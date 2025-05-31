Более 100 жителей уже выехали из приграничных районов Сумщины, где сегодня объявили обязательную эвакуацию, - ОГА
Из 11 приграничных сел Сумского района, в которых сегодня, 31 мая, объявили обязательную эвакуацию, уже выехали 111 жителей.
Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, речь идет о селах Речковской, Белопольской, Ворожбянской и Николаевской громад.
"На сегодня в этих населенных пунктах проживают более 2800 человек, из них 367 - дети. Эвакуационные группы обходят домохозяйства, общаются с жителями, объясняют детали, помогают с подготовкой к выезду. Решение покинуть дом непростое, но необходимое. Постоянная угроза жизни со стороны врага не позволяет медлить", - говорится в сообщении.
В ОВА отметили, что для тех, кто нуждается в помощи с эвакуацией, предусмотрены: транспорт, временное размещение, гуманитарная поддержка и социальные выплаты.
"Призываю жителей этих и других населенных пунктов, откуда проводится эвакуация, не оставаться на опасных территориях. Сохранение жизни и здоровья - главный приоритет", - добавил Григоров.
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