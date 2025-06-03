Фортификации на Сумщине подготовлены хуже всех рискованных областей, - "слуга народа" Безуглая
Нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая заявила о плохой подготовке фортификаций в Сумской области.
Об этом она сообщила в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Курскую операцию не использовали для подготовки Сумщины к обороне. В самой Курской операции Сырский постоянно пытается обвинить Командующего ДШВ Скибюка и уволить его, чтобы поставить своих в ДШВ и еще раз попытаться превратить ДШВ в часть Сухопутных войск", - отметила она.
В то же время, по словам парламентария, Сырский "максимально ограничивает Драпатого" в Сухопутных войсках.
"Просто блокируя как его организационные, так и, отдельно, боевые решения как руководителя Восточного фронта. Драпатый отвечает за оборону Донецкой и Харьковской областей. На Сумщине Драпатого нет. Надеяться мало на что: там постоянно беспорядок и типичные тупые жестокие решения Сырского с микроменеджментом. Президент решения не принимает. Проблемы углубляются.
Фортификации подготовлены хуже всех рисковых областей. Это вина как Генштаба ВСУ, так и ОВА. ОВА возглавлял генерал Артюх, но его удалось сместить слишком поздно, - и то после скандала по поводу военных сборов в центре города, который мне пришлось сделать публичным. Военное командование же не понесло вообще никакой ответственности!
Конечно, россияне это все оценили и выбрали самое слабое место", - рассказала Безуглая.
Нардеп призвала граждан эвакуироваться из прифронтовых и потенциально прифронтовых зон Сумщины.
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Ну то й шо?
Зате стартові фінансові площадки для діточок та онучків підготовлені на диво!
В.А.Зеленский
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А де ця Безмозгла була до сих пір? Тримали в лікарні а вона тільки втекла і виявила недостачу в фортифікаціях.
При наступі на Вовчанськ кацапи використовували якісь приводи? Отож
Щоб НЕ побудувати оборонні споруди на Сумщині?
Сам zeЛідор, особисто, шарився по Сумщині, фоткався, гундосив. Він не вважав за потрібне перевірити стан фортифікацій?
Квітень 2025 року.
Все одно , окрім "обурювання" в інтернеті , ні на що не здатні ...
Факт злочинної бездіяльності, гончарука+шмигаля та групи держСекретарів з відповідними головами ОДА!?!?
Чому це пише Безумна, а не наші "фахові незалежні журналісти"? (на кшталт Бутусова)
І чому це піше зараз, через кілька тижнів після початку наступу Рашки, а не рік тому?!
Після відставки Залужного йде планове звільнення української теріторії від українців. Поки жодної осічки.
Але пан президент не бачить в цьому біди. Мабуть поан погоджений з усіма
А де заклик до президента негайно змінити головнокомандувача? Я пом'ятаю як ця мар'яна день і ніч вимагала відставки Залужного, а тут ні пар із вуст.
Де саме мар'яна їх побачила на рівні лінії суровікіна або щось з чимось порівнювати.
Судячи з подій після відставки Залужного їх наче зовсім ніде не має.
Воно може і так але тенденція останніх місяців показує, що мало шансів повернути втрачене і мінування дещо сповільнить темпи захоплення орками нових ділянок.