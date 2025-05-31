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Новини Евакуація з прикордоння Сумщини
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Понад 100 жителів уже виїхали з прикордоння Сумщини, де сьогодні оголосили обов’язкову евакуацію, - ОВА

Евакуація на Сумщині

Із 11 прикордонних сіл Сумського району, у яких сьогодні, 31 травня, оголосили обов’язкову евакуацію, вже виїхали 111 мешканців.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, йдеться про села Річківської, Білопільської, Ворожбянської та Миколаївської громад.

"На сьогодні в цих населених пунктах проживають понад 2800 людей, із них 367 – діти. Евакуаційні групи обходять домогосподарства, спілкуються з мешканцями, пояснюють деталі, допомагають із підготовкою до виїзду. Рішення залишити дім непросте, але необхідне. Постійна загроза життю з боку ворога не дозволяє зволікати", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Оголошено обов’язкову евакуацію жителів 11 населених пунктів Сумського району, - ОВА

В ОВА зауважили, що для тих, хто потребує допомоги з евакуацією, передбачені: транспорт, тимчасове розміщення, гуманітарна підтримка та соціальні виплати.

"Закликаю мешканців цих та інших населених пунктів, звідки проводиться евакуація, не залишатися на небезпечних територіях. Збереження життя та здоровʼя – головний пріоритет", - додав Григоров.

Читайте: Понад 500 осіб вивезли за тиждень з прикордоння Сумщини. Фіксуються численні відмови від евакуації, - ОВА

Автор: 

Сумська область (3831) евакуація (2339)


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Повертайте В.Ф. Залужного.
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31.05.2025 19:06 Відповісти
Це такий має бути вираз обличчя Головнокомандувача, коли він доповідає про успіхи Української Армії?...
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31.05.2025 19:17 Відповісти
Сирський назвав кількість уражених цілей на території росії
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31.05.2025 19:19 Відповісти
 
 