Более 50 жителей, из них 10 детей, эвакуировали за сутки с Сумщины, - ОГА

За последние сутки из опасных территорий Сумщины эвакуировали более 50 жителей, из них 10 детей.

Об этом в соцсети фейсбук сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.

"За последние сутки на Сумщине из опасных территорий эвакуировались более 50 жителей, из них 10 детей. Это жители Сумского, Шосткинского и Ахтырского районов", - рассказал чиновник.

Всего на Сумщине подлежат эвакуации 213 населенных пунктов в 18 громадах. Более 60% уже эвакуировались. Однако еще более 35 тысяч человек остаются в зонах постоянной угрозы.

Григоров добавил, что враг целенаправленно ежедневно терроризирует приграничье Сумщины. Он призвал жителей территорий, в которых продолжается эвакуация, не медлить и выезжать в безопасные места.

Ранее в ГПСУ сообщили, что сейчас ситуация на границе Сумщины является тяжелой, оккупанты продолжают давить, в частности в направлении Юнаковской и Хотинской громад.

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