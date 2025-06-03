Фортифікації на Сумщині підготовлені найгірше з усіх ризикових областей, - "слуга народу" Безугла

Нардепка "Слуги народу" Мар'яна Безугла заявила про погану підготовку фортифікацій у Сумській області.

Про це вона повідомила у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Курську операцію не використали для підготовки Сумщини до оборони. У самій Курській операції Сирський постійно намагається звинуватити Командувача ДШВ Скибюка і звільнити його, щоб поставити своїх у ДШВ та ще раз спробувати перетворити ДШВ на частину Сухопутних військ", - зазначила вона.

Водночас, за словами парламентарки, Сирський "максимально обмежує Драпатого" у Сухопутних військах.

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"Просто блокуючи як його організаційні, так і окремо бойові рішення як керівника східного фронту. Драпатий відповідає за оборону Донецької та Харківської областей. На Сумщині Драпатого немає. Надіятись мало на що: там постійно безлад і типові тупі жорстокі рішення Сирського з мікроменеджментом. Президент рішення не приймає. Проблеми поглиблюються.

Фортифікації підготовлені найгірше з усіх ризикових областей. Це вина як Генштабу ЗСУ, так і ОВА. ОВА очолював генерал Артюх, але його вдалося змістити надто пізно, — і то після скандалу щодо військових зборів у центрі міста, який мені довелося зробити публічним. Військове командування ж не понесло взагалі ніякої відповідальності!

Звісно, росіяни це все оцінили і вибрали найслабше місце", - розповіла Безугла.

Нардепка закликала громадян евакуюватися з прифронтових та потенційно прифронтових зон Сумщини.

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