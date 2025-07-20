Более 60 человек, в том числе 10 детей, эвакуировали за неделю из приграничных районов Сумской области

За эту неделю из трех районов Сумской области эвакуировались более 60 человек, среди них 10 - дети.

Об этом сообщил начальник Сумской ОГА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, речь идет о жителях Великописаревской, Белопольской, Речковской, Ворожбянской, Глуховской и Середино-Будской громад.

Также сообщается, что сейчас эвакуации подпадают 213 населенных пунктов в 18 громадах области, которые постоянно обстреливает российская армия.

"Мы продолжаем помогать всем, кто принимает решение покинуть опасные населенные пункты. На более безопасных территориях люди могут обратиться в транзитный центр, получить базовую гуманитарную, медицинскую, психологическую помощь, оформить выплаты и узнать о вариантах расселения", - добавил Григоров.

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