В результате атаки оккупантов на Сумскую громаду пострадал 7-летний мальчик, часть домов осталась без света. ФОТО
Около часа назад российский ударный БпЛА атаковал Сумскую громаду.
Об этом сообщил начальник Сумской ОГА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, зафиксировано попадание в Заречном районе областного центра.
В результате атаки повреждены окна жилого дома, автомобиль, сеть электропередач. Часть домов осталась без электроснабжения.
"Предварительно, обошлось без раненых, но к медикам обратились родители 7-летнего мальчика, который находился вблизи места взрыва и имеет жалобы на самочувствие", - добавил Григоров.
Сейчас продолжается обследование территории и ликвидация последствий вражеской атаки.
"Угроза повторных ударов сохраняется! Находитесь в безопасных местах", - призвал начальник ОВА.
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news 245 #510424
показать весь комментарий20.07.2025 16:42 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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