Оккупанты ударили дронами по Сумской области: погибла женщина, горели дома. ФОТО

Накануне вечером войска РФ в очередной раз атаковали территорию Сумской области с применением ударных дронов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОГА.

Как отмечается, вчера вечером россияне атаковали село Свеской громады четырьмя ударными БпЛА. В результате попаданий сгорели жилые дома. Погибла 78-летняя женщина.

"В результате прямых попаданий российских дронов мгновенно загорелись три жилых дома - остановить огонь в них было невозможно. Спасателям удалось не допустить распространения пламени на соседние дома", - добавили в ОГА.

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Также после массированной атаки по Шосткинской громаде к медикам обратились двое местных жителей. В госпитализации не нуждались - помощь оказали амбулаторно.