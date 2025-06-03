Фортификации на Сумщине подготовлены хуже всех рискованных областей, - "слуга народа" Безуглая

Нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая заявила о плохой подготовке фортификаций в Сумской области.

Об этом она сообщила в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Курскую операцию не использовали для подготовки Сумщины к обороне. В самой Курской операции Сырский постоянно пытается обвинить Командующего ДШВ Скибюка и уволить его, чтобы поставить своих в ДШВ и еще раз попытаться превратить ДШВ в часть Сухопутных войск", - отметила она.

В то же время, по словам парламентария, Сырский "максимально ограничивает Драпатого" в Сухопутных войсках.

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"Просто блокируя как его организационные, так и, отдельно, боевые решения как руководителя Восточного фронта. Драпатый отвечает за оборону Донецкой и Харьковской областей. На Сумщине Драпатого нет. Надеяться мало на что: там постоянно беспорядок и типичные тупые жестокие решения Сырского с микроменеджментом. Президент решения не принимает. Проблемы углубляются.

Фортификации подготовлены хуже всех рисковых областей. Это вина как Генштаба ВСУ, так и ОВА. ОВА возглавлял генерал Артюх, но его удалось сместить слишком поздно, - и то после скандала по поводу военных сборов в центре города, который мне пришлось сделать публичным. Военное командование же не понесло вообще никакой ответственности!

Конечно, россияне это все оценили и выбрали самое слабое место", - рассказала Безуглая.

Нардеп призвала граждан эвакуироваться из прифронтовых и потенциально прифронтовых зон Сумщины.

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