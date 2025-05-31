Оголошено обов’язкову евакуацію жителів 11 населених пунктів Сумського району, - ОВА
Начальник Сумської ОВА Олег Григоров підписав розпорядження про обов’язкову евакуацію жителів ще 11 населених пунктів Сумського району.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.
Як зазначається, рішення ухвалене з огляду на постійну загрозу життю цивільного населення внаслідок обстрілів прикордонних громад.
Евакуація проводиться з таких населених пунктів:
- Горобівка (Річківська сільська громада);
- Штанівка, Воронівка, Янченки (Білопільська міська громада);
- Цимбалівка, Шкуратівка (Ворожбянська міська громада);
- Кровне, Миколаївка, Руднівка, Спаське, Капітанівка (Миколаївська сільська громада).
"Усім, хто потребує допомоги, надається транспорт, гуманітарна допомога, тимчасове розміщення та соціальні виплати", - наголошують в ОВА
Контакт евакуаційного штабу в Сумському районі: 050 650 70 83
"Закликаємо жителів не зволікати з рішенням про евакуацію. Залишатися в зоні постійної небезпеки – це пряма загроза вашому життю та здоров’ю. На сьогодні під обов’язкову евакуацію підпадають 213 населених пунктів Сумської області", - зазначає очільник регіону.
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оборонних споруд нема, прикордонники на західному кордоні, кацапи ходять де хочуть.
просто жесть як це очевидно і кожен день ще очевидеіше😡
2019 рік це сокира яку пуйлу в руки дали самі українці😢😢😢😢😢😢😢😢
У всьому є символізм який стає проглядатися все чіткіше коли припре до стінки потужно, що вже не дихнути ні перднути.
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Прізвище Голобородько належить до досить поширеної групи єврейських прізвищ, утворених від назв професій чи діяльності. У більшості випадків єврейські, так звані, «професійні» прізвища є назвою професії незалежно від мови, з якої взято відповідне слово, що утворює прізвище.
Найчастіше такі прізвища створені на основі івриту, ідишу або німецької, а також слов'янських мов.
Прізвище Голобородько походить від польського слова «голіброду», що означає «цирульник» »
От вам і рімейк «за двома зайцями»
Від банкротства до зради : От як на Проні одружуся, тобто на її добрі та на її деньжонках, я тоді бритви через голову в Дніпро позакидаю і заживу купцем першої гільдії; зав'ю такі моди, *********!
Каже війшли на більш вигідну позицію щоб зберігти людей.
Все так. Але всі більш вигідні позиції чим далі від наших кордонів?
Ітак кожного разу(
Чому народ бідний? Бо дурний.
😢
Рік 2023: шут обійяє великий контрнаступ і всім піздєц
Рік 2024: шут вже мовчить про Крим і навіть Донбас
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Рік 2028: шут обіцяє, що за Збруч кацапи не перейдуть
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