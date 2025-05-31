УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9611 відвідувач онлайн
Новини Евакуація з прикордоння Сумщини
2 412 22

Оголошено обов’язкову евакуацію жителів 11 населених пунктів Сумського району, - ОВА

З Білопілля та Ворожби на Сумщині евакуювали понад 360 людей

Начальник Сумської ОВА Олег Григоров підписав розпорядження про обов’язкову евакуацію жителів ще 11 населених пунктів Сумського району.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.

Як зазначається, рішення ухвалене з огляду на постійну загрозу життю цивільного населення внаслідок обстрілів прикордонних громад.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Сумщині в населених пунктах у 17-кілометровій зоні від кордону запроваджено евакуацію, - ОВА

Евакуація проводиться з таких населених пунктів:

  • Горобівка (Річківська сільська громада);
  • Штанівка, Воронівка, Янченки (Білопільська міська громада);
  • Цимбалівка, Шкуратівка (Ворожбянська міська громада);
  • Кровне, Миколаївка, Руднівка, Спаське, Капітанівка (Миколаївська сільська громада).

"Усім, хто потребує допомоги, надається транспорт, гуманітарна допомога, тимчасове розміщення та соціальні виплати", - наголошують в ОВА

Контакт евакуаційного штабу в Сумському районі: 050 650 70 83

"Закликаємо жителів не зволікати з рішенням про евакуацію. Залишатися в зоні постійної небезпеки – це пряма загроза вашому життю та здоров’ю. На сьогодні під обов’язкову евакуацію підпадають 213 населених пунктів Сумської області", - зазначає очільник регіону.

Автор: 

Сумська область (3831) евакуація (2336) Конотопський район (18) Сумський район (242) Штанівка (1) Янченки (1) Цимбалівка (1) Шкуратівка (1) Руднівка (1) Спаське (1) Горобівка (1) Кровне (1)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+16
Кацапи наступають а блазень і його команда займаються крадівництвом і сцють у очі зебілам
показати весь коментар
31.05.2025 07:56
+13
Гроші на оборону сумської області хабарники профукали. Укріплень не зробили. А тепер країна має труднощі. Мародери це гірше ворогів.
показати весь коментар
31.05.2025 08:03
+12
Дивно а як же літо, шашлички, асфальт і "хуже не будет"? А взагалі печаль - МИ НАЙТУПІША нація в історії людства яка під час війни вибрала клоуна нарика який погубив життя 44 млн людей
показати весь коментар
31.05.2025 08:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
за потужного скоро в України нічого не залишиться
показати весь коментар
31.05.2025 07:54 Відповісти
Кацапи наступають а блазень і його команда займаються крадівництвом і сцють у очі зебілам
показати весь коментар
31.05.2025 07:56 Відповісти
жителі вже самі виїхали з окупованого села. в попередніх новинах писали.

оборонних споруд нема, прикордонники на західному кордоні, кацапи ходять де хочуть.
показати весь коментар
31.05.2025 08:02 Відповісти
Дивно а як же літо, шашлички, асфальт і "хуже не будет"? А взагалі печаль - МИ НАЙТУПІША нація в історії людства яка під час війни вибрала клоуна нарика який погубив життя 44 млн людей
показати весь коментар
31.05.2025 08:03 Відповісти
ну у тих 10 млн, що виїхали, все нормально, вони ще повинні казати клоуну "дякую", бо він випхав їх з зони комфорта і змусив шевелитися.
показати весь коментар
31.05.2025 08:06 Відповісти
Гроші на оборону сумської області хабарники профукали. Укріплень не зробили. А тепер країна має труднощі. Мародери це гірше ворогів.
показати весь коментар
31.05.2025 08:03 Відповісти
Перекопали багато але це все подалі від кордону. А взагалі ті так звані укріплення з землі і паличок КАБи легко зносять. Сьогодні вночі з третьої години до четвертої мінімум 10 КАБів недалеко від містечка, було видно дими, не дали поспати нормально. Пишуть про Недригайлів (ракети) а про нас - нічого. Висновок- пишуть про дуже невелику частину обстрілів.
показати весь коментар
31.05.2025 08:35 Відповісти
показати весь коментар
31.05.2025 08:46 Відповісти
і куди евакуюватися? де тимчасове житло для біженців?
показати весь коментар
31.05.2025 08:03 Відповісти
До Конца Заспи. Будуть скумбрію по 8 грн істи
показати весь коментар
31.05.2025 08:31 Відповісти
Всім потрібно до Києва!
показати весь коментар
31.05.2025 08:31 Відповісти
в+в=«все идет по плану»
просто жесть як це очевидно і кожен день ще очевидеіше😡
2019 рік це сокира яку пуйлу в руки дали самі українці😢😢😢😢😢😢😢😢
показати весь коментар
31.05.2025 08:10 Відповісти
Якшо кацапи зайшли - виперти їх звідти майже неможливо - приклад Вовчанськ Липці
показати весь коментар
31.05.2025 08:11 Відповісти
Ну ,при 6 млн. снарядів,то лиш географічно звільнити,але 6млн не нам дають ,а москалям.
показати весь коментар
31.05.2025 08:21 Відповісти
😢😢😢

У всьому є символізм який стає проглядатися все чіткіше коли припре до стінки потужно, що вже не дихнути ні перднути.
«

Прізвище Голобородько належить до досить поширеної групи єврейських прізвищ, утворених від назв професій чи діяльності. У більшості випадків єврейські, так звані, «професійні» прізвища є назвою професії незалежно від мови, з якої взято відповідне слово, що утворює прізвище.

Найчастіше такі прізвища створені на основі івриту, ідишу або німецької, а також слов'янських мов.

Прізвище Голобородько походить від польського слова «голіброду», що означає «цирульник» »

От вам і рімейк «за двома зайцями»
Від банкротства до зради : От як на Проні одружуся, тобто на її добрі та на її деньжонках, я тоді бритви через голову в Дніпро позакидаю і заживу купцем першої гільдії; зав'ю такі моди, *********!
показати весь коментар
31.05.2025 08:28 Відповісти
Ще три тижні тому ЗЕскоти казали що натупальних загонів на сумському напрямку в кацапів немає... При цьому західна преса писала навпаки! Потужний виродок знову "*******"?
показати весь коментар
31.05.2025 08:15 Відповісти
Зараз послухала військового про ситуацію в Сумській області на УП.
Каже війшли на більш вигідну позицію щоб зберігти людей.
Все так. Але всі більш вигідні позиції чим далі від наших кордонів?
Ітак кожного разу(
Чому народ бідний? Бо дурний.
😢
показати весь коментар
31.05.2025 08:21 Відповісти
Рік 2022: шут у ролі президента обіцяє звільнити Крим і вийти на кордони 1991 року
Рік 2023: шут обійяє великий контрнаступ і всім піздєц
Рік 2024: шут вже мовчить про Крим і навіть Донбас
Рік 2025: шут почав перемагати Сумську область
Рік 2028: шут обіцяє, що за Збруч кацапи не перейдуть
Рейтинг шута 64%
показати весь коментар
31.05.2025 08:22 Відповісти
В понеділок в Стамбулі,в мємарандумє ,буде ще й Сумська область?(((
показати весь коментар
31.05.2025 08:23 Відповісти
А Київська область ще не евакуюється, що кажуть на шм@рофоні?
показати весь коментар
31.05.2025 08:25 Відповісти
Через рік буде полтавська і київська,Зелідор гарантує не сумнівайтесь.
показати весь коментар
31.05.2025 08:36 Відповісти
Зелений банкрут потужно просирає на всіх фронтах. Потужний фонтан балабольства чомусь ніяк не може замінити стратегію перемоги (а її немає зовсім, бо мобілізована в окопи з гівна та палок піхота просто за кількістю програє бурятам). Роки балабольства про ракети не додали нам жодної балістики, хоча перший приліт по Москві і Трамп і Путін одразу побіжуть домовлятись.
показати весь коментар
31.05.2025 08:42 Відповісти
 
 