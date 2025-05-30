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Новини Евакуація з прикордоння Сумщини
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Понад 500 осіб вивезли за тиждень з прикордоння Сумщини. Фіксуються численні відмови від евакуації, - ОВА

Евакуація із прикордоння Сумщини

Із 18 прикордонних громадах області за тиждень евакуювали понад 500 осіб.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров під час телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

Так, він розповів, що тривають всі необхідні заходи для евакуації мирного населення з небезпечних територій.

Наразі під евакуацію підпадають 202 населені пункти у 18 прикордонних громадах чотирьох районів Сумщини. За останній тиждень евакуювали понад 500 осіб, з них 51 – за минулу добу.

Зазначається, що евакуацію організовують ДСНС, поліція, органи влади, волонтери та громадські організації.

Також читайте: Ситуація на кордоні із Сумщиною: контрольована, евакуація триває

"Фіксуємо численні письмові відмови від евакуації. Люди не хочуть залишати свої домівки, та ми продовжуємо переконувати їх: зараз головне – зберегти життя", - зауважив Григоров.

За його словами, на сьогодні ворог намагається проводити наступальні дії на прикордонні. Ситуація складна, але залишається під контролем Збройних Сил України та усіх складових сил оборони.

За даними ОВА, за минулу добу, на щастя, немає загиблих і постраждалих. Ворог б’є по житлових будинках, цивільній інфраструктурі, промислових об’єктах. Є пошкодження. Тривають роботи з відновлення.

Дивіться: Окупанти накопичили достатньо сил у Курській області, щоб здійснити спробу наступу на Сумщину, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

Автор: 

Сумська область (3828) евакуація (2336)


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ЯКІ ЩЕ ВІДМОВИ? - тобто від мобілізації відмовитись не можна, а дарувати моб ресурс ворогу - там будь-ласка. Шо за шиза?
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30.05.2025 19:52 Відповісти
Тобто, твоїми словами це означає - гарматне м'ясо самім потрібно, ти ба, ворогу віддавати
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30.05.2025 20:06 Відповісти
Бої тривають поблизу населених пунктів Хотінської та Юнаківської громад. Водночас російській армії вдалося закріпитися в низці сіл, які минулого тижня ще перебували в «сірій зоні». На думку експертів, РФ на Сумщині відпрацьовує тактику піхотних штурмів без залучення важкої техніки, натомість випалює все масованими ударами та безпілотниками.

Якщо станеться захоплення Юнаківки, тоді Суми можуть забити fpv-дронами.
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30.05.2025 19:52 Відповісти
У зоні ураження російськими FPV-дронами вже перебувають кілька міст на сході України - зокрема Костянтинівка, Покровськ, Мирноград, Куп'янськ. Зараз це - один із найефективніших і найдешевших засобів ураження.
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30.05.2025 19:54 Відповісти
А наші не можуть випалювати прикордоння?
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30.05.2025 20:05 Відповісти
Запоріжжя , Херсон, Хврків теж , але про це не говорить ніхто.
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30.05.2025 20:16 Відповісти
202 населенні пункти в результаті курської операції вже потужно і незламно, як казав колишній комік і сьогочасний гідрант, "бездарно просрали".
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30.05.2025 19:54 Відповісти
Хай Зєлька зніме і покаже відмовникам відосики на що перетворюються окуповані ворогом населені пункти України,а не свою пику показує на телемарафоні та читає кимось написані для нього тексти з телесуфлера.
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30.05.2025 20:08 Відповісти
 
 