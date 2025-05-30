Более 500 человек вывезли за неделю из приграничных районов Сумщины. Фиксируются многочисленные отказы от эвакуации, - ОВА
Из 18 приграничных громад области за неделю эвакуировали более 500 человек.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров во время телемарафона, передает Цензор.НЕТ.
В частности, он рассказал, что продолжаются все необходимые меры для эвакуации мирного населения из опасных территорий.
Сейчас под эвакуацию подпадают 202 населенных пункта в 18 приграничных громадах четырех районов Сумщины. За последнюю неделю эвакуировали более 500 человек, из них 51 - за минувшие сутки.
Отмечается, что эвакуацию организуют ГСЧС, полиция, органы власти, волонтеры и общественные организации.
"Фиксируем многочисленные письменные отказы от эвакуации. Люди не хотят покидать свои дома, и мы продолжаем убеждать их: сейчас главное - сохранить жизнь", - отметил Григоров.
По его словам, на сегодня враг пытается проводить наступательные действия на границе. Ситуация сложная, но остается под контролем Вооруженных сил Украины и всех составляющих сил обороны.
По данным ОВА, за прошедшие сутки, к счастью, нет погибших и пострадавших. Враг бьет по жилым домам, гражданской инфраструктуре, промышленным объектам. Есть повреждения. Продолжаются работы по восстановлению.
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