Понад 100 жителів уже виїхали з прикордоння Сумщини, де сьогодні оголосили обов’язкову евакуацію, - ОВА

Із 11 прикордонних сіл Сумського району, у яких сьогодні, 31 травня, оголосили обов’язкову евакуацію, вже виїхали 111 мешканців.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, йдеться про села Річківської, Білопільської, Ворожбянської та Миколаївської громад.

"На сьогодні в цих населених пунктах проживають понад 2800 людей, із них 367 – діти. Евакуаційні групи обходять домогосподарства, спілкуються з мешканцями, пояснюють деталі, допомагають із підготовкою до виїзду. Рішення залишити дім непросте, але необхідне. Постійна загроза життю з боку ворога не дозволяє зволікати", - йдеться в повідомленні.

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В ОВА зауважили, що для тих, хто потребує допомоги з евакуацією, передбачені: транспорт, тимчасове розміщення, гуманітарна підтримка та соціальні виплати.

"Закликаю мешканців цих та інших населених пунктів, звідки проводиться евакуація, не залишатися на небезпечних територіях. Збереження життя та здоровʼя – головний пріоритет", - додав Григоров.

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