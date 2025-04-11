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Новости Эвакуация из приграничья Сумщины
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На Сумщине в населенных пунктах в 17-километровой зоне от границы введена эвакуация, - ОВА

Эвакуация на Сумщине

В Сумской области приняли решение об увеличении количества населенных пунктов, подлежащих эвакуации. Это населенные пункты на расстоянии до 17 километров от границы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал начальник Сумской ОВА Владимир Артюх в эфире марафона в третью годовщину освобождения Сумщины от российских оккупантов.

"На последнем заседании Совета обороны мы приняли решение об увеличении количества населенных пунктов, подлежащих эвакуации. Это населенные пункты на расстоянии до 17 километров от границы, где, по информации военных, могут быть произведены со стороны врага интенсивные обстрелы", - рассказал Артюх.

Также он отметил, что меры по эвакуации были проведены в области заблаговременно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из 48 населенных пунктов Сумщины эвакуированы все жители, - ОГА

"199 населенных пунктов сейчас введены в план эвакуации. Из населенных пунктов 5-километровой зоны население практически полностью эвакуировано. 49 населенных пунктов отдано под руководство и управление Вооруженными Силами", - добавил начальник ОВА.

Так, по его словам, за последние три месяца 2025 года крупнейшими мероприятиями эвакуации, которые были включены в план эвакуации, стали мероприятия в Краснопольской, Миропольской, Юнаковской, Хотинской громадах.

"Там около 15 тысяч населения было эвакуировано. И сегодня эта работа продолжается. Осталось в этих громадах по 3-4% жителей, которые не желают эвакуироваться пока. Но практически 100% детей из этих громад эвакуированы на сегодня", - добавил Артюх.

Также читайте: В Краснополье Сумской области остаются 150 человек, почти вся инфраструктура разрушена

Автор: 

Сумская область (3114) эвакуация (2071)


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Топ комментарии
+10
Курська операція пройшла з великим успіхом. Вдячність жителів Сумщини не піддається опису.
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11.04.2025 14:57
+7
Курська операція виконала своє завдання
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11.04.2025 14:22
+5
"Все йде за планом!"(с)
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11.04.2025 14:27
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Курська операція виконала своє завдання
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11.04.2025 14:22 Ответить
А яке було завдання?
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11.04.2025 14:41 Ответить
щоб кацапи не атакували сумську обл
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11.04.2025 14:46 Ответить
Ну? Тоді кацапи і не атакували сумську область.
Що не так?
Нагадаю вам пане - що кацапи в 2022 році оточили не лише Суми, а й Києв.
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11.04.2025 14:48 Ответить
І Вам нагадаю що після деокупації і до операції по Сумам було десяток прильотів за два роки і то половина після рейду РДК в квітні 2024. Ви звідкись краще знаєте що в нас тут робиться?
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11.04.2025 14:52 Ответить
Очевидно росія за два роки змінила тактику - обстрілу прикордоння - наростила кількість бпла та авіабомб.
Але це ніяким чином не звязано з курською операцією.
Уряд України все вірно робить - на деескалацію фронту - вводить евакуацію.
Що не так?
Взагалі - я хотів би почути від вас пропозицію - що треба робити?
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11.04.2025 14:57 Ответить
Ви крім себе щось чуєте? До рейду РДК в квітні 2024 року прикордоння НЕ ОБСТРІЛЮВАЛОСЬ. Ви це розумієте? А з початком операції почалося знищення ближньої території біля кордону а останні два місяця постійна канонада чується за 35 км від кордону. Давайте сюди , може реальність позитивно на Вас подіє а не зелені казки . Де ви такі беретеся, за Дніпром?
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11.04.2025 15:09 Ответить
Обстрілювалось . Просто вам , про це , не розповідали ...
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11.04.2025 15:18 Ответить
Де конкретно і коли? В зелених казках?
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11.04.2025 15:29 Ответить
ліліпутін віддав наказ створити "санітарну зону" на сумщині та харківщині.
він цей наказ НЕ ВІДМІНЯВ.
Тому жителі прикордоння чують канонаду.
Йде наступ кацапів на сумщину та харківщину згідно наказу ліліпутіна.
Що знову не зрозуміло?
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11.04.2025 15:19 Ответить
Що саме вірного зробив уряд України розпочавши Курську операцію? З Донецької обл. Були виведені боєздатні частини які знаходились на своїх позиціях довгий час,знали кожен метр своєї оборони,результат втрата теріторій,втрата ос,розтягнуту ще більшу лінію фронту,про втрату ос та техніки у Курьській авантюрі,які могли захищати лінію фронту на той час, взагалі можна не писати,бо з довбнями які дивляться бидломарафон немає сенсу сперичатись.
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11.04.2025 16:14 Ответить
Ти щось попутав - Уряд України не розпочинав курську операцію - це не в їх компетенції.
Звідки тобі відомо хто куди перекидав військові частини? Ти працюєш в генштабі?
Лінія фронту - це весь кордон України з територією що контролює росія - під час війни вона змінюється звичайно - хто цього не розуміє?
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11.04.2025 16:33 Ответить
Не КиЄв, а Київ!
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11.04.2025 16:24 Ответить
Створення санітарної зони в прикордонні Сумщини. Залишилось ще 18 км і нас звідси, можливо, попросять теж.
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11.04.2025 14:49 Ответить
Це війна.
Лінія фронту рухається ів залежності від сил воюючих сторін.
При курські операції - лінія фронту посунулась в глиб росії...
Зараз - стала на кордоні...
Що буде через рік - ніхто не знає.
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11.04.2025 14:52 Ответить
До чого лінія фронту, тут жили відносно терпимо сотні тисяч людей до цієї авантюри яка в військовому плані нічим хорошим не закінчилась.
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11.04.2025 14:57 Ответить
Тебе, селюка, послухати так ти готовий кацапам на кордоні - ви сюди не йдіть, йдіть в обхід на Житомирську. Ми тут відносно гарно жили, хочемо і далі. Твоя хата з краю. Бажаю тобі щоб з краю прірви
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11.04.2025 16:26 Ответить
Тим на скільки просунулась лінія фронту в глиб сросії ,не смішить людей,не соромте себе,окрім втрати боєздатних підрозділів ця авантюра нічого Україні не принесла,і не треба писати " це війна" бо ви від війни,судячі з ваших коментів,ви дуже далекі.
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11.04.2025 16:17 Ответить
Однозначно курська операція була результативною:
1. зупинили план ліліпутіна по створенню "санітарної зони".
2. занесли війну на територію росії - відтягнувши війська рф на захист ВСЬОГО кордону.
3. сильно поповнили обмінний фонд.
4. ... далі сам.
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11.04.2025 16:38 Ответить
не принесла, бо тупый сысркий и зеленый стоять на высших постах. и сейчас ЗСУ отступают, бо зеленский и сысркий угробили ВСЕ, за что бы не взялись.
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12.04.2025 21:24 Ответить
завдання Курської операції було створити Сумський напрямок
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11.04.2025 18:24 Ответить
"Все йде за планом!"(с)
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11.04.2025 14:27 Ответить
Курська операція пройшла з великим успіхом. Вдячність жителів Сумщини не піддається опису.
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11.04.2025 14:57 Ответить
Тобто медійне приниження кацапів, топтання землі "другої" армії світу з ядеркою, взяття в полон майже 1000 підарів, знищення десятків тисяч руснявого лайна, віддягування військ від Покровська та ще багатьох напрямків, це тобою не рахується? Чи твоє завдання - в будь-якій ситуації волати - фсьо пропало?
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11.04.2025 16:31 Ответить
Сумчанам та переселенцям до ср*ки медійне приниження кацпні! Мабуть ви зелений ідіот або рашистка потвора! На Донбасі кожного дня здають села, вже наближаються до Дніпропетровській області, а мою Сумщину перетворюють в руіни... Суми постійно в червоній зоні тривог... Потужно, що скажеш...
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11.04.2025 18:12 Ответить
"Курська операція" поклала Воїнів кращих бригад і знищила кращу західну техніку

замість того, щоб побудувати фортифікації на Сумщині і вберегти людей.
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11.04.2025 18:29 Ответить
А це ти з яких моїх слів зробла свій висновок, що я зелений чи рашистська потвора? Може то ти тут провокатором підробляєш кося під сумчанина? А на Донбасі, що під Україною, не такі самі люди живуть, як на Сумщині? Якби не курська операція, то там би напевно вже могли проломити фронт і ситуація стала б набагато гіршою, а ти все про себе ниєш, як рашистський провокатор!
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11.04.2025 20:21 Ответить
Пока, пока... Не розумієте, той не треба...
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11.04.2025 23:47 Ответить
Таня, ты дура ? на Донбассе рф кидает кабы и фабы, каким образом боездатные могли стабилизировать фронт под кабафии фабами? авиаци рф не уничтожена. скажи каким Х можно людьми воевать против техники ? 1.5 года рф кидает кабы и никто их не сбивает, дроны не сбивают. бо зельке сказали все ппо уничтлжить. и отвечать запрещено.
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12.04.2025 21:27 Ответить
Що скаже ЦПД, після того як вони заперечували Головкома?
Це ще іпсо, чи вже ні?
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11.04.2025 15:08 Ответить
А деякі, в Україні «СРАТЬєхі від совка», збиралися будувати заглиблені командні пункти для ОДА, уздовж кордону з московією!
Навмисно чи убогості розуму!!??
Сидіння на посаді, розуму не добавляє! Те, що батько заштовхав, з тим і живуть!
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11.04.2025 17:11 Ответить
Докомандувалися зелені мерзотники. Докерувалися... Виберемо їх знову?
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11.04.2025 18:10 Ответить
 
 