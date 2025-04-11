На Сумщине в населенных пунктах в 17-километровой зоне от границы введена эвакуация, - ОВА

В Сумской области приняли решение об увеличении количества населенных пунктов, подлежащих эвакуации. Это населенные пункты на расстоянии до 17 километров от границы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал начальник Сумской ОВА Владимир Артюх в эфире марафона в третью годовщину освобождения Сумщины от российских оккупантов.

"На последнем заседании Совета обороны мы приняли решение об увеличении количества населенных пунктов, подлежащих эвакуации. Это населенные пункты на расстоянии до 17 километров от границы, где, по информации военных, могут быть произведены со стороны врага интенсивные обстрелы", - рассказал Артюх.

Также он отметил, что меры по эвакуации были проведены в области заблаговременно.

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"199 населенных пунктов сейчас введены в план эвакуации. Из населенных пунктов 5-километровой зоны население практически полностью эвакуировано. 49 населенных пунктов отдано под руководство и управление Вооруженными Силами", - добавил начальник ОВА.

Так, по его словам, за последние три месяца 2025 года крупнейшими мероприятиями эвакуации, которые были включены в план эвакуации, стали мероприятия в Краснопольской, Миропольской, Юнаковской, Хотинской громадах.

"Там около 15 тысяч населения было эвакуировано. И сегодня эта работа продолжается. Осталось в этих громадах по 3-4% жителей, которые не желают эвакуироваться пока. Но практически 100% детей из этих громад эвакуированы на сегодня", - добавил Артюх.

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