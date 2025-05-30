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Новости Эвакуация из приграничья Сумщины
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Более 500 человек вывезли за неделю из приграничных районов Сумщины. Фиксируются многочисленные отказы от эвакуации, - ОВА

Эвакуация из приграничных районов Сумской области

Из 18 приграничных громад области за неделю эвакуировали более 500 человек.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров во время телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

В частности, он рассказал, что продолжаются все необходимые меры для эвакуации мирного населения из опасных территорий.

Сейчас под эвакуацию подпадают 202 населенных пункта в 18 приграничных громадах четырех районов Сумщины. За последнюю неделю эвакуировали более 500 человек, из них 51 - за минувшие сутки.

Отмечается, что эвакуацию организуют ГСЧС, полиция, органы власти, волонтеры и общественные организации.

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"Фиксируем многочисленные письменные отказы от эвакуации. Люди не хотят покидать свои дома, и мы продолжаем убеждать их: сейчас главное - сохранить жизнь", - отметил Григоров.

По его словам, на сегодня враг пытается проводить наступательные действия на границе. Ситуация сложная, но остается под контролем Вооруженных сил Украины и всех составляющих сил обороны.

По данным ОВА, за прошедшие сутки, к счастью, нет погибших и пострадавших. Враг бьет по жилым домам, гражданской инфраструктуре, промышленным объектам. Есть повреждения. Продолжаются работы по восстановлению.

Смотрите: Оккупанты накопили достаточно сил в Курской области, чтобы осуществить попытку наступления на Сумщину, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Автор: 

Сумская область (3277) эвакуация (2096)


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Топ комментарии
+6
202 населенні пункти в результаті курської операції вже потужно і незламно, як казав колишній комік і сьогочасний гідрант, "бездарно просрали".
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30.05.2025 19:54
+3
ЯКІ ЩЕ ВІДМОВИ? - тобто від мобілізації відмовитись не можна, а дарувати моб ресурс ворогу - там будь-ласка. Шо за шиза?
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30.05.2025 19:52
+1
Тобто, твоїми словами це означає - гарматне м'ясо самім потрібно, ти ба, ворогу віддавати
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30.05.2025 20:06
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ЯКІ ЩЕ ВІДМОВИ? - тобто від мобілізації відмовитись не можна, а дарувати моб ресурс ворогу - там будь-ласка. Шо за шиза?
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30.05.2025 19:52 Ответить
Тобто, твоїми словами це означає - гарматне м'ясо самім потрібно, ти ба, ворогу віддавати
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30.05.2025 20:06 Ответить
Бої тривають поблизу населених пунктів Хотінської та Юнаківської громад. Водночас російській армії вдалося закріпитися в низці сіл, які минулого тижня ще перебували в «сірій зоні». На думку експертів, РФ на Сумщині відпрацьовує тактику піхотних штурмів без залучення важкої техніки, натомість випалює все масованими ударами та безпілотниками.

Якщо станеться захоплення Юнаківки, тоді Суми можуть забити fpv-дронами.
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30.05.2025 19:52 Ответить
У зоні ураження російськими FPV-дронами вже перебувають кілька міст на сході України - зокрема Костянтинівка, Покровськ, Мирноград, Куп'янськ. Зараз це - один із найефективніших і найдешевших засобів ураження.
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30.05.2025 19:54 Ответить
А наші не можуть випалювати прикордоння?
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30.05.2025 20:05 Ответить
Запоріжжя , Херсон, Хврків теж , але про це не говорить ніхто.
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30.05.2025 20:16 Ответить
202 населенні пункти в результаті курської операції вже потужно і незламно, як казав колишній комік і сьогочасний гідрант, "бездарно просрали".
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30.05.2025 19:54 Ответить
Хай Зєлька зніме і покаже відмовникам відосики на що перетворюються окуповані ворогом населені пункти України,а не свою пику показує на телемарафоні та читає кимось написані для нього тексти з телесуфлера.
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30.05.2025 20:08 Ответить
А ми ще сміємося з жидівської жадібності(якщо ці ,звичайно ,не приховані кандидати програми "хачу к сваім"(
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30.05.2025 20:36 Ответить
Ну що довбойоби ,догралися зі своєю "курською операцією " дорого обійдеться україням ця зєліно- сирниківська авантюра ,але цього їм показалось замало ,то вони ще полізли в білгородську область .
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30.05.2025 20:52 Ответить
😢
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30.05.2025 21:11 Ответить
 
 