Фортифікації на Сумщині підготовлені найгірше з усіх ризикових областей, - "слуга народу" Безугла
Нардепка "Слуги народу" Мар'яна Безугла заявила про погану підготовку фортифікацій у Сумській області.
Про це вона повідомила у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Курську операцію не використали для підготовки Сумщини до оборони. У самій Курській операції Сирський постійно намагається звинуватити Командувача ДШВ Скибюка і звільнити його, щоб поставити своїх у ДШВ та ще раз спробувати перетворити ДШВ на частину Сухопутних військ", - зазначила вона.
Водночас, за словами парламентарки, Сирський "максимально обмежує Драпатого" у Сухопутних військах.
"Просто блокуючи як його організаційні, так і окремо бойові рішення як керівника східного фронту. Драпатий відповідає за оборону Донецької та Харківської областей. На Сумщині Драпатого немає. Надіятись мало на що: там постійно безлад і типові тупі жорстокі рішення Сирського з мікроменеджментом. Президент рішення не приймає. Проблеми поглиблюються.
Фортифікації підготовлені найгірше з усіх ризикових областей. Це вина як Генштабу ЗСУ, так і ОВА. ОВА очолював генерал Артюх, але його вдалося змістити надто пізно, — і то після скандалу щодо військових зборів у центрі міста, який мені довелося зробити публічним. Військове командування ж не понесло взагалі ніякої відповідальності!
Звісно, росіяни це все оцінили і вибрали найслабше місце", - розповіла Безугла.
Нардепка закликала громадян евакуюватися з прифронтових та потенційно прифронтових зон Сумщини.
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Ну то й шо?
Зате стартові фінансові площадки для діточок та онучків підготовлені на диво!
В.А.Зеленский
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А де ця Безмозгла була до сих пір? Тримали в лікарні а вона тільки втекла і виявила недостачу в фортифікаціях.
При наступі на Вовчанськ кацапи використовували якісь приводи? Отож
Щоб НЕ побудувати оборонні споруди на Сумщині?
Сам zeЛідор, особисто, шарився по Сумщині, фоткався, гундосив. Він не вважав за потрібне перевірити стан фортифікацій?
Квітень 2025 року.
Все одно , окрім "обурювання" в інтернеті , ні на що не здатні ...
Факт злочинної бездіяльності, гончарука+шмигаля та групи держСекретарів з відповідними головами ОДА!?!?
Чому це пише Безумна, а не наші "фахові незалежні журналісти"? (на кшталт Бутусова)
І чому це піше зараз, через кілька тижнів після початку наступу Рашки, а не рік тому?!
Після відставки Залужного йде планове звільнення української теріторії від українців. Поки жодної осічки.
Але пан президент не бачить в цьому біди. Мабуть поан погоджений з усіма
А де заклик до президента негайно змінити головнокомандувача? Я пом'ятаю як ця мар'яна день і ніч вимагала відставки Залужного, а тут ні пар із вуст.
Де саме мар'яна їх побачила на рівні лінії суровікіна або щось з чимось порівнювати.
Судячи з подій після відставки Залужного їх наче зовсім ніде не має.
Воно може і так але тенденція останніх місяців показує, що мало шансів повернути втрачене і мінування дещо сповільнить темпи захоплення орками нових ділянок.