Для строительства фортификационных сооружений на Сумщине привлекут дополнительные силы и средства, - ОВА

После анализа текущей ситуации с безопасностью на Сумщине привлекут дополнительные силы и средства для строительства фортификаций.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров по итогам заседания Совета обороны области, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что во время заседания вместе с военным командованием был проведен анализ текущей ситуации с безопасностью и обозначили первоочередные задачи для усиления обороноспособности Сумщины.

В ОВА рассказали, что на заседании решили:

привлечь дополнительные силы и средства для строительства фортификационных сооружений;

определили пути укрытия важных объектов антидроновими сетками;

обеспечить приоритетные потребности наших подразделений на передовых позициях.

"На этой неделе нам удалось привлечь 8 миллионов гривен для приобретения дронов для подразделений Вооруженных сил Украины, которые защищают Сумское направление. Отдельно рассмотрели вопрос усиления противовоздушной обороны области. Определили дополнительные потребности наших ПВО и направили средства на закупку необходимого оснащения", - рассказал руководитель ОВА.

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