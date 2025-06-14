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Новини Будівництво фортифікацій на Сумщині
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Для будівництва фортифікаційних споруд на Сумщині залучать додаткові сили й засоби, - ОВА

Додаткові засоби залучать для зведення фортифікацій на Сумщині

Після аналізу поточної безпекової ситуації на Сумщині залучать додаткові сили й засоби для будівництва фортифікацій.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров за підсумками засідання Ради оборони області, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що під час засідання разом з військовим командуванням було проведено аналіз поточної безпекової ситуації та окреслили першочергові завдання для посилення обороноздатності Сумщини.

В ОВА розповіли, що на засіданні вирішили:

  • залучити додаткові сили й засоби для будівництва фортифікаційних споруд;
  • визначили шляхи укриття важливих об’єктів антидроновими сітками;
  • забезпечити пріоритетні потреби наших підрозділів на передових позиціях.

"Цього тижня нам вдалося залучити 8 мільйонів гривень для придбання дронів для підрозділів Збройних сил України, що боронять Сумський напрямок. Окремо розглянули питання підсилення протиповітряної оборони області. Визначили додаткові потреби наших ППО і спрямували кошти на закупівлю необхідного оснащення", - розповів очільник ОВА.

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Автор: 

будівництво (3031) Сумська область (3903) фортифікації (152)


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Топ коментарі
+23
Хотіли сказати - виділять "заднім числом" ще пару мільярдів, щоб покласти в папочки нові звіти про "укріплення"
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14.06.2025 01:34 Відповісти
+23
Виділять ,коли до Сум залишилось 20км???У кримінальному кодексу це поняття називається державна зрада!
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14.06.2025 06:24 Відповісти
+14
Цікаво як влада 3 роки роздуплялась якої глибини копати рів у Сумській області ..Зате в іншому що ми бачимо ? ТЦК і поліція викрадають чоловіків на вулицях ..Прокурори і судді живуть вуаля на 200К-300К зарплатні на місяць ..Ремонт вулиць і парканів повним ходом .Оновлення автопарків місцевих влад також викликає питання , а для чого це все - коли в нас війна ?
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14.06.2025 06:54 Відповісти
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Хотіли сказати - виділять "заднім числом" ще пару мільярдів, щоб покласти в папочки нові звіти про "укріплення"
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14.06.2025 01:34 Відповісти
Залучають додаткові сили для розпилу чергового бюджета
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14.06.2025 04:46 Відповісти
Грім не гряне - мужик не перехреститься. Це кругом така ситуація. Можливо пронесе,не пронесе - поспіхом,аврально треба будувати
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14.06.2025 05:24 Відповісти
ПОВНОВАЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ, ФУНКЦІЇ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Але самої відповідальності, так і немає, у тому Кабінеті міністрів, лиша одна галіматня! Тому і має Україна, такі наслідки!! Одна облуда!!
http://www.investplan.com.ua/pdf/7_2021/16.pdf
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14.06.2025 08:19 Відповісти
"Потрібні люди" вже готують кишені.
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14.06.2025 06:08 Відповісти
Виділять ,коли до Сум залишилось 20км???У кримінальному кодексу це поняття називається державна зрада!
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14.06.2025 06:24 Відповісти
Тут справа більше не в кілометрах а в часі.Хоча б півроку тому треба було це робити.
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14.06.2025 06:46 Відповісти
Справа в держзраді!!Видисть роботи по укріпленням почалась два роки назад.Накопали посеред полів траншей(щоб кацапам видніше було) і щось зліпили з говна і палок.Багато будматеріалу так і валяється по полям,бо гроші давно вкрали і а на роботи коштів нема .
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14.06.2025 07:59 Відповісти
Якби ж тільки на полях а то є ще й в низинах обабіч шляху, з маршрутки видно це все. Півтора роки тому син Федорченка "виграв" тендер на будівництво РОПу -40 млн гривень. З землі і паличок . Ці всі так звані фортифікації засипаються КАБами та іншим. Племінник жінки, дронщик, на межі Дніпропетровської області, трохи не на передку, в бліндажі, вчасно не забрали, прилетіло, засипало так що не змогли відкопати тіла і там вже орки.
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14.06.2025 09:23 Відповісти
Все саме так і було
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14.06.2025 09:24 Відповісти
Все як завжди.Під Києвом навіщось теж наліпили такого аж смішно,гроші пішли,хоча тут не треба.Аби було.А там де критично треба,ніхто не робить
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14.06.2025 10:13 Відповісти
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14.06.2025 06:32 Відповісти
Так "великий кормчий" же сказав що тут ЗСУ ************(!?) окупанта, значить треба його підтримати всілякою ахінеєю для його стада.
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14.06.2025 09:38 Відповісти
а ти **** сюди приїдь і сам потім розкажеш як воно,і так 60+ можуть мобілізуватися
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14.06.2025 10:48 Відповісти
Цікаво як влада 3 роки роздуплялась якої глибини копати рів у Сумській області ..Зате в іншому що ми бачимо ? ТЦК і поліція викрадають чоловіків на вулицях ..Прокурори і судді живуть вуаля на 200К-300К зарплатні на місяць ..Ремонт вулиць і парканів повним ходом .Оновлення автопарків місцевих влад також викликає питання , а для чого це все - коли в нас війна ?
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14.06.2025 06:54 Відповісти
Ви, з цими «викривальними викраденнями, службовцями ТЦК чоловіків на вулицях міст і сіл», уже мали змінити методичку! Так СтарШой начальник від московитів наголошував! Бо дуже загаджена вона, ця тема!
Щетельней, скиглити треба, із сльозою… Халтурите!!
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14.06.2025 07:45 Відповісти
8 мільонів на дрони і 54 мільони на засоби розгону людей(якби не розголос, не було б скасування, знайшли би і більше) - безсумнівні пріорітети "влади".
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14.06.2025 07:23 Відповісти
Приклад наслідків дій, групи осіб, в кабінеті міністрів України( КМУ), Секретаріату КМУ, ЦОВВ і ОДА, як нікчемної бездарності, некомпетентності і кругової безвідповідальності, яка граничить з саботажем та нанесенню шкоди національним інтересам України, витрачанні=розкраданні грошей, на так званих, «тендерних процедурах» з закупівлі відповідни послуг щодо спорудження інженерних споруд в інтересах захисту територіальної цілісності держави Україна!
Сидять в Уряді за столом: Прем'єр міністр, міністр КМУ, міністри ЦОВВ, десятки Держсекретарів, смиренно лупають очима, про щось за Регламентом КМУ ритмічно голосують, і як наслідок, їх «премудрих» дій, з'являється рішення Уряду!! Через недовгий час, воно виявляється, як нікчемним, а іноді, і злочинним для України, зокрема тепер, і на Сумщині!! І так, ота група дивних мудрил, в Урядовому кварталі, так нічого КОРИСНОГО, не робить, отримуючи лише записи у свої трудові книжки та грошові виплати з численними накрутками!!
А Українці на фронті, власним життям і кров'ю, виправляють наслідки дій=рішень цих мудрил, на заброньованих посадах в тилу!!
Хто ж їх, таких «необхідних та фахових», і так расзаджуєтна посади, щоб Україна і Українці, мали ось такий результат???
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14.06.2025 07:38 Відповісти
Якого ще будівництва?!
Зелені відрапортували, що всі фортифікації збудовані й готові до бою!
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14.06.2025 08:09 Відповісти
Ніна Южаніна розповіла про те, "як" вони збудовані, і тепер повії з ДБР воюють з її дітьми та онуками.
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14.06.2025 08:28 Відповісти
Репресивний апарат зеленківщини покарає кожного, хто скаже хоч слово проти чити Зеленських! Ось так правда в Україні, ось так Україна програє війну!
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14.06.2025 08:34 Відповісти
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14.06.2025 08:29 Відповісти
Ще не все сіпізділі? А що робили поки під Суджою були , чому не будували , стратєги блд?
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14.06.2025 08:50 Відповісти
будували,навіт відзвітували,а потім розсмокталося,більш як 4лярди миші згризли
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14.06.2025 10:51 Відповісти
У нас тут місцевість перетнута, об'їхали ярками ці ВОПи і РОПи та і все. Тут треба більш щільну оборону але кажуть немає бійців хоча на невеликій відстані від району бойових дій їх багато.
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14.06.2025 09:34 Відповісти
а може просто розпочнемо ?
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14.06.2025 11:44 Відповісти
Чергове про€бали,але злити ze Суми і область НЕ ВДАЛОСЯ.
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14.06.2025 13:07 Відповісти
 
 