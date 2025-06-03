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Новости Наступление РФ на Сумщину
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Фортификации на Сумщине подготовлены хуже всех рискованных областей, - "слуга народа" Безуглая

Фортификации в Сумской области. Безуглая сделала заявление

Нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая заявила о плохой подготовке фортификаций в Сумской области.

Об этом она сообщила в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Курскую операцию не использовали для подготовки Сумщины к обороне. В самой Курской операции Сырский постоянно пытается обвинить Командующего ДШВ Скибюка и уволить его, чтобы поставить своих в ДШВ и еще раз попытаться превратить ДШВ в часть Сухопутных войск", - отметила она.

В то же время, по словам парламентария, Сырский "максимально ограничивает Драпатого" в Сухопутных войсках.

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"Просто блокируя как его организационные, так и, отдельно, боевые решения как руководителя Восточного фронта. Драпатый отвечает за оборону Донецкой и Харьковской областей. На Сумщине Драпатого нет. Надеяться мало на что: там постоянно беспорядок и типичные тупые жестокие решения Сырского с микроменеджментом. Президент решения не принимает. Проблемы углубляются.

Фортификации подготовлены хуже всех рисковых областей. Это вина как Генштаба ВСУ, так и ОВА. ОВА возглавлял генерал Артюх, но его удалось сместить слишком поздно, - и то после скандала по поводу военных сборов в центре города, который мне пришлось сделать публичным. Военное командование же не понесло вообще никакой ответственности!

Конечно, россияне это все оценили и выбрали самое слабое место", - рассказала Безуглая.

Нардеп призвала граждан эвакуироваться из прифронтовых и потенциально прифронтовых зон Сумщины.

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Фортификации в Сумской области. Безуглая сделала заявление

Автор: 

Александр Сырский (619) Безуглая Марьяна (291) Курск (1144) фортификации (121)


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Топ комментарии
+15
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03.06.2025 13:30 Ответить
+15
Якраз вчасно.
А де ця Безмозгла була до сих пір? Тримали в лікарні а вона тільки втекла і виявила недостачу в фортифікаціях.
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03.06.2025 13:33 Ответить
+14
Фортифікації на Сумщині підготовлені найгірше з усіх ризикових областей

Ну то й шо?
Зате стартові фінансові площадки для діточок та онучків підготовлені на диво!
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03.06.2025 13:28 Ответить
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Фортифікації на Сумщині підготовлені найгірше з усіх ризикових областей

Ну то й шо?
Зате стартові фінансові площадки для діточок та онучків підготовлені на диво!
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03.06.2025 13:28 Ответить
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03.06.2025 13:30 Ответить
всем по тысче !
В.А.Зеленский

.
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03.06.2025 13:42 Ответить
Їх взагалі там не має.
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03.06.2025 13:51 Ответить
Зелений жабогадюкінг
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03.06.2025 13:28 Ответить
Как всегда все виноваты кроме Зели ) особенно Сирский злой гений во всем виновен, что она несёт на карте же видно что там мешок и нет смысла там держать оборону и особенно строить оборону
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03.06.2025 13:30 Ответить
Хоч Безугла пройшлася по всіх областях - по всіх фортифікаціях - а то мовчать як риба об лід
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03.06.2025 13:31 Ответить
Якраз вчасно.
А де ця Безмозгла була до сих пір? Тримали в лікарні а вона тільки втекла і виявила недостачу в фортифікаціях.
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03.06.2025 13:33 Ответить
жербицкий и артюх вже арестовані і дають показа???ні???як все прогнозовано...
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03.06.2025 13:33 Ответить
Правда , що мер Покровська зараз за кордоном ...?
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03.06.2025 14:40 Ответить
можливість цього 99,9%,він відіграв те що йому доручили тепер готовиться до ,,нової посади,,
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03.06.2025 15:43 Ответить
"А нашо нам фортифікації, якщо ми збираємось наступати?"
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03.06.2025 13:34 Ответить
Тобто (якщо вірити бєзумной) наступ на Суми не через "курвську авантюру", а через надпогано підготовану оборону Сум.
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03.06.2025 13:34 Ответить
Наступ на Суми не через "курську авантюру", скоріше ця "авантюра" відклала наступ на Суми на пів-року. Так саме як і наступ на Харківщині - теж не через якісь "авантюри", а через те, що рашисти хочуть захопити стільки України, скільки зможуть.
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03.06.2025 13:37 Ответить
Ми не знаємо, як би було, але знаємо, що русня якщо хоче наступати і обстрілювати, то зробить casus belli. курвськ тут зручно замінив власну фантазію.
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03.06.2025 13:39 Ответить
Casus belli необхідний для початку війни. Коли війна вже ведеться - ніякого casus belli для наступу на якійсь ділянці не потрібно.
При наступі на Вовчанськ кацапи використовували якісь приводи? Отож
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03.06.2025 13:42 Ответить
Відклала наступ на Сумщину для чого?
Щоб НЕ побудувати оборонні споруди на Сумщині?
Сам zeЛідор, особисто, шарився по Сумщині, фоткався, гундосив. Він не вважав за потрібне перевірити стан фортифікацій?

Квітень 2025 року.
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03.06.2025 14:06 Ответить
Я не знімав з керівництва країни відповідальності за черговий провал в будівництві укріплень і в кадровій політиці. Але писати, що до наступу пашистів на Сумщині призвела "Курська авантюра" - це вже маячня.
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03.06.2025 15:17 Ответить
Знімав чи не знімав, але в темі про відсутність нормальних оборонних споруд я бачу коменти не з критикою керівництва країни, а виправдання його рішень.
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03.06.2025 15:36 Ответить
А де ви побачили виправдання рішеннь керівництва країни? Топікстартер засумнівався, що наступ рашистів на сумщині успіший через погано підготовлені укріплення і переклав провину на "курську авантюру", я йому заперечив. Це власне єдиний пост у темі, якому я заперечів. Жодній критиці керівництва країни за погані укріплення і за розкрадені гроші я не заперечував і нікого не виправдовував.
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03.06.2025 15:57 Ответить
ТА ПОФІГУ ЇМ НА НАШІ ЖИТТЯ!!!!! - це уже аксіома. Вони втечуть, а те шо "хахлі" помруть їм чхать. Вони на нас дивляться як на тараканів
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03.06.2025 13:34 Ответить
Правильно роблять ...
Все одно , окрім "обурювання" в інтернеті , ні на що не здатні ...
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03.06.2025 14:42 Ответить
А війна для Зельоних це період безкарного розкрадання всього що тільки встигнуть. А так, як корупція під час війни прирівнюється до мародерства, і є воєнним злочином без терміну дії, то щоб не відповідати перед судом, є два виходи. Правити вічно, або зробити так, щоб не було держави, від імені якої буде звинувачення.
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03.06.2025 13:36 Ответить
Раніше діяльность, яку веде просирський каралась трибуналом.
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03.06.2025 13:36 Ответить
А що ж служки, з монобільшостю та аброхамієм у ВРУ, нічого не робили, упродовж 6 років?? Аж ось безумну, попердолило з ВРУ!!
Факт злочинної бездіяльності, гончарука+шмигаля та групи держСекретарів з відповідними головами ОДА!?!?
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03.06.2025 13:38 Ответить
Повністю розікрали усі гроші виділені на будівницто фортифікацій, нічого нового, я б навіть сказав, що це золотий стандарт для зепогані. Ну нічого, кинуть у зустрічний бій бусифікованих з лопатами, повинно допомогти (але це не точно).
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03.06.2025 13:39 Ответить
О, вилізла. Щось давно цю курву не було чутно. Щодо фортифікацій, то ми тут живемо і бачимо, що вони будувалися суто "для "'галочки", а не для того щоб їх можна було використовувати за призначенням. Так, звісно, добре, що про це почали говорити, але є два питання: чи не запізно і хто за це відповість?
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03.06.2025 13:46 Ответить
Україна програє рано чи пізно війну бо у нас сил залишилось мало а сусіди ще і пхають ножа в спину.Ждіть ляхи кари.
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03.06.2025 13:49 Ответить
Ванья сасі молча.
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03.06.2025 14:13 Ответить
Хай Гундосому про це скаже і спитає куди гроші поділи виділені на укріплення.
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03.06.2025 13:53 Ответить
Тільки два запитання:
Чому це пише Безумна, а не наші "фахові незалежні журналісти"? (на кшталт Бутусова)
І чому це піше зараз, через кілька тижнів після початку наступу Рашки, а не рік тому?!
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03.06.2025 14:00 Ответить
*****! Цю собаку скажену ще не приспали?!?!?!
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03.06.2025 14:12 Ответить
І де тут новина?
Після відставки Залужного йде планове звільнення української теріторії від українців. Поки жодної осічки.
Але пан президент не бачить в цьому біди. Мабуть поан погоджений з усіма
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03.06.2025 14:13 Ответить
Дивний заклик.
А де заклик до президента негайно змінити головнокомандувача? Я пом'ятаю як ця мар'яна день і ніч вимагала відставки Залужного, а тут ні пар із вуст.
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03.06.2025 14:17 Ответить
Про фортифікації.
Де саме мар'яна їх побачила на рівні лінії суровікіна або щось з чимось порівнювати.
Судячи з подій після відставки Залужного їх наче зовсім ніде не має.
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03.06.2025 14:19 Ответить
стерненко теж критикує владу та командування але у порівнянні з безуглою він не критикує, він лиже.
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03.06.2025 14:20 Ответить
Немає там взагалі нічого, вити хочеться від всяких доповідей, де орки" заскочили на квадроциклах в село", це значить що там немає навіть сраної колючої проводки і мін.
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03.06.2025 14:21 Ответить
100% - і винних , як завжди , немає ! А це означає , що це буде повторюватись весь час !
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03.06.2025 14:43 Ответить
Орки як захоплюють якусь територію, одразу мінують, найбільш логічне рішення і завжди всі використовують у війнах, крім чомусь нас, десь чув відмазки, що це потім прийдеться розміновувати і тому не мінують, або є шанс відбити ту територію що втратили і тому наступну лінію не мінують..
Воно може і так але тенденція останніх місяців показує, що мало шансів повернути втрачене і мінування дещо сповільнить темпи захоплення орками нових ділянок.
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03.06.2025 15:21 Ответить
Ооооо, з'явилася чучело!!!
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03.06.2025 15:05 Ответить
29 березня 2024 року. Про хід будівництва, про те, чи буде Сумщина готова при необхідності відбити новий наступ армії Росії та чи всього вистачає будівельникам дізнавались кореспонденти Суспільного. Віднедавна працювати на об'єктах розпочали цілодобово та у вихідні, говорить начальник Сумської військової адміністрації Володимир Артюх. Там, де споруди зводяться в безпосередній близькості до кордону з РФ, працюють військові будівельники: "Гроші є, техніка є, не вистачає трошки часу, бо погода була, дощі, після зими земля дуже волога, тобто є обмеження. Аби закінчити роботи на Сумщині необхідно ще кілька тижнів. Декілька тижнів - це до 1 червня 2024 р. повнно бути все підготовлено. P.S. З резервного фонду держбюджету на фортифікаційні споруди у Сумській області було виділено 3 млрд. грн. Майже всі гроші були вкрадені через декілька львівьких прокладок. Ніхто не покараний.
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03.06.2025 15:27 Ответить
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03.06.2025 15:46 Ответить
 
 