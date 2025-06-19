7 650 8
Збита крилата ракета РФ із 480-кг бойовою частиною впала посеред поля на Сумщині. ФОТО
На Сумщині збита російська крилата ракета впала посеред поля і не вибухнула.
Про це повідомив Департамент комунікації Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.
Мобільна група управління вибухотехнічної служби поліції прибула на місце, щоб її знешкоджувати.
"Провівши огляд пошкодженого корпусу ракети, вибухотехніки поліції встановили, що її 480-кілограмова бойова частина фугасно-уламкової дії є надзвичайно небезпечною та не підлягає транспортуванню. Поліцейські вибухотехніки знешкодили бойову частину на місці, і лише тоді вивезли вибухівку для знищення шляхом підриву на спеціально відведеному майданчику", - йдеться в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Яр Холодний
показати весь коментар19.06.2025 10:37 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Влад #584963
показати весь коментар19.06.2025 10:41 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Яр Холодний
показати весь коментар19.06.2025 10:48 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Влад #584963
показати весь коментар19.06.2025 10:55 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Alex O #513819
показати весь коментар19.06.2025 10:55 Відповісти Мені подобається 14 Посилання
Григорий Бондаренко #527937
показати весь коментар19.06.2025 11:09 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
MrStepanovM
показати весь коментар19.06.2025 11:31 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Володимир Логойда
показати весь коментар19.06.2025 11:25 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль