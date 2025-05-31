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Новости Эвакуация из приграничья Сумщины
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Более 100 жителей уже выехали из приграничных районов Сумщины, где сегодня объявили обязательную эвакуацию, - ОГА

Эвакуация в Сумской области

Из 11 приграничных сел Сумского района, в которых сегодня, 31 мая, объявили обязательную эвакуацию, уже выехали 111 жителей.

Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, речь идет о селах Речковской, Белопольской, Ворожбянской и Николаевской громад.

"На сегодня в этих населенных пунктах проживают более 2800 человек, из них 367 - дети. Эвакуационные группы обходят домохозяйства, общаются с жителями, объясняют детали, помогают с подготовкой к выезду. Решение покинуть дом непростое, но необходимое. Постоянная угроза жизни со стороны врага не позволяет медлить", - говорится в сообщении.

Также читайте: Объявлена обязательная эвакуация жителей 11 населенных пунктов Сумского района, - ОГА

В ОВА отметили, что для тех, кто нуждается в помощи с эвакуацией, предусмотрены: транспорт, временное размещение, гуманитарная поддержка и социальные выплаты.

"Призываю жителей этих и других населенных пунктов, откуда проводится эвакуация, не оставаться на опасных территориях. Сохранение жизни и здоровья - главный приоритет", - добавил Григоров.

Читайте: Более 500 человек вывезли за неделю с приграничья Сумщины. Фиксируются многочисленные отказы от эвакуации, - ОВА

Автор: 

Сумская область (3282) эвакуация (2099)


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Топ комментарии
+7
Це такий має бути вираз обличчя Головнокомандувача, коли він доповідає про успіхи Української Армії?...
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31.05.2025 19:17
+5
Про це Зеленский черговому лайновідосику хвалитись не буде.
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31.05.2025 19:41
+2
А де передбачено тимчасове розміщення і на скільки? У 2022 році розміщували на 3 доби у спортзалах разом з циганами. Через 3 доби люди їхали за кордон. Good bye, my love.
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31.05.2025 20:16
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Це такий має бути вираз обличчя Головнокомандувача, коли він доповідає про успіхи Української Армії?...
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31.05.2025 19:17 Ответить
Сирський назвав кількість уражених цілей на території росії
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31.05.2025 19:19 Ответить
Про це Зеленский черговому лайновідосику хвалитись не буде.
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31.05.2025 19:41 Ответить
Он више етава...
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31.05.2025 19:58 Ответить
А де передбачено тимчасове розміщення і на скільки? У 2022 році розміщували на 3 доби у спортзалах разом з циганами. Через 3 доби люди їхали за кордон. Good bye, my love.
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31.05.2025 20:16 Ответить
А цыгане в спортзалах откуда? Они заводятся там где скопление людей?
А 3-е суток -это карантин? Без него за кордон не выпускают? Сколько вас свистунов-теоретиков.
2 месяца жил в гимназии Дрогобыча. На поддонах в кабинете украинского языка. Цыган не было. Може потом завелись?
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31.05.2025 20:36 Ответить
У мене трохи пожив пенсіонер з Луганщини після того, як у спортзалі перевищив ліміт у 3 доби. Поїхав до Молдови.
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31.05.2025 21:43 Ответить
 
 