В результате атаки оккупантов на Сумскую громаду пострадал 7-летний мальчик, часть домов осталась без света. ФОТО

Около часа назад российский ударный БпЛА атаковал Сумскую громаду.

Об этом сообщил начальник Сумской ОГА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, зафиксировано попадание в Заречном районе областного центра.

В результате атаки повреждены окна жилого дома, автомобиль, сеть электропередач. Часть домов осталась без электроснабжения.



"Предварительно, обошлось без раненых, но к медикам обратились родители 7-летнего мальчика, который находился вблизи места взрыва и имеет жалобы на самочувствие", - добавил Григоров.

Смотрите: Оккупанты ударили дронами по Сумщине: погибла женщина, горели дома. ФОТО

Сейчас продолжается обследование территории и ликвидация последствий вражеской атаки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 60 человек, в том числе 10 детей, эвакуировали за неделю с приграничья Сумщины

"Угроза повторных ударов сохраняется! Находитесь в безопасных местах", - призвал начальник ОВА.