ось такий результат???
Зелені відрапортували, що всі фортифікації збудовані й готові до бою!