Для будівництва фортифікаційних споруд на Сумщині залучать додаткові сили й засоби, - ОВА

Після аналізу поточної безпекової ситуації на Сумщині залучать додаткові сили й засоби для будівництва фортифікацій.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров за підсумками засідання Ради оборони області, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що під час засідання разом з військовим командуванням було проведено аналіз поточної безпекової ситуації та окреслили першочергові завдання для посилення обороноздатності Сумщини.

В ОВА розповіли, що на засіданні вирішили:

залучити додаткові сили й засоби для будівництва фортифікаційних споруд;

визначили шляхи укриття важливих об’єктів антидроновими сітками;

забезпечити пріоритетні потреби наших підрозділів на передових позиціях.

"Цього тижня нам вдалося залучити 8 мільйонів гривень для придбання дронів для підрозділів Збройних сил України, що боронять Сумський напрямок. Окремо розглянули питання підсилення протиповітряної оборони області. Визначили додаткові потреби наших ППО і спрямували кошти на закупівлю необхідного оснащення", - розповів очільник ОВА.

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