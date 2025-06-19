УКР
Збита крилата ракета РФ із 480-кг бойовою частиною впала посеред поля на Сумщині. ФОТО

На Сумщині збита російська крилата ракета впала посеред поля і не вибухнула.

Про це повідомив Департамент комунікації Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

Мобільна група управління вибухотехнічної служби поліції прибула на місце, щоб її знешкоджувати.

"Провівши огляд пошкодженого корпусу ракети, вибухотехніки поліції встановили, що її 480-кілограмова бойова частина фугасно-уламкової дії є надзвичайно небезпечною та не підлягає транспортуванню. Поліцейські вибухотехніки знешкодили бойову частину на місці, і лише тоді вивезли вибухівку для знищення шляхом підриву на спеціально відведеному майданчику", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Рашисти просунулися на Сумщині та Донеччині, - DeepState. МАПИ

Крилата ракета впала у полі на Сумщині
Крилата ракета впала у полі на Сумщині

Не в одному місці так падають... Тільки, частіше, при падінні, вибухають - хоч і посеред поля...
19.06.2025 10:37 Відповісти
щось дуже схоже на корейську,з самої їх появи вже казали що багато браку навіть при прильотах,а тут ще й збили
19.06.2025 10:41 Відповісти
Корейці (поки що), крилатих ракет не передають... Передають балістичні - практично, копії "Іскандерів"...
19.06.2025 10:48 Відповісти
можливо..
19.06.2025 10:55 Відповісти
Нашу кукурудзу шкода (( Краще б та ракета при старті над курськими ******* на голови любителів х#йла впала. А нашим ППО усе одно безмежна подяка.
19.06.2025 10:55 Відповісти
з язика стягнили.. теж за рослини стало боляче... ну, кукурудза відновиться, а падла не долетіла
19.06.2025 11:09 Відповісти
добре що кукуруза а не ячмінь...а в серпні ще й пшениця
19.06.2025 11:31 Відповісти
Для чого ризикувати життями саперів ? Підірвіть її дистанційно і все - це ж поле . . .
