Объявлена обязательная эвакуация жителей 11 населенных пунктов Сумского района, - ОВА
Начальник Сумской ОВА Олег Григоров подписал распоряжение об обязательной эвакуации жителей еще 11 населенных пунктов Сумского района.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОВА.
Как отмечается, решение принято с учетом постоянной угрозы жизни гражданского населения в результате обстрелов приграничных громад.
Эвакуация проводится из таких населенных пунктов:
- Горобовка (Речковская сельская громада);
- Штановка, Вороновка, Янченки (Белопольская городская громада);
- Цымбаловка, Шкуратовка (Ворожбянская городская громада);
- Кровное, Николаевка, Рудновка, Спасское, Капитановка (Николаевская сельская громада).
"Всем, кто нуждается в помощи, предоставляется транспорт, гуманитарная помощь, временное размещение и социальные выплаты", - отмечают в ОВА.
Контакт эвакуационного штаба в Сумском районе: 050 650 70 83
"Призываем жителей не медлить с решением об эвакуации. Оставаться в зоне постоянной опасности - прямая угроза вашей жизни и здоровью. На сегодня под обязательную эвакуацию подпадают 213 населенных пунктов Сумской области", - отмечает глава региона.
Топ комментарии
+34 Oleg Zaporogec
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оборонних споруд нема, прикордонники на західному кордоні, кацапи ходять де хочуть.
просто жесть як це очевидно і кожен день ще очевидеіше😡
2019 рік це сокира яку пуйлу в руки дали самі українці😢😢😢😢😢😢😢😢
Каже війшли на більш вигідну позицію щоб зберігти людей.
Все так. Але всі більш вигідні позиції чим далі від наших кордонів?
Ітак кожного разу(
Чому народ бідний? Бо дурний.
😢
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