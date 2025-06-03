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Новини Наступ РФ на Сумщину
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Фортифікації на Сумщині підготовлені найгірше з усіх ризикових областей, - "слуга народу" Безугла

Фортифікації на Сумщині. Безугла зробила заяву

Нардепка "Слуги народу" Мар'яна Безугла заявила про погану підготовку фортифікацій у Сумській області. 

Про це вона повідомила у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Курську операцію не використали для підготовки Сумщини до оборони. У самій Курській операції Сирський постійно намагається звинуватити Командувача ДШВ Скибюка і звільнити його, щоб поставити своїх у ДШВ та ще раз спробувати перетворити ДШВ на частину Сухопутних військ", - зазначила вона.

Водночас, за словами парламентарки, Сирський "максимально обмежує Драпатого" у Сухопутних військах.

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"Просто блокуючи як його організаційні, так і окремо бойові рішення як керівника східного фронту. Драпатий відповідає за оборону Донецької та Харківської областей. На Сумщині Драпатого немає. Надіятись мало на що: там постійно безлад і типові тупі жорстокі рішення Сирського з мікроменеджментом. Президент рішення не приймає. Проблеми поглиблюються.

Фортифікації підготовлені найгірше з усіх ризикових областей. Це вина як Генштабу ЗСУ, так і ОВА. ОВА очолював генерал Артюх, але його вдалося змістити надто пізно, — і то після скандалу щодо військових зборів у центрі міста, який мені довелося зробити публічним. Військове командування ж не понесло взагалі ніякої відповідальності!

Звісно, росіяни це все оцінили і вибрали найслабше місце", - розповіла Безугла.

Нардепка закликала громадян евакуюватися з прифронтових та потенційно прифронтових зон Сумщини.

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Фортифікації на Сумщині. Безугла зробила заяву

Автор: 

Сирський Олександр (642) Безугла Мар’яна (298) Курськ (1155) фортифікації (147)


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Топ коментарі
+14
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03.06.2025 13:30 Відповісти
+14
Якраз вчасно.
А де ця Безмозгла була до сих пір? Тримали в лікарні а вона тільки втекла і виявила недостачу в фортифікаціях.
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03.06.2025 13:33 Відповісти
+13
Фортифікації на Сумщині підготовлені найгірше з усіх ризикових областей

Ну то й шо?
Зате стартові фінансові площадки для діточок та онучків підготовлені на диво!
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03.06.2025 13:28 Відповісти
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Фортифікації на Сумщині підготовлені найгірше з усіх ризикових областей

Ну то й шо?
Зате стартові фінансові площадки для діточок та онучків підготовлені на диво!
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03.06.2025 13:28 Відповісти
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03.06.2025 13:30 Відповісти
всем по тысче !
В.А.Зеленский

.
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03.06.2025 13:42 Відповісти
Їх взагалі там не має.
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03.06.2025 13:51 Відповісти
Зелений жабогадюкінг
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03.06.2025 13:28 Відповісти
Как всегда все виноваты кроме Зели ) особенно Сирский злой гений во всем виновен, что она несёт на карте же видно что там мешок и нет смысла там держать оборону и особенно строить оборону
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03.06.2025 13:30 Відповісти
Хоч Безугла пройшлася по всіх областях - по всіх фортифікаціях - а то мовчать як риба об лід
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03.06.2025 13:31 Відповісти
Якраз вчасно.
А де ця Безмозгла була до сих пір? Тримали в лікарні а вона тільки втекла і виявила недостачу в фортифікаціях.
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03.06.2025 13:33 Відповісти
жербицкий и артюх вже арестовані і дають показа???ні???як все прогнозовано...
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03.06.2025 13:33 Відповісти
Правда , що мер Покровська зараз за кордоном ...?
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03.06.2025 14:40 Відповісти
можливість цього 99,9%,він відіграв те що йому доручили тепер готовиться до ,,нової посади,,
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03.06.2025 15:43 Відповісти
"А нашо нам фортифікації, якщо ми збираємось наступати?"
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03.06.2025 13:34 Відповісти
Тобто (якщо вірити бєзумной) наступ на Суми не через "курвську авантюру", а через надпогано підготовану оборону Сум.
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03.06.2025 13:34 Відповісти
Наступ на Суми не через "курську авантюру", скоріше ця "авантюра" відклала наступ на Суми на пів-року. Так саме як і наступ на Харківщині - теж не через якісь "авантюри", а через те, що рашисти хочуть захопити стільки України, скільки зможуть.
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03.06.2025 13:37 Відповісти
Ми не знаємо, як би було, але знаємо, що русня якщо хоче наступати і обстрілювати, то зробить casus belli. курвськ тут зручно замінив власну фантазію.
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03.06.2025 13:39 Відповісти
Casus belli необхідний для початку війни. Коли війна вже ведеться - ніякого casus belli для наступу на якійсь ділянці не потрібно.
При наступі на Вовчанськ кацапи використовували якісь приводи? Отож
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03.06.2025 13:42 Відповісти
Відклала наступ на Сумщину для чого?
Щоб НЕ побудувати оборонні споруди на Сумщині?
Сам zeЛідор, особисто, шарився по Сумщині, фоткався, гундосив. Він не вважав за потрібне перевірити стан фортифікацій?

Квітень 2025 року.
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03.06.2025 14:06 Відповісти
Я не знімав з керівництва країни відповідальності за черговий провал в будівництві укріплень і в кадровій політиці. Але писати, що до наступу пашистів на Сумщині призвела "Курська авантюра" - це вже маячня.
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03.06.2025 15:17 Відповісти
Знімав чи не знімав, але в темі про відсутність нормальних оборонних споруд я бачу коменти не з критикою керівництва країни, а виправдання його рішень.
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03.06.2025 15:36 Відповісти
ТА ПОФІГУ ЇМ НА НАШІ ЖИТТЯ!!!!! - це уже аксіома. Вони втечуть, а те шо "хахлі" помруть їм чхать. Вони на нас дивляться як на тараканів
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03.06.2025 13:34 Відповісти
Правильно роблять ...
Все одно , окрім "обурювання" в інтернеті , ні на що не здатні ...
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03.06.2025 14:42 Відповісти
А війна для Зельоних це період безкарного розкрадання всього що тільки встигнуть. А так, як корупція під час війни прирівнюється до мародерства, і є воєнним злочином без терміну дії, то щоб не відповідати перед судом, є два виходи. Правити вічно, або зробити так, щоб не було держави, від імені якої буде звинувачення.
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03.06.2025 13:36 Відповісти
Раніше діяльность, яку веде просирський каралась трибуналом.
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03.06.2025 13:36 Відповісти
А що ж служки, з монобільшостю та аброхамієм у ВРУ, нічого не робили, упродовж 6 років?? Аж ось безумну, попердолило з ВРУ!!
Факт злочинної бездіяльності, гончарука+шмигаля та групи держСекретарів з відповідними головами ОДА!?!?
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03.06.2025 13:38 Відповісти
Повністю розікрали усі гроші виділені на будівницто фортифікацій, нічого нового, я б навіть сказав, що це золотий стандарт для зепогані. Ну нічого, кинуть у зустрічний бій бусифікованих з лопатами, повинно допомогти (але це не точно).
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03.06.2025 13:39 Відповісти
О, вилізла. Щось давно цю курву не було чутно. Щодо фортифікацій, то ми тут живемо і бачимо, що вони будувалися суто "для "'галочки", а не для того щоб їх можна було використовувати за призначенням. Так, звісно, добре, що про це почали говорити, але є два питання: чи не запізно і хто за це відповість?
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03.06.2025 13:46 Відповісти
Україна програє рано чи пізно війну бо у нас сил залишилось мало а сусіди ще і пхають ножа в спину.Ждіть ляхи кари.
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03.06.2025 13:49 Відповісти
Ванья сасі молча.
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03.06.2025 14:13 Відповісти
Хай Гундосому про це скаже і спитає куди гроші поділи виділені на укріплення.
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03.06.2025 13:53 Відповісти
Тільки два запитання:
Чому це пише Безумна, а не наші "фахові незалежні журналісти"? (на кшталт Бутусова)
І чому це піше зараз, через кілька тижнів після початку наступу Рашки, а не рік тому?!
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03.06.2025 14:00 Відповісти
*****! Цю собаку скажену ще не приспали?!?!?!
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03.06.2025 14:12 Відповісти
І де тут новина?
Після відставки Залужного йде планове звільнення української теріторії від українців. Поки жодної осічки.
Але пан президент не бачить в цьому біди. Мабуть поан погоджений з усіма
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03.06.2025 14:13 Відповісти
Дивний заклик.
А де заклик до президента негайно змінити головнокомандувача? Я пом'ятаю як ця мар'яна день і ніч вимагала відставки Залужного, а тут ні пар із вуст.
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03.06.2025 14:17 Відповісти
Про фортифікації.
Де саме мар'яна їх побачила на рівні лінії суровікіна або щось з чимось порівнювати.
Судячи з подій після відставки Залужного їх наче зовсім ніде не має.
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03.06.2025 14:19 Відповісти
стерненко теж критикує владу та командування але у порівнянні з безуглою він не критикує, він лиже.
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03.06.2025 14:20 Відповісти
Немає там взагалі нічого, вити хочеться від всяких доповідей, де орки" заскочили на квадроциклах в село", це значить що там немає навіть сраної колючої проводки і мін.
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03.06.2025 14:21 Відповісти
100% - і винних , як завжди , немає ! А це означає , що це буде повторюватись весь час !
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03.06.2025 14:43 Відповісти
Орки як захоплюють якусь територію, одразу мінують, найбільш логічне рішення і завжди всі використовують у війнах, крім чомусь нас, десь чув відмазки, що це потім прийдеться розміновувати і тому не мінують, або є шанс відбити ту територію що втратили і тому наступну лінію не мінують..
Воно може і так але тенденція останніх місяців показує, що мало шансів повернути втрачене і мінування дещо сповільнить темпи захоплення орками нових ділянок.
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03.06.2025 15:21 Відповісти
Ооооо, з'явилася чучело!!!
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03.06.2025 15:05 Відповісти
29 березня 2024 року. Про хід будівництва, про те, чи буде Сумщина готова при необхідності відбити новий наступ армії Росії та чи всього вистачає будівельникам дізнавались кореспонденти Суспільного. Віднедавна працювати на об'єктах розпочали цілодобово та у вихідні, говорить начальник Сумської військової адміністрації Володимир Артюх. Там, де споруди зводяться в безпосередній близькості до кордону з РФ, працюють військові будівельники: "Гроші є, техніка є, не вистачає трошки часу, бо погода була, дощі, після зими земля дуже волога, тобто є обмеження. Аби закінчити роботи на Сумщині необхідно ще кілька тижнів. Декілька тижнів - це до 1 червня 2024 р. повнно бути все підготовлено. P.S. З резервного фонду держбюджету на фортифікаційні споруди у Сумській області було виділено 3 млрд. грн. Майже всі гроші були вкрадені через декілька львівьких прокладок. Ніхто не покараний.
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03.06.2025 15:27 Відповісти
 
 