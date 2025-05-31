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Новости Эвакуация из приграничья Сумщины
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Объявлена обязательная эвакуация жителей 11 населенных пунктов Сумского района, - ОВА

Из Белополья и Ворожбы в Сумской области эвакуировали более 360 человек.

Начальник Сумской ОВА Олег Григоров подписал распоряжение об обязательной эвакуации жителей еще 11 населенных пунктов Сумского района.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОВА.

Как отмечается, решение принято с учетом постоянной угрозы жизни гражданского населения в результате обстрелов приграничных громад.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Сумщине в населенных пунктах в 17-километровой зоне от границы введена эвакуация, - ОВА

Эвакуация проводится из таких населенных пунктов:

  • Горобовка (Речковская сельская громада);
  • Штановка, Вороновка, Янченки (Белопольская городская громада);
  • Цымбаловка, Шкуратовка (Ворожбянская городская громада);
  • Кровное, Николаевка, Рудновка, Спасское, Капитановка (Николаевская сельская громада).

"Всем, кто нуждается в помощи, предоставляется транспорт, гуманитарная помощь, временное размещение и социальные выплаты", - отмечают в ОВА.

Контакт эвакуационного штаба в Сумском районе: 050 650 70 83

"Призываем жителей не медлить с решением об эвакуации. Оставаться в зоне постоянной опасности - прямая угроза вашей жизни и здоровью. На сегодня под обязательную эвакуацию подпадают 213 населенных пунктов Сумской области", - отмечает глава региона.

Автор: 

Сумская область (3282) эвакуация (2096) Конотопский район (17) Сумский район (240) Штановка (1) Янченки (1) Цимбаловка (1) Шкуратовка (1) Рудневка (1) Спасское (1) Горобовка (1) Кровное (1)


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Топ комментарии
+34
Кацапи наступають а блазень і його команда займаються крадівництвом і сцють у очі зебілам
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31.05.2025 07:56
+26
Гроші на оборону сумської області хабарники профукали. Укріплень не зробили. А тепер країна має труднощі. Мародери це гірше ворогів.
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31.05.2025 08:03
+24
за потужного скоро в України нічого не залишиться
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31.05.2025 07:54
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за потужного скоро в України нічого не залишиться
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31.05.2025 07:54 Ответить
Кацапи наступають а блазень і його команда займаються крадівництвом і сцють у очі зебілам
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31.05.2025 07:56 Ответить
жителі вже самі виїхали з окупованого села. в попередніх новинах писали.

оборонних споруд нема, прикордонники на західному кордоні, кацапи ходять де хочуть.
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31.05.2025 08:02 Ответить
Дивно а як же літо, шашлички, асфальт і "хуже не будет"? А взагалі печаль - МИ НАЙТУПІША нація в історії людства яка під час війни вибрала клоуна нарика який погубив життя 44 млн людей
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31.05.2025 08:03 Ответить
ну у тих 10 млн, що виїхали, все нормально, вони ще повинні казати клоуну "дякую", бо він випхав їх з зони комфорта і змусив шевелитися.
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31.05.2025 08:06 Ответить
Гроші на оборону сумської області хабарники профукали. Укріплень не зробили. А тепер країна має труднощі. Мародери це гірше ворогів.
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31.05.2025 08:03 Ответить
Перекопали багато але це все подалі від кордону. А взагалі ті так звані укріплення з землі і паличок КАБи легко зносять. Сьогодні вночі з третьої години до четвертої мінімум 10 КАБів недалеко від містечка, було видно дими, не дали поспати нормально. Пишуть про Недригайлів (ракети) а про нас - нічого. Висновок- пишуть про дуже невелику частину обстрілів.
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31.05.2025 08:35 Ответить
Та нам, й половини не розповідають. На тому тижні біля мене щось ввалило, від хвилі двері бились..грохіт дикий. А в новинах про мій район ані слова. Про інші - збиття/уламки було. І це Київ..
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31.05.2025 08:56 Ответить
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31.05.2025 08:46 Ответить
Голвне зо у вишиванкі і патріотично
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31.05.2025 08:50 Ответить
і куди евакуюватися? де тимчасове житло для біженців?
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31.05.2025 08:03 Ответить
До Конца Заспи. Будуть скумбрію по 8 грн істи
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31.05.2025 08:31 Ответить
Всім потрібно до Києва!
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31.05.2025 08:31 Ответить
Під ВР з Кабміном..в Маріїнінському шатри розбити..куди людей селити? У школи на літо? Чи назавжди, а дітей як при карантині навчати?
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31.05.2025 09:00 Ответить
в+в=«все идет по плану»
просто жесть як це очевидно і кожен день ще очевидеіше😡
2019 рік це сокира яку пуйлу в руки дали самі українці😢😢😢😢😢😢😢😢
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31.05.2025 08:10 Ответить
Якшо кацапи зайшли - виперти їх звідти майже неможливо - приклад Вовчанськ Липці
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31.05.2025 08:11 Ответить
Ну ,при 6 млн. снарядів,то лиш географічно звільнити,але 6млн не нам дають ,а москалям.
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31.05.2025 08:21 Ответить
Ще три тижні тому ЗЕскоти казали що натупальних загонів на сумському напрямку в кацапів немає... При цьому західна преса писала навпаки! Потужний виродок знову "*******"?
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31.05.2025 08:15 Ответить
Зараз послухала військового про ситуацію в Сумській області на УП.
Каже війшли на більш вигідну позицію щоб зберігти людей.
Все так. Але всі більш вигідні позиції чим далі від наших кордонів?
Ітак кожного разу(
Чому народ бідний? Бо дурний.
😢
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31.05.2025 08:21 Ответить
Рік 2022: шут у ролі президента обіцяє звільнити Крим і вийти на кордони 1991 року
Рік 2023: шут обійяє великий контрнаступ і всім піздєц
Рік 2024: шут вже мовчить про Крим і навіть Донбас
Рік 2025: шут почав перемагати Сумську область
Рік 2028: шут обіцяє, що за Збруч кацапи не перейдуть
Рейтинг шута 64%
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31.05.2025 08:22 Ответить
Зато собак и бабушек курских накормили.Великий кормчий зЕ снова проехал.
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31.05.2025 09:00 Ответить
Рейтинг 64% після Бучі та Маріуполя... Жах!
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31.05.2025 09:14 Ответить
- 64
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31.05.2025 11:12 Ответить
В понеділок в Стамбулі,в мємарандумє ,буде ще й Сумська область?(((
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31.05.2025 08:23 Ответить
А Київська область ще не евакуюється, що кажуть на шм@рофоні?
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31.05.2025 08:25 Ответить
Через рік буде полтавська і київська,Зелідор гарантує не сумнівайтесь.
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31.05.2025 08:36 Ответить
Зелений банкрут потужно просирає на всіх фронтах. Потужний фонтан балабольства чомусь ніяк не може замінити стратегію перемоги (а її немає зовсім, бо мобілізована в окопи з гівна та палок піхота просто за кількістю програє бурятам). Роки балабольства про ракети не додали нам жодної балістики, хоча перший приліт по Москві і Трамп і Путін одразу побіжуть домовлятись.
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31.05.2025 08:42 Ответить
потужна курська операція гідранта і її наслідки.
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31.05.2025 10:00 Ответить
В Судже там пздц....просто эти твари правды не говорят...********* только дичь какую то мычит...
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31.05.2025 11:14 Ответить
Планомірний злив Українських земель продовжується!!!
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31.05.2025 10:16 Ответить
авнтюра зельцмана із Курською операцією привела до того, що рашисти створили нове військове угрупування і тепер вигнавши наших із курського напрямку перейшли у наступ на Сумську область. Мабуть слово "вигнавши" не підходить, а підходить "розбивши" наші війська. Яку медаль буде вручено Сирському із ОП за курську авантюру. Я не стратег, але б на таке ніколи не пішов би. В крайньому випадку це можна було зробити на пару днів і зразу звідти вийти із технікою і бійцями...Це моя думка...
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31.05.2025 10:27 Ответить
На що там хотіли обміняти Курську область( точніше ту пару непотрібних пукіну селищь) позитивні лайноблохери,і до речі де ті лайноблохери зараз?
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31.05.2025 11:20 Ответить
 
 