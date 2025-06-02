Понад 50 мешканців, з них 10 дітей евакуювали за добу із Сумщини, - ОВА

За останню добу з небезпечних територій Сумської області евакуювали понад 50 мешканців, з них 10 дітей.

Про це в соцмережі фейсбук повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.

"За останню добу на Сумщині з небезпечних територій евакуювалися понад 50 мешканців, із них 10 дітей. Це жителі Сумського, Шосткинського та Охтирського районів", - розповів посадовець.

Загалом на Сумщині підлягають евакуації 213 населених пунктів у 18 громадах. Понад 60% уже евакуювалися. Однак ще понад 35 тисяч людей залишаються в зонах постійної загрози.

Григоров додав, що ворог цілеспрямовано щодня тероризує прикордоння Сумщини. Він закликав мешканців територій, в яких триває евакуація, не зволікати та виїжджати до безпечних місць.

Раніше у ДПСУ повідомили, що наразі ситуація на прикордонні Сумщини є важкою, окупанти продовжують тиснути, зокрема у напрямку Юнаківської та Хотінської громад.

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