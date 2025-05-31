Объявлена обязательная эвакуация жителей 11 населенных пунктов Сумского района, - ОВА

Начальник Сумской ОВА Олег Григоров подписал распоряжение об обязательной эвакуации жителей еще 11 населенных пунктов Сумского района.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОВА.

Как отмечается, решение принято с учетом постоянной угрозы жизни гражданского населения в результате обстрелов приграничных громад.

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Эвакуация проводится из таких населенных пунктов:

Горобовка (Речковская сельская громада);

Штановка, Вороновка, Янченки (Белопольская городская громада);

Цымбаловка, Шкуратовка (Ворожбянская городская громада);

Кровное, Николаевка, Рудновка, Спасское, Капитановка (Николаевская сельская громада).

"Всем, кто нуждается в помощи, предоставляется транспорт, гуманитарная помощь, временное размещение и социальные выплаты", - отмечают в ОВА.

Контакт эвакуационного штаба в Сумском районе: 050 650 70 83

"Призываем жителей не медлить с решением об эвакуации. Оставаться в зоне постоянной опасности - прямая угроза вашей жизни и здоровью. На сегодня под обязательную эвакуацию подпадают 213 населенных пунктов Сумской области", - отмечает глава региона.