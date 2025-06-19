Збита крилата ракета РФ із 480-кг бойовою частиною впала посеред поля на Сумщині. ФОТО

На Сумщині збита російська крилата ракета впала посеред поля і не вибухнула.

Про це повідомив Департамент комунікації Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

Мобільна група управління вибухотехнічної служби поліції прибула на місце, щоб її знешкоджувати.

"Провівши огляд пошкодженого корпусу ракети, вибухотехніки поліції встановили, що її 480-кілограмова бойова частина фугасно-уламкової дії є надзвичайно небезпечною та не підлягає транспортуванню. Поліцейські вибухотехніки знешкодили бойову частину на місці, і лише тоді вивезли вибухівку для знищення шляхом підриву на спеціально відведеному майданчику", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Рашисти просунулися на Сумщині та Донеччині, - DeepState. МАПИ



