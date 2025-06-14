Для будівництва фортифікаційних споруд на Сумщині залучать додаткові сили й засоби, - ОВА
Після аналізу поточної безпекової ситуації на Сумщині залучать додаткові сили й засоби для будівництва фортифікацій.
Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров за підсумками засідання Ради оборони області, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що під час засідання разом з військовим командуванням було проведено аналіз поточної безпекової ситуації та окреслили першочергові завдання для посилення обороноздатності Сумщини.
В ОВА розповіли, що на засіданні вирішили:
- залучити додаткові сили й засоби для будівництва фортифікаційних споруд;
- визначили шляхи укриття важливих об’єктів антидроновими сітками;
- забезпечити пріоритетні потреби наших підрозділів на передових позиціях.
"Цього тижня нам вдалося залучити 8 мільйонів гривень для придбання дронів для підрозділів Збройних сил України, що боронять Сумський напрямок. Окремо розглянули питання підсилення протиповітряної оборони області. Визначили додаткові потреби наших ППО і спрямували кошти на закупівлю необхідного оснащення", - розповів очільник ОВА.
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Але самої відповідальності, так і немає, у тому Кабінеті міністрів, лиша одна галіматня! Тому і має Україна, такі наслідки!! Одна облуда!!
http://www.investplan.com.ua/pdf/7_2021/16.pdf
Щетельней, скиглити треба, із сльозою… Халтурите!!
Сидять в Уряді за столом: Прем'єр міністр, міністр КМУ, міністри ЦОВВ, десятки Держсекретарів, смиренно лупають очима, про щось за Регламентом КМУ ритмічно голосують, і як наслідок, їх «премудрих» дій, з'являється рішення Уряду!! Через недовгий час, воно виявляється, як нікчемним, а іноді, і злочинним для України, зокрема тепер, і на Сумщині!! І так, ота група дивних мудрил, в Урядовому кварталі, так нічого КОРИСНОГО, не робить, отримуючи лише записи у свої трудові книжки та грошові виплати з численними накрутками!!
А Українці на фронті, власним життям і кров'ю, виправляють наслідки дій=рішень цих мудрил, на заброньованих посадах в тилу!!
Хто ж їх, таких «необхідних та фахових», і так расзаджуєтна посади, щоб Україна і Українці, мали ось такий результат???
Зелені відрапортували, що всі фортифікації збудовані й готові до бою!