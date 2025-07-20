Оккупанты ударили дронами по Сумской области: погибла женщина, горели дома. ФОТО
Накануне вечером войска РФ в очередной раз атаковали территорию Сумской области с применением ударных дронов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОГА.
Как отмечается, вчера вечером россияне атаковали село Свеской громады четырьмя ударными БпЛА. В результате попаданий сгорели жилые дома. Погибла 78-летняя женщина.
"В результате прямых попаданий российских дронов мгновенно загорелись три жилых дома - остановить огонь в них было невозможно. Спасателям удалось не допустить распространения пламени на соседние дома", - добавили в ОГА.
Также после массированной атаки по Шосткинской громаде к медикам обратились двое местных жителей. В госпитализации не нуждались - помощь оказали амбулаторно.
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