Более 500 человек вывезли за неделю из приграничных районов Сумщины. Фиксируются многочисленные отказы от эвакуации, - ОВА

Из 18 приграничных громад области за неделю эвакуировали более 500 человек.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров во время телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

В частности, он рассказал, что продолжаются все необходимые меры для эвакуации мирного населения из опасных территорий.

Сейчас под эвакуацию подпадают 202 населенных пункта в 18 приграничных громадах четырех районов Сумщины. За последнюю неделю эвакуировали более 500 человек, из них 51 - за минувшие сутки.

Отмечается, что эвакуацию организуют ГСЧС, полиция, органы власти, волонтеры и общественные организации.

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"Фиксируем многочисленные письменные отказы от эвакуации. Люди не хотят покидать свои дома, и мы продолжаем убеждать их: сейчас главное - сохранить жизнь", - отметил Григоров.

По его словам, на сегодня враг пытается проводить наступательные действия на границе. Ситуация сложная, но остается под контролем Вооруженных сил Украины и всех составляющих сил обороны.

По данным ОВА, за прошедшие сутки, к счастью, нет погибших и пострадавших. Враг бьет по жилым домам, гражданской инфраструктуре, промышленным объектам. Есть повреждения. Продолжаются работы по восстановлению.

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