На Сумщине в населенных пунктах в 17-километровой зоне от границы введена эвакуация, - ОВА
В Сумской области приняли решение об увеличении количества населенных пунктов, подлежащих эвакуации. Это населенные пункты на расстоянии до 17 километров от границы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал начальник Сумской ОВА Владимир Артюх в эфире марафона в третью годовщину освобождения Сумщины от российских оккупантов.
"На последнем заседании Совета обороны мы приняли решение об увеличении количества населенных пунктов, подлежащих эвакуации. Это населенные пункты на расстоянии до 17 километров от границы, где, по информации военных, могут быть произведены со стороны врага интенсивные обстрелы", - рассказал Артюх.
Также он отметил, что меры по эвакуации были проведены в области заблаговременно.
"199 населенных пунктов сейчас введены в план эвакуации. Из населенных пунктов 5-километровой зоны население практически полностью эвакуировано. 49 населенных пунктов отдано под руководство и управление Вооруженными Силами", - добавил начальник ОВА.
Так, по его словам, за последние три месяца 2025 года крупнейшими мероприятиями эвакуации, которые были включены в план эвакуации, стали мероприятия в Краснопольской, Миропольской, Юнаковской, Хотинской громадах.
"Там около 15 тысяч населения было эвакуировано. И сегодня эта работа продолжается. Осталось в этих громадах по 3-4% жителей, которые не желают эвакуироваться пока. Но практически 100% детей из этих громад эвакуированы на сегодня", - добавил Артюх.
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Що не так?
Нагадаю вам пане - що кацапи в 2022 році оточили не лише Суми, а й Києв.
Але це ніяким чином не звязано з курською операцією.
Уряд України все вірно робить - на деескалацію фронту - вводить евакуацію.
Що не так?
Взагалі - я хотів би почути від вас пропозицію - що треба робити?
він цей наказ НЕ ВІДМІНЯВ.
Тому жителі прикордоння чують канонаду.
Йде наступ кацапів на сумщину та харківщину згідно наказу ліліпутіна.
Що знову не зрозуміло?
Звідки тобі відомо хто куди перекидав військові частини? Ти працюєш в генштабі?
Лінія фронту - це весь кордон України з територією що контролює росія - під час війни вона змінюється звичайно - хто цього не розуміє?
Лінія фронту рухається ів залежності від сил воюючих сторін.
При курські операції - лінія фронту посунулась в глиб росії...
Зараз - стала на кордоні...
Що буде через рік - ніхто не знає.
1. зупинили план ліліпутіна по створенню "санітарної зони".
2. занесли війну на територію росії - відтягнувши війська рф на захист ВСЬОГО кордону.
3. сильно поповнили обмінний фонд.
4. ... далі сам.
замість того, щоб побудувати фортифікації на Сумщині і вберегти людей.
Це ще іпсо, чи вже ні?
Навмисно чи убогості розуму!!??
Сидіння на посаді, розуму не добавляє! Те, що батько заштовхав, з тим і живуть!