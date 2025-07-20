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Новини Евакуація з прикордоння Сумщини
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Понад 60 людей, зокрема 10 дітей, евакуювали за тиждень із прикордоння Сумщини

Евакуація на Сумщині

За цей тиждень із трьох районів Сумської області евакуювалися понад 60 людей, серед них 10 - діти.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, йдеться про мешканців Великописарівської, Білопільської, Річківської, Ворожбянської, Глухівської та Середино-Будської громад.

Також повідомляється, що наразі евакуації підпадають 213 населених пунктів у 18 громадах області, які постійно обстрілює російська армія.

"Ми продовжуємо допомагати всім, хто ухвалює рішення залишити небезпечні населені пункти. На безпечніших територіях люди можуть звернутися до транзитного центру, отримати базову гуманітарну, медичну, психологічну допомогу, оформити виплати та дізнатися про варіанти розселення", - додав Григоров.

Також читайте: Понад 50 мешканців, з них 10 дітей евакуювали за добу із Сумщини, - ОВА

Автор: 

Сумська область (4033) евакуація (2369)


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