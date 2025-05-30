Понад 500 осіб вивезли за тиждень з прикордоння Сумщини. Фіксуються численні відмови від евакуації, - ОВА

Із 18 прикордонних громадах області за тиждень евакуювали понад 500 осіб.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров під час телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

Так, він розповів, що тривають всі необхідні заходи для евакуації мирного населення з небезпечних територій.

Наразі під евакуацію підпадають 202 населені пункти у 18 прикордонних громадах чотирьох районів Сумщини. За останній тиждень евакуювали понад 500 осіб, з них 51 – за минулу добу.

Зазначається, що евакуацію організовують ДСНС, поліція, органи влади, волонтери та громадські організації.

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"Фіксуємо численні письмові відмови від евакуації. Люди не хочуть залишати свої домівки, та ми продовжуємо переконувати їх: зараз головне – зберегти життя", - зауважив Григоров.

За його словами, на сьогодні ворог намагається проводити наступальні дії на прикордонні. Ситуація складна, але залишається під контролем Збройних Сил України та усіх складових сил оборони.

За даними ОВА, за минулу добу, на щастя, немає загиблих і постраждалих. Ворог б’є по житлових будинках, цивільній інфраструктурі, промислових об’єктах. Є пошкодження. Тривають роботи з відновлення.

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